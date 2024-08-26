Деятельность пражского центра «Документ» для украинских беженцев расследует полиция. Директор уволилась

Украинским паспортным центром в Праге, который в основном обслуживает беженцев, спасающихся от российской агрессии, больше не руководит Анастасия Кузьмицкая.





Бывшая глава чешского филиала украинского государственного предприятия «Документ» покинула свой пост. Это произошло вскоре после того, как газета Seznam Zprávy обратила внимание на возможные финансовые махинации в филиале, которые расследует чешская полиция под надзором окружной прокуратуры Праги 1.





Хотя Кузмицкая по-прежнему зарегистрирована в качестве менеджера в Чешском торговом реестре, в своем профиле на Facebook она, не уточняя, заявила, что прекратила свою работу в чешском филиале Dokument.





Оксана Сергеевна Сероштан была назначена киевской штаб-квартирой Dokument представителем компании «во всех учреждениях, предприятиях и организациях Чешской Республики». Об этом кадровом изменении свидетельствует выданная в конце июля доверенность, копия которой имеется в распоряжении «Знамени правды» в чешской версии. Официальные украинские власти хранят молчание об этом изменении и его причинах.





Посольство: Это не наша компетенция





Редакция неоднократно обращалась к украинским властям, в том числе в посольство, по этому поводу в последние недели, когда еще не было подтверждения, что Кузьмицкая действительно увольняется. Однако конкретного ответа так и не последовало.





«Вопросы, указанные в вашем письме, относятся к компетенции ГПД и Государственной миграционной службы Украины», — говорится в ответе консульского отдела посольства Украины в Праге.





С аналогичными вопросами журналисты обратились в пресс-службу предприятия «Документ», но там также не предоставили запрошенных ответов. Не ответила и Наталья Науменко, которая руководит Государственной миграционной службой Украины в Киеве, к которой относится «Документ».





Не ответила даже бывший руководитель документа Анастасия Кузьмицкая, с которой редакция несколько раз пыталась связаться по мобильному телефону.





Куда уходили деньги на содержание филиала и сборы с клиентов





В середине апреля в Высшую государственную прокуратуру Праги было подано уголовное заявление от Владимира Сельского, бизнесмена украинского происхождения с чешским гражданством, который помог основать пражский филиал «Документа» во время волны беженцев из Украины в позапрошлом году и чья фирма до недавнего времени оказывала ему бухгалтерские услуги.





В уведомлении говорится о предполагаемых нарушениях чешского законодательства в связи с предложением страховок, но в основном речь идет о строительстве клиентского центра в пражском районе Михле в прошлом году.





Как писала газета Seznam Zprávy в начале июня, небольшая немецкая фирма Ewig Lux Plus, расположенная в Берлине, собрала миллионы крон во время строительства, но совершенно неясно, за что она получила эти деньги, поскольку строительным подрядом на самом деле должна была заниматься киевская фирма Novi Zodchi.





Другие случаи касаются денег, уплаченных украинскими беженцами в Праге за новые документы. Некоторые квитанции показывают, что часть платы была перечислена на банковский счет на имя вышеупомянутой Кузьмицкой, а не на счет государственного предприятия.





Ситуация в филиалах предприятия Dokument, которые были созданы по всей Европе после начала войны, является предметом критики со стороны самих украинцев. В том числе из-за сокрытия уже оплаченных документов, а также из-за подозрений в коррупционном поведении чиновников.





Недавно Радио Свобода опубликовало репортаж о берлинской юридической фирме Schmieder & Eckstein, с которой немецкий филиал предприятия «Документ» тесно сотрудничает с 2022 года.





Как выяснилось, оба соучредителя фирмы долгое время работали в России, а Карл Экштейн, например, ранее называл Россию своей «второй родиной», имеет российское гражданство и говорил о президенте Путине, что тот «вернул россиянам чувство гордости».





По словам украинских журналистов, есть подозрения, что конфиденциальные данные о беженцах могли быть переданы непосредственно в Россию через вышеупомянутое учреждение.