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Еще один роскошный отель в Праге выставлен на продажу. Его цена достигает 5 миллиардов крон
12 сентября 2024
08:00
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Продажа крупных пражских отелей продолжается. Нынешний владелец отеля Prague Marriott в центре Праги хочет воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и восстановлением туристического сегмента.
К трем крупным пражским отелям с табличкой «продается» добавился еще один. После отелей Hilton, Four Seasons и Andaz Hyatt на продажу выставлен пражский отель Marriott в Целнице.
По словам непосредственного участника возможной сделки, сумма, за которую отель ищет покупателя, составляет до 5 миллиардов крон. Продажей отеля занимается компания Cushman Wakefield.
«Я не могу это комментировать», — говорит Боживой Вокржинек, партнер по стратегическому консалтингу и руководитель отдела исследований в области гостиничной недвижимости в регионе EMEA компании Cushman & Wakefield.
Отель Prague Marriott расположен в непосредственной близости от исторического центра Праги и предлагает 14 конференц-залов в дополнение к более чем четыремстам номерам. Именно количество номеров и удобства определяют цену.
Недавно отремонтированный отель предлагает 416 номеров в отличном состоянии. Сильный глобальный бренд Marriott гарантирует высокую заполняемость и более высокие тарифы за ночь, что делает этот отель привлекательным для инвестиционных и пенсионных фондов, а также индивидуальных инвесторов.
На стоимость такого отеля, как Prague Marriott, влияет сочетание спроса и предложения. Хотя спрос на отели премиум-класса в Праге высок, за последние годы не было продано ни одного крупного отеля, говорит Ян Адамек, владелец JAN Hospitality, консалтинговой компании в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания.
В 2003 году он обеспечил покупку пятизвездочного отеля Jalta на Вацлавской площади Праги для британского инвестора, а три года спустя приобрел четырехзвездочный отель Plaza Alta в Праге 7.
Для сравнения: за отель Hilton владельцы хотят получить 7,5 миллиарда крон, цена за Andaz Hyatt на Сеноважной площади колеблется между 3,5-4,3 миллиарда крон, а отель Four Seasons в Старом городе стоит более 3,5 миллиарда крон. Предложения о продаже циркулируют в основном в частном порядке.
Причиной продажи стали несколько факторов. По мнению экспертов, то, что в Праге вдруг появилось так много элитной недвижимости на продажу, не случайно.
«Когда пришла пандемия, связанные с ней ограничения сильнее всего ударили по гостиничному сектору, и отели несколько лет не могли отчитаться о стандартных показателях. Вы не могли видеть, как на самом деле работает отель. Это первый год, когда заполняемость растет, рынок развивается хорошо. В Праге есть ряд владельцев, которые не смогли продать свои объекты в предыдущие годы и были вынуждены держать их в течение длительного времени. Теперь несколько факторов сошлись воедино: настроение стало более благоприятным, уменьшилась неопределенность в отношении операционных расходов, а также изменилась атмосфера на рынке в связи с падением процентных ставок. Те, кто держал отели в течение некоторого времени, теперь видят, что появилась хорошая возможность для продажи», — говорит Зденка Клапалова, управляющий директор и партнер чешского отделения британской компании Knight Frank, занимающейся недвижимостью и консалтингом.
По данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в прошлом году заполняемость пражских отелей составила 71%, что всего на 7% ниже, чем в 2019 году. В целом, благодаря вышеупомянутым факторам и более благоприятному времени для бизнеса, рынок оживился, и интерес инвесторов возрождается.
В то время как крупные группы продают свои отели в Чехии, другие хотят купить их или управлять ими.
«Ситуация на чешском гостиничном рынке не радужная, но и не настолько плохая, как можно было бы предположить по исходу (или попыткам исхода) некоторых крупных сетей. Напротив, мы, как компания Czech Inn Hotels, покупаем и добавляем отели», — говорит Ярослав Свобода, владелец сети отелей Czech Inn Hotels.
Зачастую смена владельца может даже не оказать существенного влияния, а название и оператор отеля могут остаться прежними. «Мотивация определяется рынком. Сегодня отели больше похожи на инвестиции. Инвестор покупает отель и не обязательно управляет им. Клиент часто даже не заметит изменений на первый взгляд, потому что оператор может остаться прежним», — говорит Вацлав Старек, глава Ассоциации отелей и ресторанов, добавляя, что Прага все еще обладает достаточно большим туристическим потенциалом.
По словам непосредственного участника возможной сделки, сумма, за которую отель ищет покупателя, составляет до 5 миллиардов крон. Продажей отеля занимается компания Cushman Wakefield.
«Я не могу это комментировать», — говорит Боживой Вокржинек, партнер по стратегическому консалтингу и руководитель отдела исследований в области гостиничной недвижимости в регионе EMEA компании Cushman & Wakefield.
Отель Prague Marriott расположен в непосредственной близости от исторического центра Праги и предлагает 14 конференц-залов в дополнение к более чем четыремстам номерам. Именно количество номеров и удобства определяют цену.
Недавно отремонтированный отель предлагает 416 номеров в отличном состоянии. Сильный глобальный бренд Marriott гарантирует высокую заполняемость и более высокие тарифы за ночь, что делает этот отель привлекательным для инвестиционных и пенсионных фондов, а также индивидуальных инвесторов.
На стоимость такого отеля, как Prague Marriott, влияет сочетание спроса и предложения. Хотя спрос на отели премиум-класса в Праге высок, за последние годы не было продано ни одного крупного отеля, говорит Ян Адамек, владелец JAN Hospitality, консалтинговой компании в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания.
В 2003 году он обеспечил покупку пятизвездочного отеля Jalta на Вацлавской площади Праги для британского инвестора, а три года спустя приобрел четырехзвездочный отель Plaza Alta в Праге 7.
Для сравнения: за отель Hilton владельцы хотят получить 7,5 миллиарда крон, цена за Andaz Hyatt на Сеноважной площади колеблется между 3,5-4,3 миллиарда крон, а отель Four Seasons в Старом городе стоит более 3,5 миллиарда крон. Предложения о продаже циркулируют в основном в частном порядке.
Причиной продажи стали несколько факторов. По мнению экспертов, то, что в Праге вдруг появилось так много элитной недвижимости на продажу, не случайно.
«Когда пришла пандемия, связанные с ней ограничения сильнее всего ударили по гостиничному сектору, и отели несколько лет не могли отчитаться о стандартных показателях. Вы не могли видеть, как на самом деле работает отель. Это первый год, когда заполняемость растет, рынок развивается хорошо. В Праге есть ряд владельцев, которые не смогли продать свои объекты в предыдущие годы и были вынуждены держать их в течение длительного времени. Теперь несколько факторов сошлись воедино: настроение стало более благоприятным, уменьшилась неопределенность в отношении операционных расходов, а также изменилась атмосфера на рынке в связи с падением процентных ставок. Те, кто держал отели в течение некоторого времени, теперь видят, что появилась хорошая возможность для продажи», — говорит Зденка Клапалова, управляющий директор и партнер чешского отделения британской компании Knight Frank, занимающейся недвижимостью и консалтингом.
По данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в прошлом году заполняемость пражских отелей составила 71%, что всего на 7% ниже, чем в 2019 году. В целом, благодаря вышеупомянутым факторам и более благоприятному времени для бизнеса, рынок оживился, и интерес инвесторов возрождается.
В то время как крупные группы продают свои отели в Чехии, другие хотят купить их или управлять ими.
«Ситуация на чешском гостиничном рынке не радужная, но и не настолько плохая, как можно было бы предположить по исходу (или попыткам исхода) некоторых крупных сетей. Напротив, мы, как компания Czech Inn Hotels, покупаем и добавляем отели», — говорит Ярослав Свобода, владелец сети отелей Czech Inn Hotels.
Зачастую смена владельца может даже не оказать существенного влияния, а название и оператор отеля могут остаться прежними. «Мотивация определяется рынком. Сегодня отели больше похожи на инвестиции. Инвестор покупает отель и не обязательно управляет им. Клиент часто даже не заметит изменений на первый взгляд, потому что оператор может остаться прежним», — говорит Вацлав Старек, глава Ассоциации отелей и ресторанов, добавляя, что Прага все еще обладает достаточно большим туристическим потенциалом.
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