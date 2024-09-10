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Мошенники в Праге собрали «в помощь Украине» более миллиона крон, полиция задержала организаторов
21 сентября 2024
12:30
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Следователи Праги раскрыли группу мошенников, которые получили от людей более 1,1 миллиона крон в рамках сбора для Украины в благотворительный фонд JSME LIDÉ и присвоили эти деньги. В течение нескольких месяцев они собирали деньги в копилки в различных местах универмагов и супермаркетов Праги и близлежащих муниципалитетов Среднечешского края.
Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
По версии полиции, мошенники нецелевым образом распорядились собранными пожертвованиями. Вместо того, чтобы помогать Украине, они путешествовали по миру. Главному организатору, которому 18 лет, грозит до восьми лет тюрьмы, сообщила Кропачева, добавив, что сами участники мошенничества родом с Востока.
«Они использовали деньги на свои нужды, путешествовали по миру, оставались за границей, но также оплачивали общие расходы, такие как аренда и еда. Таким образом, они злоупотребили тяжелым положением людей, пострадавших от войны в Украине, и готовностью граждан внести свой вклад, чтобы помочь этой стране», — добавила Кропачова.
В ходе обысков домов полиция изъяла наличные деньги на сумму порядка сотен тысяч крон, кассовые ящики, в которые мошенники снимали деньги, и множество документов. По словам представителя, полиция пока доказала, что причиненный ущерб составляет 1,1 млн крон, но на самом деле он может быть во много раз больше.
Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в Чешском коммерческом регистре, но не имеет веб-сайта или учетных записей в социальных сетях.
Предполагаемый главный организатор фейкового сбора средств был арестован полицией по подозрению в мошенничестве на прошлой неделе. При этом они возбудили уголовное дело в отношении одного юридического лица, также фигурировавшего в мошенничестве. Кропачова не захотела предоставлять дополнительную информацию. В чешском реестре в управление Фондом целевого капитала JSME LIDE входят выходцы из Польши и Украины, а также учредитель польского фонда «JESTEŚMY LUDŹMI».
По версии полиции, мошенники нецелевым образом распорядились собранными пожертвованиями. Вместо того, чтобы помогать Украине, они путешествовали по миру. Главному организатору, которому 18 лет, грозит до восьми лет тюрьмы, сообщила Кропачева, добавив, что сами участники мошенничества родом с Востока.
«Они использовали деньги на свои нужды, путешествовали по миру, оставались за границей, но также оплачивали общие расходы, такие как аренда и еда. Таким образом, они злоупотребили тяжелым положением людей, пострадавших от войны в Украине, и готовностью граждан внести свой вклад, чтобы помочь этой стране», — добавила Кропачова.
В ходе обысков домов полиция изъяла наличные деньги на сумму порядка сотен тысяч крон, кассовые ящики, в которые мошенники снимали деньги, и множество документов. По словам представителя, полиция пока доказала, что причиненный ущерб составляет 1,1 млн крон, но на самом деле он может быть во много раз больше.
Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в Чешском коммерческом регистре, но не имеет веб-сайта или учетных записей в социальных сетях.
Предполагаемый главный организатор фейкового сбора средств был арестован полицией по подозрению в мошенничестве на прошлой неделе. При этом они возбудили уголовное дело в отношении одного юридического лица, также фигурировавшего в мошенничестве. Кропачова не захотела предоставлять дополнительную информацию. В чешском реестре в управление Фондом целевого капитала JSME LIDE входят выходцы из Польши и Украины, а также учредитель польского фонда «JESTEŚMY LUDŹMI».
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