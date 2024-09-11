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К 2050 году Прага станет мегаполисом с населением около двух миллионов человек

Новости 420on
25 сентября 2024
08:00
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К 2050 году в Праге будут проживать 1,97 миллиона жителей — на 700 000 человек больше, чем сегодня, предполагает новая версия исследования Института планирования и развития. С появлением новых жителей, согласно исследованию, нагрузка на образование, здравоохранение и ритуальные услуги возрастет. Институт призывает город подготовиться заранее.
Исследование включает пять сценариев развития миграции, экономической ситуации и роста застройки чешской столицы. По их мнению, население Праги должно увеличиться с 1,66 до 1,97 миллиона жителей.

В конце прошлого года, по данным Чешского статистического управления, в Праге проживало около 1,38 миллиона человек. Мегаполис с населением в 2 миллиона человек будет представлять собой прирост населения примерно на 45% за четверть века.

«Более высокий прирост населения происходит в первую очередь в районах, где ведется большое количество нового жилищного строительства», — говорится в анализе института. Количество детей в возрасте до 5 лет увеличится более чем на 20% по сравнению с нынешним. «Абсолютное число пожилых людей также должно увеличиться: ожидается, что население старше 80 лет увеличится на 56%, хотя средний возраст должен увеличиться лишь незначительно», — заявила группа авторов.

По их мнению, город должен справиться с нагрузкой. «Прогноз предлагает городскому руководству точные данные для территориального планирования и стратегических решений, связанных с развитием общественной инфраструктуры и услуг», — сказал глава института Ондржей Богач.

По его словам, новая версия исследования принципиально не отличается от прошлогодней, но была доработана после комментариев, особенно касающихся образования.

По образованию уточнен возрастной состав детей, добавлен анализ мощностей общеобразовательных школ, а также анализ пешей доступности школ. Оказалось, что так называемые табличные мощности школ в базе данных министерства не соответствуют действительности. Институт ознакомил их с данными по районам города и осенью уточнит их.

Прогноз будет обновляться каждый год.
Чехия Прага население
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