Помимо отелей, в центре Праги предлагается 17 000 мест для туристов. Overtourimus возвращается

Данные о жилье для туристов нашла ассоциация Snesitelné bývanje в центре Праги. Однако, по словам председателя ассоциации Петра Местецкого, в Праге 1 мест для размещения посетителей гораздо больше.





Отели от одной до пяти звезд платят плату городу, а не Праге 1. В этих отелях Праги 1 около 26 300 мест, так что всего в центре можно насчитать почти 44 000 мест. Это указывает на явное превышение приезжих над жителями центра Праги — это явление, называемое сверхтуризмом.







На самом деле коек будет еще больше, потому что, конечно, не все платят мэрии плату за проживание. По состоянию на конец 2023 года Чешское статистическое управление сообщило, что на территории Праги 1 насчитывается в общей сложности 309 объектов массового размещения с общим количеством 32 792 коек.





Понятно, что значительная часть мест, предлагаемых туристам в центре Праги, расположена в апартаментах. По словам Местецкого, это около 12,5 тысяч коек, то есть примерно три четверти тех, за которые платят пятьдесят крон в день, если они заняты. До сих пор цифры были ниже, видимо, потому, что они были ориентированы только на одну из интернет-платформ, например Airbnb, на которой рекламируются ночлеги в Праге.





Жизнь в центре Праги уже давно привлекает туристов не пользоваться квартирами. «Решением ситуации в Праге, как и в других мегаполисах, является не легализация проживания туристов в квартирах, а использование квартир для проживания, особенно в условиях крупнейшего за всю историю жилищного кризиса», — сказал Местецкий.





Поэтому из-за использования квартир у ассоциации есть оговорки по поводу поправки к закону о предпринимательстве в сфере туризма, который был одобрен правительством летом по предложению министра Ивана Бартоша. Закон вводит систему e-Turist с обязательством также регистрироваться на онлайн-платформах, тем самым пытаясь соответствовать постановлению Европейской комиссии в отношении интернет-платформ для размещения.





«Можно предположить, что за счет цифровизации и упрощения условий ведения бизнеса в сфере услуг по размещению некоторые (хотя, конечно, не все) перейдут к легальному оформлению деятельности», — аргументировали Минрегион в обоснование законопроекта. В то же время, по оценкам министерства, примерно от 40 до 70 процентов поставщиков краткосрочного жилья в Чехии не регистрируются через онлайн-платформы.





Местецкий заявил, что министерство не приняло оговорки относительно использования квартир туристами. Он назвал «очень абсурдным» то, что министерство или другие государственные учреждения не оспаривают тот факт, что квартира используется для проживания и поэтому предоставление ее туристам является незаконным. «В то же время поправка к закону позволяет использовать всю квартиру для получения регистрационного номера в e-Turist. Это не совпадение и не глупость, я однозначно интерпретирую это как попытку скрытой легализации», — заявил Местецкий.





По его словам, главное, чтобы не менялась формулировка Закона о строительстве, который строго разграничивает квартиру для постоянного проживания и жилую единицу или объект размещения, предназначенный для обслуживания приезжих.