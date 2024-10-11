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Чехия вложит 18,2 миллиарда крон в строительство культурных объектов

Новости 420on
19 октября 2024
17:00
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Остравский концертный зал — одно из трех культурных зданий, строящихся в настоящее время в Чехии, самое дальнее по срокам строительства. В отличие от Влтавской филармонии и Культурного центра имени Яначека в Брно, официальное начало его строительства уже состоялось.
Долгожданное строительство нового концертного зала и реконструкция Дома культуры в Остраве начались в присутствии президента Петра Павела и известного американского архитектора Стивена Холла. В конце июня депутаты городского совета приняли решение о получении кредита в размере 2 миллиардов крон от Европейского инвестиционного банка, который покроет значительную часть расходов. Строительство нового концертного зала в сочетании с реконструкцией Остравского дома культуры продлится до 2027 года. Подготовительные работы уже начались. Стоимость строительства составляет около 2,8 миллиарда крон, а весь проект обойдется примерно в 4 миллиарда крон.

Главный автор проекта — Steven Holl Architects в сотрудничестве с пражской студией Architecture Acts. Концепцию дизайна Стивен Холл разработал вместе со своей женой. «Когда мы начали думать об этом шесть лет назад, мы сказали, что было бы хорошо, если бы вход в концертный зал был с тихой стороны парка», — сказал он. Нынешний вход находится на оживленной дороге. «В итоге мы придумали, как не нарушить существующее здание и создать над ним новую структуру. Вход в него будет только со стороны парка», — добавил он.

Новый концертный зал, соединенный с обновленным Домом культуры, будет рассчитан на 1 300 мест. Помимо основного зала, проект включает в себя театральный зал на 490 мест, многофункциональный зал на 515 мест, лекционный зал, образовательный центр, студию звукозаписи, ресторан, кафе и другие помещения. Этот комплекс будет служить не только штаб-квартирой Остравской филармонии имени Яначека, которая уже 70 лет ждет свой концертный зал, но и культурным и образовательным центром для всего региона.

В Брно готовится строительство культурного центра имени Яначека, который будет возведен на углу улиц Весела и Беседни. Проект, стоимость которого оценивается в 2,4 миллиарда крон, включает в себя строительство зала на 1 200 слушателей и дополнительных помещений для Брненского филармонического оркестра. Несмотря на все задержки, мэр города Маркета Вонкова и председатель совета директоров Brno Communications Давид Грунд недавно подписали контракт с подрядчиком.

«У команды, занимающейся проектом, были действительно трудные шесть месяцев. Необходимо было ответить на большое количество вопросов участников тендера по поводу конкурсной документации. Кроме того, не было уверенности в том, насколько быстро будет принято решение Управления по государственным закупкам и каков будет результат», — сказала Маркета Вонкова. Протестов против решения о выборе подрядчика в установленный законом срок не было, и последнее решение председателя ÚOHS Петра Млсны является окончательным. «Таким образом, мы наконец-то переходим от бумаг к строительству. Строительная площадка будет сдана в ближайшие дни. Снос бывшей подстанции гостиницы "Международная" станет частью подготовительных работ», — заключил мэр.

Влтавскую филармонию планируют построить в Праге рядом со станцией метро «Влтавска». Стоимость проекта датской архитектурной студии Bjarke Ingels Group (BIG), победившей в международном конкурсе в мае 2022 года, составит около 13 миллиардов крон. Филармония будет включать в себя основной концертный зал на 1 800 мест, малый зал камерной музыки на 500 мест и многофункциональный зал на 700 мест.

Финансирование проекта будет осуществляться из нескольких источников. Мэрия Праги уже утвердила бюджет в размере 780 миллионов крон на проектную документацию. Дальнейшее финансирование строительства будет разделено между городом, государством и частным сектором. Влтавская филармония станет частью ревитализации района Бубны-Заторы и будет обслуживать Чешский филармонический оркестр и Пражский симфонический оркестр FOK. Строительство планируется начать в 2027 году и завершить к 2032 году.
Чехия строительство инвестиции Брно Прага культура
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