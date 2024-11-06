Гастробизнес в Чехии растет. Но между Прагой и сельской местностью существует разрыв

Перед недавно открывшимся итальянским рестораном и кафе на Виноградах в Праге, несмотря на осеннюю погоду, на улице стоит несколько столиков, во вторник вечером они уже заполнены снаружи и внутри до последнего места. Другая группа молодых людей уходит разочарованная и ищет счастья в другом месте, у них нет шансов. Хотя в этом популярном районе на каждом углу есть бар или кафе, их становится все больше, и у них нет недостатка в клиентах.





Преодолев тяжелые годы пандемии ковида и последовавшую огромную инфляцию, когда владельцам ресторанов, баров, кафе и бистро пришлось бороться за клиентов, отрасль обрела новое дыхание. По данным Dun & Bradstreet, два года назад рынок поднялся со дна и с тех пор продолжает расти.





В настоящее время, согласно анализу, в Чехии действуют 24 237 ресторанов, обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ. С начала года было создано 967 компаний, при этом 435 компаний исчезли. В среднем на одно закрытое предприятие приходится более двух новых, что является максимальным показателем с 2021 года.





«Бизнес-база растет быстрее, чем в предыдущие четыре года», — прокомментировала развитие событий Катержина Клосова из Dun & Bradstreet.





Однако ситуация не столь однозначна и сильно варьируется по стране. В то время как только в Праге в этом году было создано 407 компаний, в Высочине и Карловарском районе было создано только 20, а остальные закрывались. Благодаря Брно дела Южноморавского края, где основано более 130 компаний, идут хорошо.





Однако помимо компаний предприниматели также занимаются бизнесом в сфере гастрономии. С 2020 года их число неуклонно сокращалось с примерно 112 000 до зарегистрированных в настоящее время 91 000. Однако доля неактивного бизнеса несколько снизилась, хотя она по-прежнему превышает 50 процентов.





По словам Клосовой, относительно значительное сокращение числа предпринимателей в сфере общественного питания было связано не только с чисткой рынка и тяжелыми условиями. Нежелание предпринимателей устанавливать электронный ящик данных как нечто само собой разумеющееся также сыграло свою роль.





По словам ресторатора Любоша Кастнера из Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей, пока сложно говорить о возрождении гастрономии в Чехии. Деревенских баров становится меньше, другие меняют владельцев. Есть регионы, где гастрономический бизнес не имеет особого смысла.





«В Праге дело в том, что существует достаточный спрос и относительно высокий рост уровня цен в Праге может быть покрыт, особенно если речь идет о кафе или бистро», — прокомментировал Кастнер.





По его словам, в экономике дела обстоят не очень хорошо, люди больше сидят дома и смотрят телевизор или социальные сети. Некоторых из бывших завсегдатаев уже нет на свете, а более молодые имеют ипотеку и откладывают каждую копейку.





«Сегодняшний обед стоит денег», — признает владелец ресторана, который теперь открыт только с пятницы по воскресенье.





У нового ресторана в чешской деревне дела обстоят намного лучше. Они построили новую пивоварню на фундаменте некогда закрытого паба во Вшеянах. «Оказывается, соединение небольшой пивоварни с кухней и рестораном работает», — подтвердила управляющая Микаэла Салачова. Ресторан набрал обороты, есть постоянные и новые гости, летом много велосипедистов.





Милан Мезера, владелец ресторана в Ходице Йиглавского района, работает в этой отрасли более тридцати лет, и его история подтверждается упадком классических деревенских пабов. «Я предпочел уйти на пенсию раньше, чтобы вообще иметь возможность управлять финансами. Я просто зарабатываю дополнительные деньги», — объясняет он. В прошлом у него было два бара и шесть сотрудников. Теперь он даже не нанимает на лето подработок. Зимой он отказался от бизнеса. «Как только понадобится отопление, я закроюсь и откроюсь только в апреле», — заявил он.





