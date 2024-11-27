ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Прага вошла в тридцатку лучших городов мира
10 декабря 2024
11:30
480
Прага входит в тридцатку лучших городов мира. В рейтинге аналитической компании Euromonitor International чешской столице досталась приятная 25-я позиция, первое место занял Париж. При этом чешский мегаполис недавно занимал 33-е место в аналогичном рейтинге, но на этот раз критерии оценки были несколько иными.
Париж стал лучшим из ста оцененных городов. Euromonitor пояснил, что в этом году французская столица доминировала на мировой арене, укрепляя свои позиции в сфере туризма. В том числе благодаря летним Олимпийским играм.
Однако туризм был лишь одним из шести столпов, по которым оценивались города. Другими были экономические и деловые показатели, инфраструктура, здоровье и безопасность, устойчивость и, наконец, привлекательность. Париж в четвертый раз подряд стал самым привлекательным городом мира.
Европа лидирует
Европа в целом доминирует на верхних позициях рейтинга. Мадрид на втором месте, Токио на третьем, Рим на четвертом, Милан на пятом, Нью-Йорк на шестом, Амстердам на седьмом, Сидней на восьмом, Сингапур на девятом и Барселона на десятом. Лондон, ставший абсолютным номером один в конкурентных рейтингах Resonance и Ipsos, по версии Euromonitor занимает 13-е место.
С другой стороны, позиция Праги в рейтинге улучшилась, на этот раз она стала 25-й, благодаря большему вниманию к туризму и туристической инфраструктуре. Чешская столица показала себя лучше, чем Вена (28-е место), Лиссабон (29-е место) или Афины (32-е место).
«Несмотря на позитивный прогноз, мы ожидаем, что такие проблемы, как нехватка рабочих мест, геополитическая напряженность и вялая экономика, сохранятся и будут ограничивать дальнейший рост городов. Менее изученные направления будут становиться все популярнее, поскольку путешественники ищут скрытые сокровища, впечатления в межсезонье и ответственный туризм», — прокомментировала Надежда Попова из Euromonitor.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
10 ДЕКАБРЯ 2024
415
08:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
3828
08:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
3341
14:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
812
09:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
3944
10:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1654
22:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1090
08:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
761
22:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
8584
15:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
3174
21:00
29 НОЯБРЯ 2024
584
22:00
27 НОЯБРЯ 2024
1592