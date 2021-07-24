Мэрия Праги хочет ужесточить правила работы в такси и ввести обязательные тесты

В начале декабря в Праге автомобиль с наклейкой Bolt выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель находился под воздействием наркотических веществ.





В сентябре, по предварительной информации, в пражском районе Нусле автомобиль Bolt не уступил дорогу мотоциклу. На мотоцикле ехали 18-летний юноша и 15-летняя девушка, которые получили тяжелые травмы.





В феврале в Пльзене машина с наклейкой Bolt выехала на перекресток на красный свет и врезалась в другую машину.





Все эти события подтверждают впечатление, что водители альтернативных служб такси часто становятся виновниками крупных дорожно-транспортных происшествий. Если в 2014 году аварий с участием такси произошло 179, то в прошлом году их было 144. Больше всего аварий с тяжелыми травмами пришлось в 2016 году – 11. По легким травмам больше всего аварий в 2018 году – 51.





С этой точки зрения количество аварий не соответствует росту количества застрахованных автомобилей такси или росту количества выданных таксомоторных карт после смягчения правил для таксистов в 2020 году. Кроме того, в компании Bolt утверждают, что не наблюдают какой-либо тенденции к ухудшению аварийности и на данный момент на одно ДТП приходится 190 000 безаварийных поездок. Однако подробных данных там не приводят, ссылаясь на конкурентные причины.





В аналогичной ситуации находится компания Liftago. По словам директора по маркетингу Лукаша Мусила, количество несчастных случаев в год исчисляется несколькими десятками. «Они не составляют даже 0,004% всех поездок наших клиентов. Мы также должны сказать, что из этих немногих аварий в этом году вина наших водителей-партнеров была только в 18%», — говорит Мусил.





Статистика страховых компаний





Данные страховых компаний, однако, фиксируют рост аварий с участием такси. По данным Чешской ассоциации страховщиков, в 2019 году было зарегистрировано 1 905 повреждений транспортных средств, в этом году их уже 2 931.





«В 2019 году на 100 застрахованных транспортных средств приходилось 13 страховых случаев. Это соотношение служит базовой оценкой вероятности. За пять лет этот показатель увеличился до 16%. Риск того, что транспортное средство станет причиной убытка в этой группе, увеличился на четверть. Это существенный негативный сдвиг», — объясняет актуарий Петр Едличка из Чешского управления страховщиков.





Другой проблемой может стать то, что, по мнению компании Bolt, показала упомянутая выше авария на пражской кольцевой автодороге. «У нас не было никакой информации об этом напрямую, мы начали искать автомобиль и выяснили, что автомобиль был зарегистрирован у нас, но последний раз он ездил где-то в июне», — рассказал Йозеф Рюкл, генеральный директор Bolt в Чехии.





Кроме того, перед ДТП фирма прекратила сотрудничество с транспортной компанией, под которой числился автомобиль.





Bolt на данный момент наиболее заметен. Это крупнейший отечественный игрок в сфере альтернативных услуг такси, и он имеет наибольшее количество автомобилей с наклейками. За это водители получают бонус, но компания больше не проверяет, остаются ли наклейки на транспортных средствах после окончания сотрудничества.





По словам Ярослава Кукачки, начальника управления дорожного транспорта пражского муниципалитета, все больше недовольных людей обращаются в мэрию. Некоторые водители вообще не понимают чешский язык, и это может вызвать серьезные осложнения.





«В основном люди из бывшего Советского Союза, которые работают таксистами, не очень хорошо знают Прагу, они следят за навигацией, и она часто приводит их в места, которые не нужны клиенту. Если клиент хочет вмешаться в поездку и изменить маршрут, из этого ничего не получается», — объясняет Ярослав Кукачка.





Другая распространенная жалоба заключается в том, что водители не сосредотачиваются на вождении.





Кукачка описывает жалобу, с которой ему недавно пришлось иметь дело по телефону. По данным навигации, таксист доехал до тоннеля «Бланка». Но он был закрыт. «Водитель подъехал к месту, где были шлагбаумы, и вместо того, чтобы попытаться объяснить, что нужно подождать или выбрать объездной маршрут, подъехал к ним и выгнал клиента, сказав, что ничего не может сделать», — говорит Кукачка из муниципалитета Праги.





Также повторяется опыт, когда у водителей на экранах или мобильных телефонах проигрываются видеоклипы, они смотрят их, переключаются между ними.





Часть жалоб направлена ​ на неопытность водителей. «Например, один клиент пожаловался, что у таксиста, вероятно, не было большого опыта вождения в городе, потому что он не знал, стоит ли отдавать приоритет трамваю», — объясняет Кукачка.





Bolt говорит, что в компании следят за безопасностью клиентов. В приложение вводятся функции безопасности, водитель также может находиться онлайн максимум 10 часов. Потенциальные водители должны пройти обучение по технике безопасности, в ходе которого их предостерегают от превышения скорости и просмотра мобильного телефона во время вождения.





«Мы подумаем, стоит ли добавлять дополнительные разделы в правила дорожного движения», — говорит Йозеф Рюкл, руководитель Bolt в Чехии и Словакии.





Он добавляет, что сервис также следит за рейтингами водителей. Сейчас это в среднем 4,89 из пяти. «Когда рейтинг опускается до 4,5, мы просматриваем профиль, проверяем его, и если мы видим проблему, водитель временно блокируется», — добавляет Рюкл.





Рейтинг также отслеживает Liftago. Поездки с оценкой в 4 звезды проверяются. «Если пассажир оценивает поездку на 3 звезды или ниже, ему больше не покажут этого водителя», — сказал директор по маркетингу Лукаш Мусил.





Чешские водительские права и тест по топографии





Из-за растущего количества жалоб столица отозвала поправку к Закону о дорогах, которую вносит Минтранс. Она требует увеличения платы за выдачу наклейки о регистрации такси и регистрацию транспортного средства в реестре служб такси до 5 000 крон вместо 1 000 крон, как предлагает Минтранс.





Прага также хочет вновь ввести экзамены по географии и правовым нормам для водителей такси, чтобы лучше проверять, кто возит клиентов и знакомы ли водители с Прагой.





Город также хочет ввести обязательность чешских водительских прав для соискателей желтой карты такси.





Парадокс в том, что сейчас соискателю лицензии на такси вообще не нужно предъявлять водительские права.





«Как транспортное ведомство мы не отслеживаем и не проверяем наличие у заявителя-иностранца, подающего заявление на получение водительских прав для работы в такси. Это правда, и это основано на законе», — говорит Ярослав Кукачка из муниципалитета Праги.





Власти проверяют, не имеет ли заявитель судимость, исполнилось ли ему 21 год или есть ли разрешение на пребывание в Чешской Республике.