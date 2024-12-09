Население Праги увеличится более чем на полмиллиона человек

«Только миграция будет способствовать росту населения. Среднечешский край должен занять второе место после Праги среди регионов с самым молодым населением, несмотря на то, что его население заметно постареет в период с 2024 по 2081 год», — сказал Павел Гайек, руководитель отдела информационных услуг Статистического управления. Средний возраст за этот период должен увеличиться с 41,5 до 47,9 лет.





Наибольший прирост населения ожидается в 40-х и 50-х годах, т.е. примерно через двадцать лет. Ожидается, что в каждое из этих десятилетий население региона увеличится примерно на сто тысяч человек. В ближайший период до 2029 года численность жителей Среднечешского края должна увеличиться примерно на 26 тысяч человек, чтобы мог вырасти, например, еще один Бероун. В Праге в ближайшие годы не ожидается столь значительного скачка. Ожидается, что с нынешних 1,385 миллиона человек население столицы увеличится до 1,4 миллиона в 2030 году. Тогда, по прогнозам, должен произойти бум. В 2039 году население Праги достигнет 1,5 миллиона человек.





В связи с таким большим ростом числа жителей огромных проблем можно ожидать на транспорте, который уже находится на грани коллапса, то же самое касается, например, школ.





Поэтому Среднечешский край планирует построить новую гимназию в Черношицах недалеко от Праги. Планируемая гимназия будет вмещать до 360 учеников.





«На данный момент у нас есть только одна гимназия в районе Прага-Запад, а именно в Гостивице. Даже если к зданию будет пристроена пристройка, чтобы мы могли ежегодно принимать еще тридцать учеников, это все равно не сможет покрыть потребности этой территории», — заявил региональный советник по образованию Милан Ваха. Он призвал к сотрудничеству между регионом и Прагой, а также к тому, чтобы два региона приступили к совместному строительству совершенно уникального кампуса для четырех тысяч учеников на границе двух регионов.





По мнению демографов, такой прирост, как ожидается, станет результатом миграции. На протяжении большей части периода в обоих регионах рождается меньше детей, чем умирает людей. На каждую женщину будет приходится 1,5 ребенка, ожидается незначительное увеличение среднего возраста матери до 31,5 года.





Ожидаемая продолжительность жизни увеличится у мужчин до 87 лет, а у женщин средняя продолжительность жизни превысит 90 лет.