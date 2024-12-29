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Станции метро Pankrác и Českomoravská закрыты с понедельника, 6 января, почти на год

Новости 420on
6 января 2025
10:00
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С понедельника, 6 января, две станции пражского метро будут закрыты. Českomoravská на линии B должна быть закрыта примерно на 11 месяцев из-за реконструкции, станция Pankrác на линии C будет преобразована в пересадочную станцию ​​для строящейся линии D. Транспортная компания планирует закрыть ее примерно на 12 месяцев. Поезда будут проходить через станции.
Рядом со станцией Českomoravská, сданной в эксплуатацию в январе 1990 года, находится арена О2, на которой проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия.

Во время реконструкции пассажирам придется пользоваться усиленным наземным транспортом или идти пешком от станции Vysočanská. Ближайшие трамвайные остановки — Поликлиника Высочаны и Театр Гонг. Автобусное сообщение со станцией Českomoravská осуществляется по маршрутам 151, 152 и 375.

Железнодорожные вокзалы Прага-Высочаны и Прага-Либень также находятся в нескольких минутах ходьбы.

Еще одна станция, через которую поезда будут проходить только в этом году, — Pankrác. Она работает с момента открытия метро в 1974 году. До 1990 года станция называлась Mládežnická.

Трамвай № 19 со стороны станции Pražského povstání или площади Bratří Synků будет обеспечивать альтернативный транспорт в этом районе в период строительства. В рабочие дни интервал будет составлять от 4 до 5 минут.

После завершения строительства маршрута D станция Pankrác станет еще одной пересадочной станцией в сети пражского метрополитена. Вся территория за последние годы претерпела трансформацию в связи со строительством обширных административных комплексов.

Pankrác будет не только пересадочной станцией до создания депо в Писнице она также будет обеспечивать железнодорожное сообщение с маршрутом C. Из депо в Качерове поезда будут отправляться на маршрут D. Они должны быть полностью автоматизированы.

Рядом с метро Pankrác в настоящее время ведутся работы на участке до будущей станции Olbrachtova, откуда новый маршрут направится в Крч, Лотек и Писнице.
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