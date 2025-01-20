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Опубликована карта подземных железнодорожных станций, которые будут построены в Праге
29 января 2025
09:00
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Чехия хочет отреагировать на растущее число пассажиров пригородных поездов, направляющихся в столицу. Во вторник был представлен планируемый проект пражского подземного железнодорожного узла. Он будет включать в себя два тоннеля, а также двухэтажную центральную станцию под главным вокзалом.
Вариант был выбран Центральной комиссией Министерства транспорта.
«В центре Праги будут построены два тоннеля длиной 10,6 км и пять новых станций. Тоннели будут пересекаться на двух уровнях на центральной станции под главным железнодорожным вокзалом. Один будет проходить под существующими подземными переходами к платформе, другой — на один уровень ниже. Обе части вокзала будут соединены тоннелем с эскалаторами, а вестибюли будут расположены на площади Уинстона Черчилля и в новом конгрессе главного вокзала», — сказал министр транспорта Мартин Купка (ODS).
Строительство планируется осуществить в период с 2035 по 2047 год. По словам Купки, финансирование также может быть обеспечено за счет привлечения частного капитала. Министр также рассчитывает на значительную поддержку со стороны Европейского союза в рамках CEF 3 (Connecting Europe Facility).
Каждый тоннель будет пропускать до 16 поездов в час в каждом направлении. Подземные остановки будут расположены на Карлинской и Вацлавской площадях, а также частично построенная под землей остановка Флоренц.
«Новые маршруты помогут разделить междугородние и региональные перевозки. Это позволит сохранить комфорт поездок, к тому же с минимальным воздействием на окружающую среду. Общая стоимость этого варианта оценивается в 185 миллиардов чешских крон», — пояснил Павел Пайдар, директор Департамента подготовки строительства Управления железных дорог.
Теперь власти включат этот план в свои стратегические планы. «Проект позволяет создать новые железнодорожные мощности прямо в центре города. В результате не только повысится привлекательность железнодорожного транспорта, но и освободятся самые загруженные участки общественного транспорта в центре. Усовершенствованная железная дорога также снимет часть трафика с дорог. Меньше машин в городе — это меньше выхлопов, меньше шума и значительное улучшение экологии», — говорит Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги.
Компания Penta, владеющая земельными участками в районе главного железнодорожного вокзала, в Карлине и Флоренце, включая автобусную станцию, также планирует строительство подземной железной дороги в Праге.
«Мы рассматриваем планируемое подземное железнодорожное сообщение в Праге как исключительную возможность для развития как самого главного железнодорожного вокзала, так и автобусной остановки Карлин в районе существующего автовокзала Флоренц в сотрудничестве с городом и железнодорожной администрацией», — сказал Павел Стреблов, коммерческий директор компании Penta Real Estate.
По мнению политиков, самая большая транспортная проблема в Праге лежит в столичном регионе. По историческим причинам региональный и городской транспорт недостаточно связаны между собой. Они называют новую развязку прорывом и решением самой большой транспортной проблемы столицы.
В технико-экономическом обосновании пражского железнодорожного узла рассматривались три основных предложения и две дополнительные модификации одного из них.
«В центре Праги будут построены два тоннеля длиной 10,6 км и пять новых станций. Тоннели будут пересекаться на двух уровнях на центральной станции под главным железнодорожным вокзалом. Один будет проходить под существующими подземными переходами к платформе, другой — на один уровень ниже. Обе части вокзала будут соединены тоннелем с эскалаторами, а вестибюли будут расположены на площади Уинстона Черчилля и в новом конгрессе главного вокзала», — сказал министр транспорта Мартин Купка (ODS).
Строительство планируется осуществить в период с 2035 по 2047 год. По словам Купки, финансирование также может быть обеспечено за счет привлечения частного капитала. Министр также рассчитывает на значительную поддержку со стороны Европейского союза в рамках CEF 3 (Connecting Europe Facility).
Каждый тоннель будет пропускать до 16 поездов в час в каждом направлении. Подземные остановки будут расположены на Карлинской и Вацлавской площадях, а также частично построенная под землей остановка Флоренц.
«Новые маршруты помогут разделить междугородние и региональные перевозки. Это позволит сохранить комфорт поездок, к тому же с минимальным воздействием на окружающую среду. Общая стоимость этого варианта оценивается в 185 миллиардов чешских крон», — пояснил Павел Пайдар, директор Департамента подготовки строительства Управления железных дорог.
Теперь власти включат этот план в свои стратегические планы. «Проект позволяет создать новые железнодорожные мощности прямо в центре города. В результате не только повысится привлекательность железнодорожного транспорта, но и освободятся самые загруженные участки общественного транспорта в центре. Усовершенствованная железная дорога также снимет часть трафика с дорог. Меньше машин в городе — это меньше выхлопов, меньше шума и значительное улучшение экологии», — говорит Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги.
Компания Penta, владеющая земельными участками в районе главного железнодорожного вокзала, в Карлине и Флоренце, включая автобусную станцию, также планирует строительство подземной железной дороги в Праге.
«Мы рассматриваем планируемое подземное железнодорожное сообщение в Праге как исключительную возможность для развития как самого главного железнодорожного вокзала, так и автобусной остановки Карлин в районе существующего автовокзала Флоренц в сотрудничестве с городом и железнодорожной администрацией», — сказал Павел Стреблов, коммерческий директор компании Penta Real Estate.
По мнению политиков, самая большая транспортная проблема в Праге лежит в столичном регионе. По историческим причинам региональный и городской транспорт недостаточно связаны между собой. Они называют новую развязку прорывом и решением самой большой транспортной проблемы столицы.
В технико-экономическом обосновании пражского железнодорожного узла рассматривались три основных предложения и две дополнительные модификации одного из них.
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