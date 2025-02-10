Наурыз — праздник весны, единства и возрождения — отметят в Праге!

Дата: 12 апреля 2025 года

Место: Центральный парк Панкрац, Прага

Программа:

10:00 — начало работы ярмарки

12:00 — концертная программа



Наурыз — это один из самых древних и значимых праздников, символизирующий приход весны, обновление природы и начало нового года по солнечному календарю. Его корни уходят в глубину веков, а традиции празднования сохраняются уже более 5 000 лет. Наурыз объединяет народы, напоминая о важности мира, добра и взаимопонимания.





Для жителей Средней Азии и Казахстана Наурыз — это не просто праздник, а глубокий символ единства и связи с предками. В этот день принято накрывать дастархан, готовить традиционные блюда, такие как наурыз-коже, и делиться радостью с близкими.





Этот праздник станет важным шагом к сближению народов Европы и Средней Азии. Культурная составляющая — это начало успешных экономических связей и тесной дружбы между странами.

Через знакомство с традициями, музыкой, кухней и искусством мы создаем основу для взаимопонимания и сотрудничества.





Наурыз — это не только праздник, но и возможность для всех гостей погрузиться в атмосферу гостеприимства и открытости, которая всегда была отличительной чертой народов Средней Азии.





Казахская диаспора в Чехии





В Чехии проживает 10 344 казахf (на 2024 год) и бывших казахстанцев, которые сохраняют свои традиции и культуру, оставаясь частью казахского народа. Для нас Наурыз — это возможность собраться вместе, почувствовать себя частью большой семьи и передать наше наследие следующим поколениям.





Хотите стать частью праздника?



Мы ищем партнеров и спонсоров! Ваша поддержка поможет сделать этот день еще более ярким и запоминающимся. Если вы хотите внести вклад в развитие этого культурного проекта, ваше участие будет очень ценным!





Вход на праздник бесплатный, но ваша небольшая помощь позволит создать незабываемую атмосферу.



Реквизиты для добровольных пожертвований:

Qazaq Nomad z.s.





Номер счета: 2502783091/2010 (счет прозрачный, все поступления можно посмотреть онлайн).

В комментарии к платежу укажите: DAR NAURYZ и вашу фамилию, чтобы мы могли выразить вам благодарность памятным подарком.





Контакты для связи:

Email: mycz.info@gmail.com

Джамиля Андреева

Телефон: +420 777 786 430





Соберите друзей и близких — давайте вместе сделаем этот Наурыз особенным!

Ваше присутствие важно для нас!





Организаторы:

Qazaq Nomad z.s.

Казахская диаспора Чехии при поддержке MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Instagram: @kzvcz1