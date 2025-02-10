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Наурыз — праздник весны, единства и возрождения — отметят в Праге!

Новости 420on
4 марта 2025
10:00
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Мы приглашаем всех, кто ценит культуру и традиции Средней Азии, присоединиться к нашему празднику. Пусть Наурыз станет для жителей Праги и гостей чешской столицы не только знакомством с казахской культурой, но и моментом единения, радости и вдохновения!
Дата: 12 апреля 2025 года
Место: Центральный парк Панкрац, Прага
Программа: 
10:00 — начало работы ярмарки 
12:00 — концертная программа

Наурыз — это один из самых древних и значимых праздников, символизирующий приход весны, обновление природы и начало нового года по солнечному календарю. Его корни уходят в глубину веков, а традиции празднования сохраняются уже более 5 000 лет. Наурыз объединяет народы, напоминая о важности мира, добра и взаимопонимания.

Для жителей Средней Азии и Казахстана Наурыз — это не просто праздник, а глубокий символ единства и связи с предками. В этот день принято накрывать дастархан, готовить традиционные блюда, такие как наурыз-коже, и делиться радостью с близкими. 

Этот праздник станет важным шагом к сближению народов Европы и Средней Азии. Культурная составляющая — это начало успешных экономических связей и тесной дружбы между странами. 
Через знакомство с традициями, музыкой, кухней и искусством мы создаем основу для взаимопонимания и сотрудничества. 

Наурыз — это не только праздник, но и возможность для всех гостей погрузиться в атмосферу гостеприимства и открытости, которая всегда была отличительной чертой народов Средней Азии. 

Казахская диаспора в Чехии

В Чехии проживает 10 344 казахf (на 2024 год) и бывших казахстанцев, которые сохраняют свои традиции и культуру, оставаясь частью казахского народа. Для нас Наурыз — это возможность собраться вместе, почувствовать себя частью большой семьи и передать наше наследие следующим поколениям. 

Хотите стать частью праздника?

Мы ищем партнеров и спонсоров! Ваша поддержка поможет сделать этот день еще более ярким и запоминающимся. Если вы хотите внести вклад в развитие этого культурного проекта, ваше участие будет очень ценным!

Вход на праздник бесплатный, но ваша небольшая помощь позволит создать незабываемую атмосферу. 

Реквизиты для добровольных пожертвований: 
Qazaq Nomad z.s.

Номер счета: 2502783091/2010 (счет прозрачный, все поступления можно посмотреть онлайн). 
В комментарии к платежу укажите: DAR NAURYZ и вашу фамилию, чтобы мы могли выразить вам благодарность памятным подарком. 

Контакты для связи:
Email: mycz.info@gmail.com 
Джамиля Андреева 
Телефон: +420 777 786 430

Соберите друзей и близких — давайте вместе сделаем этот Наурыз особенным! 
Ваше присутствие важно для нас! 

Организаторы: 
Qazaq Nomad z.s. 
Казахская диаспора Чехии при поддержке MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Instagram: @kzvcz1
Чехия Казахстан Прага праздники иностранцы
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