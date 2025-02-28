Сравнение зарплат в Чехии: разрыв в регионах огромный

Это следует из недавно опубликованных данных Чешского статистического управления о среднем заработке в четвертом квартале прошлого года.



Сразу после столицы больше всего заработали работники в Среднечешском крае, где средняя зарплата составила 49 442 чешских крон. Однако даже здесь разница с Прагой составляет более десяти тысяч. Южноморавский край занял третье место с 48 807 чешскими кронами.



«Объяснение этому довольно простое. Высокооплачиваемые профессии чаще всего сосредоточены в Праге и Брно, где, помимо прочего, находятся штаб-квартиры крупных компаний и проживает большинство людей», — говорит Вит Градил из Cyrrus.



Разница между другими регионами меньше. После Карловарского края в худшем положении оказались работники Моравско-Силезского края. В среднем в последнем квартале прошлого года они зарабатывали 44 660 чешских крон брутто в месяц. В Либерецком крае этот показатель составил 44 692 чешских крон.



«В регионах существуют структурные проблемы, и люди с высшим образованием, а значит, и с более высокими доходами, переезжают туда, где больше предложений работы», — говорит аналитик Raiffeisenbank Мартин Крон.



По мнению Градила, это также обусловлено историческими причинами, поскольку в этих местах раньше существовала горнодобывающая, металлургическая или текстильная промышленность, которая в прошлом пережила потрясения и сейчас с трудом восстанавливается после них.



С точки зрения роста в годовом исчислении в четвертом квартале лучше всего жили работники Пардубицкого края. Их зарплата выросла на девять процентов до 45 385 чешских крон. На втором месте оказалась Прага с почти восьмипроцентным ростом.



«В случае со столицей это объясняется, в частности, тем, что зарплаты выросли больше у людей с более высокими доходами, чем, например, у людей со средними или низкими доходами. А они сконцентрированы именно там», — сказал Крон.



В Пардубицком крае, по мнению аналитика Akcenta Мирослава Новака, это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, зарплаты здесь ниже, чем в других регионах страны, поэтому доходы растут с более низкой базы.



«Кроме того, это регион с низким уровнем безработицы, а значит, там сложнее найти сотрудников. Кроме того, это промышленный регион с компаниями оборонной промышленности, что также может сыграть свою роль в сложившейся ситуации», — добавил он.



Наименьший рост — на пять процентов — был отмечен в Карловарском крае. Вторым по величине стал регион Усти с ростом в 5,4 процента до 45 526 чешских крон.



Прага лидирует круглогодично



Помимо данных за последний квартал, статистики также опубликовали средние показатели за весь прошлый год. Согласно им, лучше всего жили жители Праги — 57 232 чешские кроны. На втором месте оказались жители Центральной Богемии со средней зарплатой в 46 951 крону, а на третьем — работники Южно-Моравского края с 45 300 кронами.



Хуже всего обстоят дела у жителей Карловарского края, где средняя годовая зарплата составляет 39 415 крон. Работники Злинского края жили гораздо лучше — 41 188 крон. Третья по величине средняя зарплата была в Пардубицком крае — 41 337 чешских крон.



В этом регионе зарплаты в прошлом году выросли наиболее значительно, за ним следует Прага. Самые низкие зарплаты были в Карловарском крае и Высочине.