Где с чешской зарплатой можно почувствовать себя королем

Новости 420on 17 июня 2025 13:30 384

Планируете летний отпуск? Во многих странах вас порадуют более низкие цены, чем дома, но будьте осторожны — дешевый курорт еще не значит дешевый отпуск. Разница будет в курсе валюты, инфляции, а также в том, как вы путешествуете и расплачиваетесь.