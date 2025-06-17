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Где с чешской зарплатой можно почувствовать себя королем
17 июня 2025
13:30
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Планируете летний отпуск? Во многих странах вас порадуют более низкие цены, чем дома, но будьте осторожны — дешевый курорт еще не значит дешевый отпуск. Разница будет в курсе валюты, инфляции, а также в том, как вы путешествуете и расплачиваетесь.
Чехи, которые в этом году отправляются на отдых за границу, могут рассчитывать на значительно более низкие цены, чем дома, в ряде направлений. Об этом свидетельствуют данные базы данных Numbeo, которая сравнивает стоимость жизни в десятках городов по всему миру, а именно цены на продукты питания, рестораны, транспорт, услуги, жилье и многое другое.
В качестве точки сравнения была выбрана Прага. Результаты показывают, сколько кроны нужно человеку в другом городе, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, что и в чешской столице. Для наглядности мы рассчитали сумму в 1000 кроны.
Например, в Хургаде, согласно этим данным, хватило бы всего 332 кроны, в албанском Драче — 597 кроны, а в Марракеше — 526 кроны. Дешевле Праги оказались также Бангкок, Анталья, София и Будапешт. Неудивительно, что, напротив, более дорогими являются, например, Ницца, Амстердам, Лондон, Цюрих или Нью-Йорк.
Для сравнения мы выбрали в каждой стране один конкретный город — либо столицу, либо популярное туристическое направление, куда часто ездят чехи. Речь не идет о выборе самых дешевых мест, а об ориентировочном представлении о ценовом уровне в местах, которые обычно привлекают чешских путешественников.
Однако важно помнить, что эти цифры отражают среднюю стоимость жизни местных жителей, а не цены, которые платят туристы в курортных зонах, на набережных или в аэропортах. Там цены часто значительно выше.
Тем не менее, такое сравнение может быть полезным, особенно если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, планируете готовить сами, хотите избежать более дорогих услуг или направляетесь в не столь «избитые» районы.
Скрытые факторы, которые меняют бюджет
Помимо самого уровня цен, на стоимость отпуска влияют и другие факторы, в первую очередь валютный курс и инфляция в данной стране. Именно на них обращает внимание главный экономист брокерской компании XTB Павел Петрка.
«За последний год по отношению к кроне больше всего ослабли аргентинское песо — почти на 29 процентов, турецкая лира — на 22 процента, колумбийское песо — на 11 процентов и бразильский реал — более чем на девять процентов», — рассказывает SZ Byznys о динамике валютных курсов.
На первый взгляд это выглядит как хорошая новость — более слабая иностранная валюта означает, что за те же деньги мы купим больше. Однако этот эффект не всегда проявляется в реальности. «На цены отпусков влияет не только динамика курса, но и динамика цен в месте назначения», — предупреждает Петерка. Другими словами, если инфляция высокая, преимущество от более дешевой валюты легко теряется из-за резкого подорожания.
Типичным примером является Аргентина, где инфляция в апреле достигла 47,3 процента. «Рост цен превысил возможную выгоду от укрепления кроны», — объясняет экономист. Аналогичная ситуация наблюдается в Турции — инфляция в 35 процентов нивелировала эффект от ослабления лиры.
Напротив, Бразилия в этом году может быть выгодной для чешских туристов. «Местная валюта ослабла по сравнению с прошлым годом примерно на 10%, но инфляция достигла примерно 5%. По сравнению с прошлым годом она будет дешевле», — говорит экономист.
Сила валюты
А как обстоят дела в странах, валюты которых, напротив, укрепились по отношению к кроне? Например, швейцарский франк укрепился на 2,75 процента. На первый взгляд это выглядит как причина для подорожания, но реальность может быть сложнее. «Швейцария сейчас переживает легкую дефляцию. Несмотря на укрепление валюты, отдых в Швейцарии подорожает меньше, чем, например, в популярной Турции», — говорит Петерка.
Это, конечно, не означает, что Швейцария стала дешевым направлением. «Конечно, мы должны помнить, что сравниваем развитие в разных странах. Например, Швейцария традиционно является значительно более дорогой страной, чем Бразилия или Турция, и независимо от колебаний курса и инфляции, отдых там почти всегда обходится дороже», — добавляет он.
Помимо экономических показателей, важную роль играет то, как и куда путешествуют туристы. Если они едут в популярные места, им нужно быть готовыми к более высоким ценам. «Для большинства чешских туристов данные об инфляции в месте назначения не имеют большого значения, поскольку они измеряют потребительскую корзину местных жителей, а не туристов», — напоминает Петерка.
Кроме того, цены могут значительно различаться даже в пределах одной страны — между обычным городом и туристическим курортом разница может составлять десятки процентов.
Куда бы ни отправились путешественники, стоит позаботиться о том, чтобы платить и обменивать деньги по наиболее выгодному курсу. Сегодня это можно сделать с минимальными усилиями, например, с помощью электронных кошельков или мультивалютных карт, которые экономят время и комиссионные.
«Особую категорию составляют туры „все включено“. В этих случаях цены в большей степени зависят от затрат и маржи туристических агентств в Чешской Республике», — заключает экономист.
В качестве точки сравнения была выбрана Прага. Результаты показывают, сколько кроны нужно человеку в другом городе, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, что и в чешской столице. Для наглядности мы рассчитали сумму в 1000 кроны.
Например, в Хургаде, согласно этим данным, хватило бы всего 332 кроны, в албанском Драче — 597 кроны, а в Марракеше — 526 кроны. Дешевле Праги оказались также Бангкок, Анталья, София и Будапешт. Неудивительно, что, напротив, более дорогими являются, например, Ницца, Амстердам, Лондон, Цюрих или Нью-Йорк.
Для сравнения мы выбрали в каждой стране один конкретный город — либо столицу, либо популярное туристическое направление, куда часто ездят чехи. Речь не идет о выборе самых дешевых мест, а об ориентировочном представлении о ценовом уровне в местах, которые обычно привлекают чешских путешественников.
Однако важно помнить, что эти цифры отражают среднюю стоимость жизни местных жителей, а не цены, которые платят туристы в курортных зонах, на набережных или в аэропортах. Там цены часто значительно выше.
Тем не менее, такое сравнение может быть полезным, особенно если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, планируете готовить сами, хотите избежать более дорогих услуг или направляетесь в не столь «избитые» районы.
Скрытые факторы, которые меняют бюджет
Помимо самого уровня цен, на стоимость отпуска влияют и другие факторы, в первую очередь валютный курс и инфляция в данной стране. Именно на них обращает внимание главный экономист брокерской компании XTB Павел Петрка.
«За последний год по отношению к кроне больше всего ослабли аргентинское песо — почти на 29 процентов, турецкая лира — на 22 процента, колумбийское песо — на 11 процентов и бразильский реал — более чем на девять процентов», — рассказывает SZ Byznys о динамике валютных курсов.
На первый взгляд это выглядит как хорошая новость — более слабая иностранная валюта означает, что за те же деньги мы купим больше. Однако этот эффект не всегда проявляется в реальности. «На цены отпусков влияет не только динамика курса, но и динамика цен в месте назначения», — предупреждает Петерка. Другими словами, если инфляция высокая, преимущество от более дешевой валюты легко теряется из-за резкого подорожания.
Типичным примером является Аргентина, где инфляция в апреле достигла 47,3 процента. «Рост цен превысил возможную выгоду от укрепления кроны», — объясняет экономист. Аналогичная ситуация наблюдается в Турции — инфляция в 35 процентов нивелировала эффект от ослабления лиры.
Напротив, Бразилия в этом году может быть выгодной для чешских туристов. «Местная валюта ослабла по сравнению с прошлым годом примерно на 10%, но инфляция достигла примерно 5%. По сравнению с прошлым годом она будет дешевле», — говорит экономист.
Сила валюты
А как обстоят дела в странах, валюты которых, напротив, укрепились по отношению к кроне? Например, швейцарский франк укрепился на 2,75 процента. На первый взгляд это выглядит как причина для подорожания, но реальность может быть сложнее. «Швейцария сейчас переживает легкую дефляцию. Несмотря на укрепление валюты, отдых в Швейцарии подорожает меньше, чем, например, в популярной Турции», — говорит Петерка.
Это, конечно, не означает, что Швейцария стала дешевым направлением. «Конечно, мы должны помнить, что сравниваем развитие в разных странах. Например, Швейцария традиционно является значительно более дорогой страной, чем Бразилия или Турция, и независимо от колебаний курса и инфляции, отдых там почти всегда обходится дороже», — добавляет он.
Помимо экономических показателей, важную роль играет то, как и куда путешествуют туристы. Если они едут в популярные места, им нужно быть готовыми к более высоким ценам. «Для большинства чешских туристов данные об инфляции в месте назначения не имеют большого значения, поскольку они измеряют потребительскую корзину местных жителей, а не туристов», — напоминает Петерка.
Кроме того, цены могут значительно различаться даже в пределах одной страны — между обычным городом и туристическим курортом разница может составлять десятки процентов.
Куда бы ни отправились путешественники, стоит позаботиться о том, чтобы платить и обменивать деньги по наиболее выгодному курсу. Сегодня это можно сделать с минимальными усилиями, например, с помощью электронных кошельков или мультивалютных карт, которые экономят время и комиссионные.
«Особую категорию составляют туры „все включено“. В этих случаях цены в большей степени зависят от затрат и маржи туристических агентств в Чешской Республике», — заключает экономист.
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