В Праге пройдет Blogger Fest 2025: фестиваль днем и вечеринка ночью

Фестиваль (17:00–22:00) предложит:

аллею экспертов по Instagram и мастер-классы;

маркет с крафтовыми товарами;

фудзону с едой, напитками и кальянами;

фотозоны и профессиональных фотографов;

награждение любимых блогеров Чехии в 5 номинациях.



Вечеринка Night of Influence (22:00–04:00) превратит собор в клуб с:

DJ-сетами, коктейлями, перформансами и арт-инсталляциями;

лаунжем с кальянами и VIP-зоной с фуршетом.



Blogger Fest 2025 – это шанс увидеть вживую популярных блогеров, познакомиться с новыми людьми, заявить о себе и провести время в одной из самых красивых и необычных локаций Праги.