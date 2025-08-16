ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В Праге пройдет Blogger Fest 2025: фестиваль днем и вечеринка ночью
16 августа 2025
17:00
263
30 августа в необычной локации Праги – соборе Sacre Coeur – состоятся сразу два события: дневной фестиваль и ночная вечеринка Night of Influence.
Фестиваль (17:00–22:00) предложит:
- аллею экспертов по Instagram и мастер-классы;
- маркет с крафтовыми товарами;
- фудзону с едой, напитками и кальянами;
- фотозоны и профессиональных фотографов;
- награждение любимых блогеров Чехии в 5 номинациях.
Вечеринка Night of Influence (22:00–04:00) превратит собор в клуб с:
- DJ-сетами, коктейлями, перформансами и арт-инсталляциями;
- лаунжем с кальянами и VIP-зоной с фуршетом.
Blogger Fest 2025 – это шанс увидеть вживую популярных блогеров, познакомиться с новыми людьми, заявить о себе и провести время в одной из самых красивых и необычных локаций Праги.
Дата и время: 30 августа, фестиваль 17:00–22:00, вечеринка 22:00–04:00
Место: Sacre Coeur, Прага 5
Билеты уже в продаже:
