Прага среди худших в Европе. Для покупки собственной квартиры необходимо 15 годовых средних зарплат
27 августа 2025
11:00
Чешская столица остается в тройке наименее доступных городов Европы. Для приобретения квартиры здесь необходимо 15 средних годовых зарплат.
По доступности жилья, то есть по соотношению между зарплатами и ценами на новые квартиры, Прага снова входит в число худших европейских городов. Приобретение новой недвижимости в столице Чехии обходится в среднем в эквивалент 15 средних годовых зарплат, то есть 180 месячных зарплат. Хуже обстоит дело только в Амстердаме и Афинах. Это следует из актуальных данных недавно опубликованного Deloitte Property Index 2025, с помощью которого консалтинговая компания ежегодно отслеживает, как живут европейцы и сколько они за это платят.
«И в этом году Прага входит в число мегаполисов с наихудшей доступностью собственного жилья в Европе. Ситуация остается неблагоприятной, и пока не предвидится никаких существенных изменений. Разница между ростом заработной платы и ценами на недвижимость продолжает увеличиваться, поскольку заработная плата не успевает за растущими расходами на жилье», — говорит Мирослав Линхарт, ведущий партнер отдела финансового консультирования Deloitte.
По его мнению, этот дисбаланс представляет собой долгосрочную проблему для доступности жилья и устойчивости рынка. Особенно для первых покупателей и домохозяйств со средним доходом.
В прошлом году Прага заняла второе место с конца в рейтинге всех европейских городов, участвовавших в исследовании. В этом году она немного улучшила свои позиции и занимает третье место с конца, но доступность жилья продолжает ухудшаться. Для покупки квартиры теперь требуется 15 средних годовых зарплат, что на 1,7 больше, чем год назад.
«Недоступность собственного жилья стимулирует рост рынка аренды жилья. И в этом году рынок аренды не только в Праге, но и в региональных городах переживает значительный рост цен. Однако по-прежнему инвесторы и застройщики в первую очередь сосредоточены на строительстве квартир, предназначенных для продажи», — добавляет Петр Хана, директор отдела по недвижимости и строительству в Deloitte.
Хуже всего в Европе в этом году обстоит дело в Амстердаме, где для приобретения собственного жилья требуется 15,4-кратная годовая заработная плата. За ним следуют Афины, Прага и Кошице. На противоположном конце спектра находятся итальянский Турин и датский Оденсе, где новая квартира обходится в 4,9-кратную годовую заработную плату.
Недоступность жилья в стране обусловлена, в первую очередь, слабым строительством. В этом году Чехия вошла в число стран с самым значительным годовым снижением количества построенных квартир. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 20,4 процента. «В 2024 году в стране было построено около 30 300 жилых единиц», — уточняет Хана.
В пересчете на душу населения Чехия с 2,3 построенными квартирами на тысячу жителей остается значительно ниже среднего показателя по Европе. Лидерами являются Турция, Израиль и Польша.
В этом году Ирландия остается строительной державой, что касается новых проектов. В 2024 году на тысячу жителей приходилось 12,84 новых начатых жилищных проектов. Чехия заняла вторую половину рейтинга с 3,34 проектами на тысячу жителей.
Самый дорогой Люксембург, самый дешевый Турция
В абсолютных ценах квартиры в этом году самые дорогие в Люксембурге, где их цена составляет 8760 евро за квадратный метр. Таким образом, он обогнал прошлогоднего лидера Израиль, где цена за квадратный метр превышает шесть тысяч евро. За ним следуют Великобритания, Австрия и Португалия. Наиболее значительный годовой рост цен был зафиксирован в Польше, где цены на новостройки выросли на 19,3% до 2792 евро за квадратный метр.
Напротив, самые дешевые квартиры находятся в Турции (949 евро/м²), Боснии и Герцеговине (1482 евро/м²) и Албании (1620 евро/м²).
При сравнении отдельных городов самым дорогим является Тель-Авив со средней ценой 13 970 евро/м². Цена выше 10 тысяч евро также в Люксембурге (11 074), Мюнхене (10 800) и Париже (10 800).
«Данные Deloitte Property Index включают также три чешских города. В Праге средняя цена нового жилья составляет 5346 евро за квадратный метр, в Брно — 4677 евро, а в Остраве — 3434 евро», — добавляет Хана.
