Прага среди худших в Европе. Для покупки собственной квартиры необходимо 15 годовых средних зарплат

Чешская столица остается в тройке наименее доступных городов Европы. Для приобретения квартиры здесь необходимо 15 средних годовых зарплат.