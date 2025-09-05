ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
10 проектов, которые показывают будущее жилья в Чехии
5 сентября 2025
11:30
478
Реконструкция домов в стиле модерн, новые лофты и современные технологии — пражский рынок недвижимости находится в движении. Несмотря на сохраняющуюся текущую экономическую ситуацию и высокие процентные ставки, спрос на новые квартиры в Чехии остается высоким.
Во втором квартале 2025 года в Праге стартовала целая серия жилых проектов, которые показывают, что рынок недвижимости постепенно адаптируется к меняющимся потребностям городского жилья. В предложении появляются не только лофты, оснащенные умными технологиями, но и тщательно реконструированные исторические многоквартирные дома в центре. Некоторые адреса достигают отметки в 300 000 крон за квадратный метр, но, несмотря на это, находят своих покупателей.
Одним из самых роскошных проектов этого года является Petrská 18 от компании Penta Real Estate. В сотрудничестве с архитекторами из студии Pantograph здесь будет построено 82 новых квартиры, два торговых помещения и подземный гараж почти на 100 автомобилей. Историческое здание, в прошлом телефонная станция, обретет новый облик, включая зеленый внутренний двор и бережно сохраненные архитектурные элементы. По словам застройщика, цены достигнут 300 000 крон за квадратный метр, что в два раза превышает средние цены в Праге. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2028 год.
Высокие цели ставит перед собой и проект City Lofts Chodov от компании GARTAL, который привлекает нетрадиционным арочным фасадом, большими окнами и цифровым доступом. Строительство 138 квартир должно быть завершено в 2027 году, при этом цены начинаются от 7 миллионов крон. В районе Смихов растет проект Rezidence na Plzeňce от UBM Development Czechia, который делает акцент на экологии, энергоэффективности и камерном характере. Проект предложит 160 квартир с сертификатом энергетического класса A. Большинство квартир имеют балкон, террасу или палисадник, цены варьируются от 8 до 23 миллионов крон.
Проект Connect Vršovice дает пространство для городской жизни с общинным переходом. На границе Vršovic и Bohdalce создается новый район площадью 23 000 кв. метров, который совместно развивают девелоперы Neocity и Daramis. Помимо 319 квартир, проект предложит общие лаунж-зоны, зеленые дворы и инфраструктуру для электромобилей. Самые маленькие квартиры можно приобрести от пяти миллионов, самые большие мезонеты — до 38 миллионов крон.
Интерес к престижным адресам подтверждает также проект Rezidence Královská в непосредственной близости от Вацлавской площади. Реконструированный неоренессансный дом будет иметь высокие потолки, качественные материалы и вид на Пражский Град. Продажи начались в июле, завершение строительства ожидается уже весной 2026 года. Цены начинаются от восьми миллионов за компактную 1+kk.
Из других проектов стоит упомянуть также проект Žít Braník от PSN, реконструкцию исторического дома Chodská 28 или проект JITRO от студии Qarta. Вместе они предложат более 200 квартир, первое завершение строительства ожидается в 2027 году. В списке нельзя не упомянуть проект Re.Start Petynka, который преобразует бывшее административное здание в современное жилье, и, наконец, в районе Винограды растет премиальный проект Slavíkova 6 под руководством Signature Living и архитектурного студии SMLXL, завершение которого запланировано еще в этом году.
Карловы Вары
На левом берегу реки Огрже, всего в нескольких минутах от железнодорожного вокзала в Карловых Варах, в ближайшие годы появится современный жилой квартал с новыми квартирами, магазинами, уютными зонами и зеленым парком для отдыха и прогулок. Проект Nové Centrum Karlovy Vary вдохнет новую жизнь в территорию бывшего пивоваренного завода и превратит ее в комфортную и современную часть города для людей разного возраста.
В прошлом году начался снос многоэтажного здания в Рыбарже, которое с 1879 года служило пивоваренным заводом. Его работа прекратилась в конце девяностых годов, и с тех пор территория пришла в упадок. После завершения сноса и очистки территории здесь начнется строительство уникального квартала, который объединит в себе современные жилые и многофункциональные объекты.
На месте главного здания пивоварни появится новый основной объект — просторный жилой дом с подземным гаражом и зеленой крышей. Рядом будет построен еще один многоэтажный дом. На первом этапе планируется строительство 140 квартир, что существенно расширит предложение доступного и качественного жилья в Карловых Варах.
Помимо квартир и объектов инфраструктуры, проект предложит жителям города просторный парк, который станет зеленым оазисом между новой застройкой и школой.
Nové Centrum Karlovy Vary станет местом, где комфортно проводить время людям разных поколений — для прогулок, отдыха на свежем воздухе и разных встреч. В рамках первого этапа строительства рядом с улицей Космонавтов появятся современные таунхаусы, органично продолжающие архитектурную концепцию квартала.
