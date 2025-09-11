ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Рубрика «Финансовая консультация»: Продаю товары на различных сайтах, надо ли платить налог?

Новости 420on
11 сентября 2025
11:00
281
В редакцию 420on.cz поступил интересный вопрос, касающийся налогообложения: «Продаю на аукционе предметы из своей коллекции, которую собирал много лет. Естественно, документов о цене этих предметов нет. Поступление денег в месяц может быть 500, 1 000, 10 000 крон. Нужно ли платить налоги с такого дохода?»
Есть два ключевых момента. Первый — налоговая не будет рассматривать вас как предпринимателя, если у вас разовый, нерегулярный доход, например разовые продажи на различных сайтах от имени физлица. Второй — сумма такого дохода. Если ваш случайный доход за весь год не превышает сумму 50 000 крон, то это необлагаемый доход, который вы не обязаны декларировать, вы не подаете по такому доходу налоговую декларацию и не платите с этой суммы никаких взносов на медицинское и социальное страхование

Напоминаем, свои вопросы, связанные с финансами, бухгалтерией и налогами, вы можете присылать на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию. 
