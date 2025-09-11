Рубрика «Финансовая консультация»: Продаю товары на различных сайтах, надо ли платить налог?

Новости 420on 11 сентября 2025 11:00 281

В редакцию 420on.cz поступил интересный вопрос, касающийся налогообложения: «Продаю на аукционе предметы из своей коллекции, которую собирал много лет. Естественно, документов о цене этих предметов нет. Поступление денег в месяц может быть 500, 1 000, 10 000 крон. Нужно ли платить налоги с такого дохода?»