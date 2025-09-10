ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Oktoberfest в Риегровых садах
10 сентября 2025
09:00
413
С 12 по 21 сентября в Риегровых садах в Праге будет проходить фестиваль пива Oktoberfest. Чешское и немецкое пиво будут подавать в литровых бокалах, что для Чехии непривычно.
Приходите на крупнейшее баварское мероприятие в Праге под открытым небом. Вас ждут десять дней отличного пива, баварской кухни, конкурсов и живой музыки как на настоящем Oktoberfest, только с видом на Пражский Град вместо альпийских вершин.
Легендарное сентябрьское событие, где пиво не разливают — пиво льется рекой! А что самое лучшее? Вход бесплатный.
Легендарное сентябрьское событие, где пиво не разливают — пиво льется рекой! А что самое лучшее? Вход бесплатный.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1526
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7648
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1182
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2762
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2696
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4105
15:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
18010
13:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1213
11:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
4874
09:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3424
11:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4691
10:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4062
21:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
4059