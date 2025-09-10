ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Oktoberfest в Риегровых садах

Новости 420on
10 сентября 2025
09:00
413
С 12 по 21 сентября в Риегровых садах в Праге будет проходить фестиваль пива Oktoberfest. Чешское и немецкое пиво будут подавать в литровых бокалах, что для Чехии непривычно.
Приходите на крупнейшее баварское мероприятие в Праге под открытым небом. Вас ждут десять дней отличного пива, баварской кухни, конкурсов и живой музыки как на настоящем Oktoberfest, только с видом на Пражский Град вместо альпийских вершин. 

Легендарное сентябрьское событие, где пиво не разливают — пиво льется рекой! А что самое лучшее? Вход бесплатный.












