ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Афиша культурных мероприятий в Чехии на ближайшие две недели
12 сентября 2025
11:00
335
Прага продолжает радовать своих жителей и гостей множеством захватывающих мероприятий. В этот раз в афишу попали как классические, так и нестандартные события. Мы собрали для вас лучшие концерты, выставки, театральные постановки и фестивали, которые будут проходить в столице Чехии и за ее пределами. Не упустите шанс окунуться в атмосферу культуры и искусства!
VINOBRANÍ na Vinici sv. Kláry
13-14 сентября, Ботанический сад, Прага
Все любители вина должны отметить в своем календаре выходные 13 и 14 сентября. В эти дни один из старейших пражских виноградников оживет празднованием урожая.
Атмосферу праздничного уик-энда дополнят богатая музыкальная программа и отличная еда. Но главное — это лучшее вино от виноделов из Чехии и Моравии. Не обойдется и без местной продукции. На настоящем празднике урожая, безусловно, будет и молодое вино — бурчак.
Атмосферу праздничного уик-энда дополнят богатая музыкальная программа и отличная еда. Но главное — это лучшее вино от виноделов из Чехии и Моравии. Не обойдется и без местной продукции. На настоящем празднике урожая, безусловно, будет и молодое вино — бурчак.
Приходите насладиться праздником вина с волшебным видом на панораму Праги.
Oktoberfest в Риегровых садах
12-21 сентября, Прага
С 12 по 21 сентября в Риегровых садах в Праге будет проходить фестиваль пива Oktoberfest. Чешское и немецкое пиво будут подавать в литровых бокалах, что для Чехии не совсем привычно. Приходите на крупнейшее баварское мероприятие в Праге под открытым небом. Вас ждут десять дней отличного пива, баварской кухни, конкурсов и живой музыки как на настоящем Oktoberfest, только с видом на Пражский Град вместо альпийских вершин. Легендарное сентябрьское событие, где пиво не разливают — пиво льется рекой! А что самое лучшее? Вход бесплатный.
Фестиваль малых пивоварен
13 сентября, Прага
Фестиваль малых пивоварен будет проходить в Праге 6 в субботу, 13 сентября, с 8 до 20 часов. Это уже седьмой ежегодный однодневный фестиваль, в котором в этом году примут участие более 20 малых пивоварен со всей Чехии и цель которого — поддержка пивного рынка.
Ассортимент пивоварен будет действительно широким: особые сорта, лагер, пшеничное пиво, APA, IPA, портер, пиво верхнего и нижнего брожения.
Выставка «Чешские Королевские регалии»
18-29 сентября, Пражский град
18-29 сентября, Пражский град
Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году во Владиславском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны. Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте.
Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез регалии в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение об их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года. На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.
Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез регалии в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение об их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года. На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.
Divadlobrani 2025
до 21 сентября, Национальный театр в Праге
В Национальном театре проходит акция Divadlobrani 2025, посвященная открытию театрального сезона 2025-2026. В связи с этим действует скидка на все представления до конца сентября. Достаточно при покупке билета выбрать скидку и написать пароль degustace2025. Акция действительна до 21 сентября. Например, можно насладиться оперой «Катя Кабанова», созданной по мотивам драмы Александра Островского «Гроза».
Подробности на сайте театра www.narodni-divadlo.cz
Выставка фотографий «Взгляд Марчелло»
до 17 сентября, Итальянский институт культуры
Выставку фотографий «Взгляд Марчелло», посвященную незабываемому Марчелло Мастроянни и 100-летию со дня его рождения, можно посетить до 17 сентября.
Представленные на выставке фотографии запечатлели ключевые моменты исключительной карьеры Мастроянни, начиная с его первого появления рядом с любимой партнершей по сцене, совсем юной Софи Лорен, и заканчивая его встречей с легендарным Федерико Феллини.
Выставка проходит в Итальянском институте культуры в Праге, вход свободный.
Подробности на сайте https://iicpraga.esteri.it/cs/gli_eventi/calendario/fotograficka-vystava-marcelluv-pohled/
28 сентября — День Святого Вацлава и чешской государственности
Подробности на сайте https://iicpraga.esteri.it/cs/gli_eventi/calendario/fotograficka-vystava-marcelluv-pohled/
28 сентября — День Святого Вацлава и чешской государственности
День открытых дверей в Страковой академии, где находится правительство Чехии. На экскурсии можно будет посмотреть зал правительственных заседаний, пресс-центр и другие интересные места.
День открытых дверей в Ностицком дворце, в котором располагается Министерство культуры Чехии. Вы сможете посмотреть парадные залы, кабинет министра культуры, картинную галерею, часовню, знаменитую библиотеку.
Выставка японского художника Кодзи Какинумы Traveling Alone
до 28 сентября, Либерец
В Областной галерее в Либерце до 28 сентября можно посетить выставку японского художника Кодзи Какинумы Traveling Alone. Кодзи Какинума — одна из самых ярких фигур на современной японской художественной сцене, которая в своих работах использует уникальную связь каллиграфии, свободного творчества и перформанса. Хотя его работы уже хорошо известны в Азии и Америке, в Европе это его первая выставка.
Подробности на сайте галереи https://www.galali.cz/cs/event/koji-kakinuma
Cirque du Soleil
до 12 октября, Летна (Прага)
Cirque du Soleil на Пражской Летне покажет новое шоу Kurios, которое было высоко оценено критиками и зрителями. В нем ярко выражен фирменный стиль цирка: шоу сочетает в себе захватывающие дух акробатические номера с освежающим оттенком поэзии, искусства и юмора. Вы попадете в уникальный мир, где ваши мечты оживут.
Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.
Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.
Выставка фотографа Роберта Вано
до 25 октября, Танцующий дом (Прага)
В галерее Танцующего дома в Праге до 25 октября проходит выставка легендарного фотографа Роберта Вано — более чем 150 работ, созданных за многолетнюю карьеру автора, который всегда оставался верен своей эстетике и смелости быть самим собой. На выставке можно также приобрести книги с авторской подписью фотографа. Роберт Вано родился в Чехословакии в 1948 году. После окончания школы эмигрировал в США, где и началась его фотографическая карьера. Сотрудничал с многими модными изданиями в Нью-Йорке, Милане и Париже.
Подробности на сайте https://www.galerietancicidum.cz/
Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селама
до 23 октября, Национальный музей Праги
В Национальном музее в Праге продолжается выставка, на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 миллиона лет.
Одни из самых ценных и древних палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена «Люси и Селам», будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.
В Национальном музее в Праге продолжается выставка, на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 миллиона лет.
Одни из самых ценных и древних палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена «Люси и Селам», будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.
Останки Люси, женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 году в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.
Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитекам. Находка была сделана в 2000 году. Возраст окаменелости составляет около 3,3 миллиона лет. Несмотря на то, что Селам старше Люси примерно на 120 000 лет, Селам часто называют «ребенком Люси».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1449
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1494
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2487
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1813
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1626
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1927
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2222
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
5785
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
10071
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2256
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4300
18:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
4259
08:05
8 СЕНТЯБРЯ 2025
5305