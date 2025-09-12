Афиша культурных мероприятий в Чехии на ближайшие две недели

VINOBRANÍ na Vinici sv. Kláry

13-14 сентября, Ботанический сад, Прага











Атмосферу праздничного уик-энда дополнят богатая музыкальная программа и отличная



Все любители вина должны отметить в своем календаре выходные 13 и 14 сентября. В эти дни один из старейших пражских виноградников оживет празднованием урожая.Атмосферу праздничного уик-энда дополнят богатая музыкальная программа и отличная еда . Но главное — это лучшее вино от виноделов из Чехии и Моравии. Не обойдется и без местной продукции. На настоящем празднике урожая, безусловно, будет и молодое вино — бурчак.

Приходите насладиться праздником вина с волшебным видом на панораму Праги.







Oktoberfest в Риегровых садах

12-21 сентября, Прага





С 12 по 21 сентября в Риегровых садах в Праге будет проходить фестиваль пива Oktoberfest. Чешское и немецкое пиво будут подавать в литровых бокалах, что для Чехии не совсем привычно. Приходите на крупнейшее баварское мероприятие в Праге под открытым небом. Вас ждут десять дней отличного пива, баварской кухни, конкурсов и живой музыки как на настоящем Oktoberfest, только с видом на Пражский Град вместо альпийских вершин. Легендарное сентябрьское событие, где пиво не разливают — пиво льется рекой! А что самое лучшее? Вход бесплатный.



Фестиваль малых пивоварен

13 сентября, Прага



Фестиваль малых пивоварен будет проходить в Праге 6 в субботу, 13 сентября, с 8 до 20 часов. Это уже седьмой ежегодный однодневный фестиваль , в котором в этом году примут участие более 20 малых пивоварен со всей Чехии и цель которого — поддержка пивного рынка.





Ассортимент пивоварен будет действительно широким: особые сорта, лагер, пшеничное пиво, APA, IPA, портер, пиво верхнего и нижнего брожения.





Выставка «Чешские Королевские регалии»

18-29 сентября, Пражский град









Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году во Владиславском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны. Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте. Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез регалии в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение об их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года. На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.





Divadlobrani 2025

до 21 сентября, Национальный театр в Праге





В Национальном театре проходит акция Divadlobrani 2025, посвященная открытию театрального сезона 2025-2026. В связи с этим действует скидка на все представления до конца сентября. Достаточно при покупке билета выбрать скидку и написать пароль degustace2025. Акция действительна до 21 сентября. Например, можно насладиться оперой «Катя Кабанова», созданной по мотивам драмы Александра Островского «Гроза».



Подробности на сайте театра Подробности на сайте театра www.narodni-divadlo.cz



Выставка фотографий «Взгляд Марчелло»

до 17 сентября, Итальянский институт культуры



Выставку фотографий «Взгляд Марчелло», посвященную незабываемому Марчелло Мастроянни и 100-летию со дня его рождения, можно посетить до 17 сентября.



Представленные на выставке фотографии запечатлели ключевые моменты исключительной карьеры Мастроянни, начиная с его первого появления рядом с любимой партнершей по сцене, совсем юной Софи Лорен, и заканчивая его встречей с легендарным Федерико Феллини.









Подробности на сайте

28 сентября — День Святого Вацлава и чешской государственности















Выставка японского художника Кодзи Какинумы Traveling Alone

до 28 сентября, Либерец





В Областной галерее в Либерце до 28 сентября можно посетить выставку японского художника Кодзи Какинумы Traveling Alone. Кодзи Какинума — одна из самых ярких фигур на современной японской художественной сцене, которая в своих работах использует уникальную связь каллиграфии, свободного творчества и перформанса. Хотя его работы уже хорошо известны в Азии и Америке, в Европе это его первая выставка



Подробности на сайте галереи Подробности на сайте галереи https://www.galali.cz/cs/event/koji-kakinuma





Cirque du Soleil

до 12 октября, Летна (Прага)









Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября. Cirque du Soleil на Пражской Летне покажет новое шоу Kurios, которое было высоко оценено критиками и зрителями. В нем ярко выражен фирменный стиль цирка: шоу сочетает в себе захватывающие дух акробатические номера с освежающим оттенком поэзии, искусства и юмора. Вы попадете в уникальный мир, где ваши мечты оживут.Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.





Выставка фотографа Роберта Вано

до 25 октября, Танцующий дом (Прага)





В галерее Танцующего дома в Праге до 25 октября проходит выставка легендарного фотографа Роберта Вано — более чем 150 работ, созданных за многолетнюю карьеру автора, который всегда оставался верен своей эстетике и смелости быть самим собой. На выставке можно также приобрести книги с авторской подписью фотографа. Роберт Вано родился в Чехословакии в 1948 году. После окончания школы эмигрировал в США , где и началась его фотографическая карьера. Сотрудничал с многими модными изданиями в Нью-Йорке, Милане и Париже.



Подробности на сайте Подробности на сайте https://www.galerietancicidum.cz/





Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селама

до 23 октября, Национальный музей Праги



В Национальном музее в Праге продолжается



В Национальном музее в Праге продолжается выставка , на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 миллиона лет. Одни из самых ценных и древних палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена «Люси и Селам», будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.



Останки Люси, женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 году в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.



Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитекам. Находка была сделана в 2000 году. Возраст окаменелости составляет около 3,3 миллиона лет. Несмотря на то, что Селам старше Люси примерно на 120 000 лет, Селам часто называют «ребенком Люси».