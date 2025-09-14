Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селам в Национальном музее Праги

Некоторые из самых ценных и древнейших палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена Люси и Селам, будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.



Останки Люси, женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 году в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.



Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитеком. Находка была сделана в 2000 году. Возраст окаменелости составляет около 3,3 миллионалет. Несмотря на то, что Селам старше Люси примерно на 120 000 лет, Селам часто называют «ребенком Люси».



Выставка продлится до 23 октября.