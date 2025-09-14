ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селам в Национальном музее Праги

Новости 420on
14 сентября 2025
09:00
654
В Национальном музее в Праге продолжается выставка, на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 миллиона лет.
Некоторые из самых ценных и древнейших палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена Люси и Селам, будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.

Останки Люси, женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 году в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.

Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитеком. Находка была сделана в 2000 году. Возраст окаменелости составляет около 3,3 миллионалет. Несмотря на то, что Селам старше Люси примерно на 120 000 лет, Селам часто называют «ребенком Люси».

Выставка продлится до 23 октября.
выставка Прага музей
