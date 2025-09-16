Переезд в Прагу из Израиля: личный опыт

В отличие от многих людей, наш переезд не был вынужденным: мы не бежали от войны (мы планировали заранее, и так просто совпало, что война в Израиле началась почти одновременно с нашим переездом); для нас это был осознанный выбор. При этом мы не айтишники, не студенты и не богачи.





А кто мы? Мой муж — тим-лид в американской компании переводов, у меня свой проект в социальной сфере (я психолог и преподаватель). Я работаю онлайн (большая часть моих клиентов живет либо в Израиле, либо в других странах), мой партнер перевелся в филиал своей компании в Праге.





Также у нас есть дочь-подросток (ей скоро 18), два кота (мейн-кун и обычный рыжий), и уже в Праге мы взяли собаку.





Для нас обоих это не первый переезд: я жила в разных городах России (родилась в Норильске, училась в Москве, работала в Санкт-Петербурге), затем переехала в Испанию, оттуда — в Израиль . Муж родился в Санкт-Петербурге и в восемь лет с родителями репатриировался в Израиль , там вырос и учился (также жил в разных городах: Тель-Авиве, Лоде, Иерусалиме и Рамат-Гане). Для него это первый осознанный переезд в другую страну.





Мне мой опыт предыдущих переездов очень помогает: я уже знаю, что в большинстве стран есть куча инициатив для новеньких, которыми никто не пользуется (получить образование , съездить на экскурсию, выучить язык и т.д.). В Праге они тоже есть, и их много.





Мы все говорим на нескольких языках: русский, иврит и английский; плюс у каждого есть дополнительный язык: муж знает также арабский и немного турецкий, я — украинский (мой отец — украинец), дочь немного говорит по-болгарски и чешски (кстати, нас очень порадовала возможность как системно учить, так и практиковать разговорный чешский в Праге от различных организаций; ребенок учился в частной языковой школе, а вот мы с мужем прошли А1 бесплатно , и я хожу на разговорную практику от местных инициатив).





кафе и Из-за нашего бэкграунда мы часто видим Прагу не так, как люди, переехавшие из других стран. Во-первых, для нас она не такая уж и дорогая (почти в любом разговоре нам предлагают посетовать на цены , а нам к этому присоединиться сложно). Например, квартира, в которой мы жили в Рамат-Гане (пригород Израиля), стоила по аренде почти столько же, сколько наша здесь, но она не была такого качества (это был старый фонд, а он в Израиле сделан из песка и тумана, примерно уровень хрущевки). А главное — счета были в разы выше (счет за месяц в Израиле складывается из городского налога, воды, электричества и заботы о территории, и это примерно 375 евро). В Тель-Авиве или Иерусалиме аренда была бы куда выше, чем в Праге, примерно в 1,5 раза, а счета — еще выше, чем я написала. При этом купить там что-то было нереально: наша квартира, к примеру, стоила 850 000 евро; при этом у нее не было мамада (это убежище от ракетных атак), и зимой могла протечь крыша (ее чинили каждое лето, но это не особенно помогало). Поэтому в Праге нам немного дешевле жить (здесь еще и несравнимо дешевле продукты рестораны — примерно в 3-4 раза).





Во-вторых, нам нравится климат (тоже точка, где все обычно говорят, как тут плохо). Я первый раз живу в стране с нормальной сезонностью. Я часто слышу от переехавших, что им хотелось бы перебраться в теплую страну, но я жила и в Испании, и в Израиле, и могу сказать, что зимой там дожди и ужасно холодно дома. Люди думают, что ты гуляешь на море или веселишься — иногда да (хотя море, конечно, холодное), а иногда ты по две-три недели сидишь в квартире с ледяными, порой мокрыми стенами (ведь дом построен так, чтобы терять тепло), и стоит выключить обогреватель, как температура падает до 8 градусов. При этом в Израиле этот период короче (всего пара месяцев, в отличие от четырех в Испании), зато длиннее период ада — то лето, о котором мечтают северные жители там в марте и конце октября; а вот с мая по октябрь (примерно четыре месяца в году) из дома можно выйти только с шести до восьми утра. В остальное время ты живешь в хамаме, иногда — в финской сауне (когда приходит ветер из пустыни). Также у меня есть опыт жизни в Петербурге, где может четыре месяца подряд быть +/- ноль и морось — взвесь воды в воздухе, когда есть ощущение, что ты отсырел просто весь; ну и конечно, детство за полярным кругом тоже дает понимание того, что это такое, когда действительно вокруг темно и холодно (в январе у нас -50 и полярная ночь; при этом я все равно считаю, что климат в Питере хуже). Поэтому пока погоду и смену сезонов в Праге я считаю идеальными.









Адриана Лито Также нам очень нравится, что в Праге много эвентов: уличные фестивали, гастроли театров, показы National Theatre в кино , различные кинофестивали, много интересных выставок, приезжают самые разные группы. А если чего-то не хватает, можно съездить в Берлин, Рим или Милан, или слетать в Лондон — это не займет много времени.

лицензированный израильский психолог, создатель социального проекта «Адриатика»



