Пражский зоопарк посетило больше всего людей со времен пандемии

Новости 420on 16 сентября 2025 22:00 135

Рекордные цифры и падение посещаемости. Такими были нынешние летние каникулы для зоопарков Чехии. В то время как зоопарки в Двур-Кралове или Либерце сообщают о меньшем количестве посетителей, чем летом прошлого года, зоопарки в Злине и Праге, напротив, бьют рекорды посещаемости. Зоопарк в Праге посетило больше людей, чем за время пандемии коронавируса.