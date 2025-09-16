ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Пражский зоопарк посетило больше всего людей со времен пандемии

Новости 420on
16 сентября 2025
22:00
135
Рекордные цифры и падение посещаемости. Такими были нынешние летние каникулы для зоопарков Чехии. В то время как зоопарки в Двур-Кралове или Либерце сообщают о меньшем количестве посетителей, чем летом прошлого года, зоопарки в Злине и Праге, напротив, бьют рекорды посещаемости. Зоопарк в Праге посетило больше людей, чем за время пандемии коронавируса.
«Мы приходим сюда примерно два раза в год, потому что живем далеко, на другом конце Праги, иначе мы бы приходили сюда чаще», — говорит Барбора, которая любит гулять в зоопарке с друзьями. Она ценит не только животных, но и зелень. «Здесь красивая обстановка», — добавляет она.

Свободное время с детьми здесь любит проводить и Томаш. «У меня маленькие дети, которые еще не ходят в детский сад и школу. Поскольку сейчас не каникулы, здесь нет большого скопления людей», — говорит он и добавляет, что зоопарк своей площадью обеспечивает программу на весь день.

В июле и августе зоопарк посетили почти 470 000 человек, что на 60 000 больше, чем в прошлые каникулы. По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, этому способствовала и погода.

«Было не так много жарких дней, когда не хочется ездить по Праге и гулять где-то в жару», — объясняет он. По его мнению, высокой посещаемости также способствовала скидка на входные билеты после 17 часов.

Пражский зоопарк готовит несколько новинок, например, еще один специальный вольер для зубров, который откроется в октябре.

«Мы ухаживаем за животными не только на территории Пражского зоопарка, но и за его пределами. Так же, как у нас есть лошади Пржевальского в Вívčí hrady, мы построили вольер для зубров в Dolní Počernicíce», — говорит директор зоопарка.

В ближайшие годы пражский зоопарк будет перевозить лошадей Пржевальского в Казахстан и выпускать их на волю. Со временем он снова начнет перевозить их в Монголию. По словам директора, лошади могут быть перевезены в недавно построенные центры реинтродукции на востоке Монголии с 2028 года.

Пражский зоопарк — не единственный, который зафиксировал рекордное количество посетителей. Зоологический сад в Злине в августе зафиксировал самый высокий месячный показатель посещаемости за 77 лет с момента открытия. Зоопарк посетили 164 000 человек, а в июле — более 100 000.

«Если интерес сохранится, мы верим, что в этом году мы впервые сможем превысить отметку в 800 000 посетителей за год», — добавила пресс-секретарь зоопарка в Злине Романа Микешова.
зоопарк Прага животные Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:44
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1486
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: КОГДА ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ?
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
1842
ЖИЗНЬ
ПЕРЕЕЗД В ПРАГУ ИЗ ИЗРАИЛЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
1740
БИЗНЕС
PPF ПРИОБРЕТАЕТ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
2339
БИЗНЕС
В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ UKLIĎME SVĚT
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
2240
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
3876
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4777
БИЗНЕС
В ПРАГЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ 400 000 ЖИТЕЛЕЙ
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
9846
ЖИЗНЬ
САМОЕ БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЧЕХИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ 70 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
6053
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: ПРОДАЮ ТОВАРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ САЙТАХ, НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ?
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
6061
ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 2025. ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ ОПЕРЕЖАЕТ ХОРВАТИЮ И ГЕРМАНИЮ
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4289
ЖИЗНЬ
КРУПНАЯ ВОЛНА МОШЕННИЧЕСТВА С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ ПРОКАТИЛАСЬ ПО ЧЕХИИ
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3965
БИЗНЕС
ЧАК НОРРИС ПРИЕДЕТ В ПРАГУ. ОН ТАКЖЕ РАНЕЕ СНЯЛСЯ В ЧЕШСКОЙ РЕКЛАМЕ
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4683
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ DOLE, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ БАНАНОВ
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4513
ЖИЗНЬ
OKTOBERFEST В РИЕГРОВЫХ САДАХ
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8594
ЖИЗНЬ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ В ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 28 СЕНТЯБРЯ