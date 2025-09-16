ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Пражский зоопарк посетило больше всего людей со времен пандемии
16 сентября 2025
22:00
Рекордные цифры и падение посещаемости. Такими были нынешние летние каникулы для зоопарков Чехии. В то время как зоопарки в Двур-Кралове или Либерце сообщают о меньшем количестве посетителей, чем летом прошлого года, зоопарки в Злине и Праге, напротив, бьют рекорды посещаемости. Зоопарк в Праге посетило больше людей, чем за время пандемии коронавируса.
«Мы приходим сюда примерно два раза в год, потому что живем далеко, на другом конце Праги, иначе мы бы приходили сюда чаще», — говорит Барбора, которая любит гулять в зоопарке с друзьями. Она ценит не только животных, но и зелень. «Здесь красивая обстановка», — добавляет она.
Свободное время с детьми здесь любит проводить и Томаш. «У меня маленькие дети, которые еще не ходят в детский сад и школу. Поскольку сейчас не каникулы, здесь нет большого скопления людей», — говорит он и добавляет, что зоопарк своей площадью обеспечивает программу на весь день.
В июле и августе зоопарк посетили почти 470 000 человек, что на 60 000 больше, чем в прошлые каникулы. По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, этому способствовала и погода.
«Было не так много жарких дней, когда не хочется ездить по Праге и гулять где-то в жару», — объясняет он. По его мнению, высокой посещаемости также способствовала скидка на входные билеты после 17 часов.
Пражский зоопарк готовит несколько новинок, например, еще один специальный вольер для зубров, который откроется в октябре.
«Мы ухаживаем за животными не только на территории Пражского зоопарка, но и за его пределами. Так же, как у нас есть лошади Пржевальского в Вívčí hrady, мы построили вольер для зубров в Dolní Počernicíce», — говорит директор зоопарка.
В ближайшие годы пражский зоопарк будет перевозить лошадей Пржевальского в Казахстан и выпускать их на волю. Со временем он снова начнет перевозить их в Монголию. По словам директора, лошади могут быть перевезены в недавно построенные центры реинтродукции на востоке Монголии с 2028 года.
Пражский зоопарк — не единственный, который зафиксировал рекордное количество посетителей. Зоологический сад в Злине в августе зафиксировал самый высокий месячный показатель посещаемости за 77 лет с момента открытия. Зоопарк посетили 164 000 человек, а в июле — более 100 000.
«Если интерес сохранится, мы верим, что в этом году мы впервые сможем превысить отметку в 800 000 посетителей за год», — добавила пресс-секретарь зоопарка в Злине Романа Микешова.
