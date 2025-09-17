ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Опрос: жить стало хуже, считают 40% жителей Праги
17 сентября 2025
13:00
В Праге для части людей жизнь перестает быть благополучной, по крайней мере так они считают. Более 15% пражан утверждают, что за последние два года их экономическое положение значительно ухудшилось, а еще 24% считают, что оно ухудшилось немного, показал эксклюзивный опрос NMS для Novinky.
Улучшение, напротив, отмечают только 26% жителей столицы, из них 4% — значительное. Согласно опросам, в столице доминируют избиратели бывшей правительственной коалиций, то есть Spolu, STAN и Пиратской партии. Однако по сравнению с выборами 2021 года ANO здесь значительно укрепила свои позиции.
NMS в эксклюзивном опросе для Novinky спросил пражан, как изменилось их экономическое положение за последние два года.
Из пяти вариантов люди чаще всего выбирали тот, что их положение «не изменилось» (35%), примерно четверть относятся к лагерю тех, кто улучшил свое положение, а две пятых ответили, что их положение ухудшилось.
Заработные платы реально росли
Экономист Вит Градил видит в результатах опроса скорее субъективные ощущения респондентов, чем объективную реальность. «Реальные заработные платы росли, у нас низкий уровень безработицы», — отметил он.
Он обратил внимание, что с 2023 года по настоящее время средние реальные зарплаты выросли на беспрецедентные 9,4%.
Только за последний год средняя заработная плата в республике выросла на 7,8%, инфляция составила примерно 2,5%, а реальный рост заработной платы составил более 5%. «Это много, это практически беспрецедентно в истории», — добавил экономист.
«Но правда в том, что Прага является центром государственного управления, а это группа сотрудников, которая в последние два года подвергалась сокращениям. Реальные зарплаты сотрудников государственного сектора росли меньше», — отметил Градил, добавив, что у него нет цифр.
Цены на пражскую недвижимость, которые за последние два года выросли со средней цены 127 000 за квадратный метр до 154 000 крон, по словам Градила, не отражены в опросе. «Это может испортить настроение относительно небольшому числу людей, которые решают вопрос о покупке недвижимости», — добавил он.
Лидирует Spolu, ANO усилилось
Прага — единственный регион, в котором NMS не прогнозирует победу движения ANO. «Правительственный блок явно побеждает оппозиционный», — отмечает NMS.
В столице победила бы коалиция Spolu с 25,3%, вторым финишировало бы ANO с 21,7%, что означало бы улучшение на четыре процентных пункта по сравнению с выборами 2021 года.
Равную поддержку в столице имеют «Мэры» и «Пираты». По данным NMS, STAN наберет 15,7%, а «Пираты» — 15,4%. SPD наберет 8%, Motoristy — 5,8%, а Stačilo — 4,9%.
Почти половина идет на выборы из-за опасений за демократию
Опрос NMS также выяснял мнения о функционировании демократии в Чехии. 46% респондентов удовлетворены ею, 31% недоволен, из них 11% «очень недовольны». Нейтральную позицию заняли 24% людей.
Основным мотивом пражан, которые собираются пойти на выборы, является неприятие правительства партий, с которыми они не согласны, так считают 63% респондентов. Чуть меньше, а именно 59% людей, говорят, что для них важна экономическая ситуация в Чехии.
Для 53% людей мотивацией для участия в выборах является опасение по поводу направления внешней политики страны. 46% людей опасаются угрозы демократии в стране, столько же людей говорят, что им не нравится политическая ситуация в стране. 43% пражан недовольны работой правительства Петра Фиалы (ODS).
Опрос NMS проводился с 5 по 10 сентября, на вопросы ответили тысяча респондентов старше 18 лет.
