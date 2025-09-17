Опрос: жить стало хуже, считают 40% жителей Праги

Новости 420on 17 сентября 2025 13:00 470

В Праге для части людей жизнь перестает быть благополучной, по крайней мере так они считают. Более 15% пражан утверждают, что за последние два года их экономическое положение значительно ухудшилось, а еще 24% считают, что оно ухудшилось немного, показал эксклюзивный опрос NMS для Novinky.