ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В пражском районе Карлин еду будут доставлять роботы
19 сентября 2025
10:00
614
Foodora планирует протестировать в пражском Карлине автономные транспортные средства, доставляющие еду. Намерение компании одобрила и транспортная комиссия Праги 8. Пилотная эксплуатация роботов будет проходить в филиале McDonald’s на улице Тамова.
Жители пражского района Карлин будут встречать на улицах автономные транспортные средства, которые будут доставлять еду. Речь идет о проекте компании Foodora, который был одобрен транспортной комиссией Праги 8, как сообщили в своих социальных сетях депутаты Мартин Штерба и Томаш Слабихоудек.
«Практически компания не нуждается в разрешении от властей на использование транспортных средств. Несмотря на это, они решили уведомить нас, и мы почти единогласно одобрили их намерение», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба. Он добавил, что, по его информации, компания планирует запустить пилотный проект в филиале McDonald’s на улице Тамова.
Когда роботы впервые появятся в эксплуатации, по словам Штербы, пока неизвестно. Информацию Seznam Zprávy не сообщила и сама компания, которая заявила, что только начала переговоры с некоторыми муниципалитетами. «Эти переговоры являются частью нашей более широкой цели — предлагать инновационные и полезные решения для городской мобильности», — заявила пресс-секретарь Марие Цицварек.
Пресс-секретарь также сообщила, что компания уже опробовала эксплуатацию транспортных средств за рубежом: «Мы действуем аналогичным образом и в других странах, где мы работаем, например, в Швеции или Норвегии».
С юридической точки зрения роботы считаются пешеходами
Как сообщил советник на своей странице в Facebook, с законодательной точки зрения транспортные средства считаются пешеходами, и при доставке еды они будут передвигаться по тротуару. «Датчики и камеры распознают людей, велосипеды, коляски, инвалидные коляски, робот ведет себя внимательно», — сказал Штерба.
Роботы движутся со средней скоростью 3-4 километра в час, что соответствует средней скорости ходьбы. Максимальная скорость роботов составляет восемь километров в час. Транспортные средства будут находиться под наблюдением оператора, с которым они свяжутся, если столкнутся с неясной ситуацией.
Подобные роботы передвигаются по улицам многих мегаполисов по всему миру. Практически их работа в основном заключается в том, что клиент получает от компании PIN-код, с помощью которого он получает доступ к еде, которую перевозит робот.
Благодаря роботам доставка еды не производит выбросов, но транспортные средства способны покрывать меньшую территорию, чем классический курьер, и доставляют еду медленнее. «В документах, которые нам были предоставлены, указано, что среднее время доставки составляет около 27 минут», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба.
Согласно информации сайта CzechCrunch, пилотная эксплуатация в Карлине продлится от двух до трех месяцев. Продолжительность будет зависеть от объема собранных данных и удовлетворенности клиентов. Foodora сначала протестирует два робота, каждый из которых имеет максимальное время работы восемь часов в день и пропускную способность около десяти заказов в день. Роботы производятся компанией Starship Technologies, которая за рубежом сотрудничает, например, с компанией Bolt Food.
«Практически компания не нуждается в разрешении от властей на использование транспортных средств. Несмотря на это, они решили уведомить нас, и мы почти единогласно одобрили их намерение», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба. Он добавил, что, по его информации, компания планирует запустить пилотный проект в филиале McDonald’s на улице Тамова.
Когда роботы впервые появятся в эксплуатации, по словам Штербы, пока неизвестно. Информацию Seznam Zprávy не сообщила и сама компания, которая заявила, что только начала переговоры с некоторыми муниципалитетами. «Эти переговоры являются частью нашей более широкой цели — предлагать инновационные и полезные решения для городской мобильности», — заявила пресс-секретарь Марие Цицварек.
Пресс-секретарь также сообщила, что компания уже опробовала эксплуатацию транспортных средств за рубежом: «Мы действуем аналогичным образом и в других странах, где мы работаем, например, в Швеции или Норвегии».
С юридической точки зрения роботы считаются пешеходами
Как сообщил советник на своей странице в Facebook, с законодательной точки зрения транспортные средства считаются пешеходами, и при доставке еды они будут передвигаться по тротуару. «Датчики и камеры распознают людей, велосипеды, коляски, инвалидные коляски, робот ведет себя внимательно», — сказал Штерба.
Роботы движутся со средней скоростью 3-4 километра в час, что соответствует средней скорости ходьбы. Максимальная скорость роботов составляет восемь километров в час. Транспортные средства будут находиться под наблюдением оператора, с которым они свяжутся, если столкнутся с неясной ситуацией.
Подобные роботы передвигаются по улицам многих мегаполисов по всему миру. Практически их работа в основном заключается в том, что клиент получает от компании PIN-код, с помощью которого он получает доступ к еде, которую перевозит робот.
Благодаря роботам доставка еды не производит выбросов, но транспортные средства способны покрывать меньшую территорию, чем классический курьер, и доставляют еду медленнее. «В документах, которые нам были предоставлены, указано, что среднее время доставки составляет около 27 минут», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба.
Согласно информации сайта CzechCrunch, пилотная эксплуатация в Карлине продлится от двух до трех месяцев. Продолжительность будет зависеть от объема собранных данных и удовлетворенности клиентов. Foodora сначала протестирует два робота, каждый из которых имеет максимальное время работы восемь часов в день и пропускную способность около десяти заказов в день. Роботы производятся компанией Starship Technologies, которая за рубежом сотрудничает, например, с компанией Bolt Food.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1569
09:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1855
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2480
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4471
09:50
17 СЕНТЯБРЯ 2025
6508
08:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2128
22:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2116
11:44
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4931
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4012
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3211
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3774
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3622
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
5249