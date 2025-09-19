ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

В пражском районе Карлин еду будут доставлять роботы

Новости 420on
19 сентября 2025
10:00
614
Foodora планирует протестировать в пражском Карлине автономные транспортные средства, доставляющие еду. Намерение компании одобрила и транспортная комиссия Праги 8. Пилотная эксплуатация роботов будет проходить в филиале McDonald’s на улице Тамова.
Жители пражского района Карлин будут встречать на улицах автономные транспортные средства, которые будут доставлять еду. Речь идет о проекте компании Foodora, который был одобрен транспортной комиссией Праги 8, как сообщили в своих социальных сетях депутаты Мартин Штерба и Томаш Слабихоудек.

«Практически компания не нуждается в разрешении от властей на использование транспортных средств. Несмотря на это, они решили уведомить нас, и мы почти единогласно одобрили их намерение», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба. Он добавил, что, по его информации, компания планирует запустить пилотный проект в филиале McDonald’s на улице Тамова.

Когда роботы впервые появятся в эксплуатации, по словам Штербы, пока неизвестно. Информацию Seznam Zprávy не сообщила и сама компания, которая заявила, что только начала переговоры с некоторыми муниципалитетами. «Эти переговоры являются частью нашей более широкой цели — предлагать инновационные и полезные решения для городской мобильности», — заявила пресс-секретарь Марие Цицварек.

Пресс-секретарь также сообщила, что компания уже опробовала эксплуатацию транспортных средств за рубежом: «Мы действуем аналогичным образом и в других странах, где мы работаем, например, в Швеции или Норвегии».

С юридической точки зрения роботы считаются пешеходами

Как сообщил советник на своей странице в Facebook, с законодательной точки зрения транспортные средства считаются пешеходами, и при доставке еды они будут передвигаться по тротуару. «Датчики и камеры распознают людей, велосипеды, коляски, инвалидные коляски, робот ведет себя внимательно», — сказал Штерба.

Роботы движутся со средней скоростью 3-4 километра в час, что соответствует средней скорости ходьбы. Максимальная скорость роботов составляет восемь километров в час. Транспортные средства будут находиться под наблюдением оператора, с которым они свяжутся, если столкнутся с неясной ситуацией.

Подобные роботы передвигаются по улицам многих мегаполисов по всему миру. Практически их работа в основном заключается в том, что клиент получает от компании PIN-код, с помощью которого он получает доступ к еде, которую перевозит робот.

Благодаря роботам доставка еды не производит выбросов, но транспортные средства способны покрывать меньшую территорию, чем классический курьер, и доставляют еду медленнее. «В документах, которые нам были предоставлены, указано, что среднее время доставки составляет около 27 минут», — сообщил Seznam Zprávy советник Штерба.

Согласно информации сайта CzechCrunch, пилотная эксплуатация в Карлине продлится от двух до трех месяцев. Продолжительность будет зависеть от объема собранных данных и удовлетворенности клиентов. Foodora сначала протестирует два робота, каждый из которых имеет максимальное время работы восемь часов в день и пропускную способность около десяти заказов в день. Роботы производятся компанией Starship Technologies, которая за рубежом сотрудничает, например, с компанией Bolt Food.
еда доставка еды Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
684
ЖИЗНЬ
ИСТОРИЯ СМЕРТИ ПОДРОСТКА ИВАНА (15 ЛЕТ) В ЧЕХИИ. «ЛЮДИ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ», — ГОВОРИТ РЕПОРТЕР О ЧЕРНОМ РЫНКЕ ТРУДА
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1569
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ ТРЕБУЕТ ОТ AGROFERT ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 7 МЛРД КРОН
09:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
1855
ЖИЗНЬ
ДАЖЕ БАНК МОЖНО «УГОВОРИТЬ». КАК ДОГОВОРИТЬСЯ О САМОЙ ВЫГОДНОЙ ИПОТЕКЕ
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
2276
ЖИЗНЬ
ЧЕХАМ НЕ ХВАТАЕТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЕТЯМ — ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, А ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
13:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2480
ЖИЗНЬ
ОПРОС: ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ, СЧИТАЮТ 40% ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4471
ЖИЗНЬ
СЛИШКОМ СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. ШАНС НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ ИМЕЕТ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ
09:50
17 СЕНТЯБРЯ 2025
6508
ЖИЗНЬ
КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ В 2025 ГОДУ
08:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
2128
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ В ЭТОМ ГОДУ ОБАНКРОТИЛИСЬ 4 265 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — НА 15 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
22:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2116
ЖИЗНЬ
ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК ПОСЕТИЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ СО ВРЕМЕН ПАНДЕМИИ
11:44
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4931
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: КОГДА ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ?
09:33
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4012
ЖИЗНЬ
ПЕРЕЕЗД В ПРАГУ ИЗ ИЗРАИЛЯ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
13:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
3211
БИЗНЕС
PPF ПРИОБРЕТАЕТ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
11:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3774
БИЗНЕС
В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ UKLIĎME SVĚT
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
3622
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
5249
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ