В пражском районе Карлин еду будут доставлять роботы

Новости 420on 19 сентября 2025 10:00 614

Foodora планирует протестировать в пражском Карлине автономные транспортные средства, доставляющие еду. Намерение компании одобрила и транспортная комиссия Праги 8. Пилотная эксплуатация роботов будет проходить в филиале McDonald’s на улице Тамова.