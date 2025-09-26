Афиша культурных мероприятий в Чехии на ближайшие две недели

Expat Festival

27-28 сентября, Cross Club, Прага





Фестиваль экспатов на перекрестке культур, жанров и кулинарий соберет все самое лучшее из пражского сообщества экспатов, чтобы отпраздновать день, наполненный музыкой, вкусной едой, семейными развлечениями и позитивной атмосферой!





Вас ждут выступления местных артистов, ди-джеев и групп из числа экспатов, зона искусства, космополитичная еда со всего мира, творческие мастер-классы и многое другое. Больше информации на сайте фестиваля https://expatfestival.com/



Выставка «Сто предметов, сто историй»

с 12 сентября до 31 декабря, Национальный музей





Выставка сокровищ из коллекций Музея императорского дворца (Гугуна) в Тайбэе открылась в пражском Национальном музее.





Для воплощения в жизнь идеи пражской выставки потребовалось около двух десятилетий. Основу экспозиции, на которой представлены различные аспекты китайской культуры, составляют сокровища из собраний китайских императоров, в частности, династии Цин, правившей с середины XVII до начала XX века.





Жемчужина выставки — «Жадеитовая капуста с насекомыми». Эта небольшая скульптура , вырезанная из цельного куска жадеита, изображает голову пекинской капусты с прячущимися в ее листьях саранчой и кузнечиком.





Выставка “Чешские Королевские регалии”

18-29 сентября, Пражский град











Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте» и познакомит посетителей с судьбой королевских регалий во время Второй мировой войны.



Перед войной тогдашний Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году в Владиславовском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны.Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте» и познакомит посетителей с судьбой королевских регалий во время Второй мировой войны.Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез регалии в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение о их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года. На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.





1 октября в Праге открывается галерея SignalSpace









Пространство галереи разделено на восемь залов с постоянными инсталляциями, кураторскую платформу CzechBox с подборкой современных чешских работ и детскую зону Signal Playground. На площади 2500 м² цифровое искусство , движение, свет и звук будут сочетаться с креативностью и игрой. Проект разработан организаторами фестиваля Signal.Пространство галереи разделено на восемь залов с постоянными инсталляциями, кураторскую платформу CzechBox с подборкой современных чешских работ и детскую зону Signal Playground.





Выставочная программа будет открыта круглый год и будет меняться дважды в год.





Craft Beer Festival

3-4 октября, Manifesto Market Anděl, Прага



Приходите попробовать лучшее из чешского крафтового пивоварения на Craft Beer Festival в Manifesto Market Anděl! Вас ждут два дня, наполненные исключительными сортами пива, вкусной едой и отличной атмосферой прямо в центре Праги.





На фестивале будут представлены пивоварни : Zichovec, Clock, Sibeeria, Muflon, Rudohor и Antoš, а также другие, о которых мы сообщим в ближайшее время. Каждая пивоварня привезет свои лучшие сорта и новые экспериментальные напитки, которые вы не сможете попробовать больше нигде.





Премьера фильма «Во сне ты горько плакал»



6 октября в 19:30, 6 октября в 19:30, кинотеатр Kino Atlas, Прага





Николай Солодников, журналист, автор проектов «ещенепознер» и «Солодников», представит в Праге свой новый полнометражный художественный фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Картина снята по мотивам рассказов Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Это не экранизация, но, кажется, что фильм и рассказы объединяет между собой нечто большее, чем сюжет. А именно попытка рассказать о тайне детства и неразрывной связи между родителями и ребенком.





В главных ролях: Иван Ургант, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова и Лев Рузанов.





Фильм будет показан на русском языке. После показа у гостей будет возможность задать вопросы и сфотографироваться с Николаем Солодниковым.



Показ фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой

13 октября, Kino Lucerna, Прага



В Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» и дискуссия с его режиссером. Режиссер картины — Рената Литвинова, музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. В фильме снялись Никита Кукушкин, Манана Тотибадзе, Максим Суханов, Светлана Ходченкова и другие.





«Северный ветер» — это волшебная история о времени великого матриархата, когда женщины могущественного клана правили Северными полями, их желания исполнялись, а любовь оставалась самым желанным чудом. Но однажды гармония рухнула, и мир погрузился в хаос. После показа у зрителей будет возможность обсудить картину с Ренатой Литвиновой.





Приглашаем вас на вечер кино и обсуждение 13 октября в Kino Lucerna по адресу Vodičkova 704 /36/110 00, Nové Město, Прага . Сбор гостей с 18:00, начало показа в 19:00.





Фильм будет показан с английскими субтитрами. Встреча пройдет на русском языке.





Стеклянная галерея современного искусства в Праге





Уникальная галерея современного искусства KodlContemporary открылась в центре Праги на улице Парижской. Она расположена в здании, полностью выполненном из стекла, которое, по словам архитекторов, является связующим звеном между городом и искусством.



Здание галереи спроектировано архитектором Мареком Тихим из студии TaK Architects и создано в рамках реконструкции отеля Fairmont Golden Prague, бывшего InterContinental.





«Здесь представлены фотография, живопись, скульптура и видеоарт», — рассказал основатель и владелец Kodl Contemporary Якуб Кодл.





В настоящее время в галерее проходит выставка под названием «Точка ноль». На ней представлены работы 36 художников. Первая выставка продлится до 28 октября. Адрес: Pařížská 30, Praha, вход свободный





Cirque du Soleil

до 12 октября, Летна (Прага)





Cirque du Soleil на Пражской Летне покажет новое шоу Kurios, которое было высоко оценено критиками и зрителями. В нем ярко выражен фирменный стиль цирка: шоу сочетает в себе захватывающие дух акробатические номера с освежающим оттенком поэзии, искусства и юмора. Вы попадете в уникальный мир, где ваши мечты оживут. Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.





Signal festival

16–19 октября, 19:00–23:00, разные локации Праги





С 16 по 19 октября — в Праге снова пройдет Signal Festival. Исторический центр, Карлин и Голешовице станут сценой для 15 захватывающих световых и звуковых инсталляций. Видеомэппинг на старинных зданиях, мультимедийные шоу и цифровое искусство оживят ночной город. Подробная программа на сайте https://protisedi.cz/signal-festival-2025/



Выставка фотографа Роберта Вано

до 21 октября, Танцующий дом (Прага)





В галерее Танцующего дома в Праге до 21.10.2025 проходит выставка легендарного фотографа Роберта Вано. Более чем 150 работ, созданных за многолетнюю карьеру автора, который всегда оставался верен своей эстетике и смелости быть самим собой. На выставке можно также приобрести книги с авторской подписью фотографа. Роберт Вано родился в Чехословакии в 1948 году. После окончания школы эмигрировал в США , где и началась его фотографическая карьера. Сотрудничал с многими модными изданиями в Нью-Йорке, Милане и Париже.





Выставка тыкв и тыквенных композиций в ботаническом саду Трои 2025





Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя с 10 октября по 2 ноября.







В этом году выставка будет оформлена в жутком стиле и превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями или лабиринт.





Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня:

11–12 октября – «Игра в тыквы»,

18–19 октября – творческие мастер-классы

25–26 октября – «Вырезка тыкв».





Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут насладиться ею в любую погоду.





Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей. Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес». Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00





Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селама

до 23 октября, Национальный музей Праги



В Национальном музее в Праге продолжается





В Национальном музее в Праге продолжается выставка , на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 млн лет.

Некоторые из самых ценных и древнейших палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена «Люси и Селам», будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.



Останки Люси — женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 г. в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.







Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитеком. Находка была сделана в 2000 г. Возраст окаменелости составляет около 3,3 млн лет. Несмотря на то, что «Селам» старше «Люси» примерно на 120 000 лет, «Селам» часто называют «дитём Люси».