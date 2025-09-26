ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Афиша культурных мероприятий в Чехии на ближайшие две недели

Новости 420on
26 сентября 2025
12:00
303
Expat Festival, показ фильма «Северный ветер», выставка сокровищ китайских императоров в Национальном музее в Праге, световые и звуковые инсталляции в рамках пражского Signal festival — эти и другие мероприятия ждут жителей Чехии в конце сентября и в октябре.
Expat Festival
27-28 сентября, Cross Club, Прага

Фестиваль экспатов на перекрестке культур, жанров и кулинарий соберет все самое лучшее из пражского сообщества экспатов, чтобы отпраздновать день, наполненный музыкой, вкусной едой, семейными развлечениями и позитивной атмосферой!

Вас ждут выступления местных артистов, ди-джеев и групп из числа экспатов, зона искусства, космополитичная еда со всего мира, творческие мастер-классы и многое другое.  Больше информации на сайте фестиваля https://expatfestival.com/

Выставка «Сто предметов, сто историй»
с 12 сентября до 31 декабря, Национальный музей

Выставка сокровищ из коллекций Музея императорского дворца (Гугуна) в Тайбэе открылась в пражском Национальном музее.

Для воплощения в жизнь идеи пражской выставки потребовалось около двух десятилетий. Основу экспозиции, на которой представлены различные аспекты китайской культуры, составляют сокровища из собраний китайских императоров, в частности, династии Цин, правившей с середины XVII до начала XX века.

Жемчужина выставки — «Жадеитовая капуста с насекомыми». Эта небольшая скульптура, вырезанная из цельного куска жадеита, изображает голову пекинской капусты с прячущимися в ее листьях саранчой и кузнечиком.

Выставка “Чешские Королевские регалии”
18-29 сентября, Пражский град


Чешские Королевские регалии будут выставлены в этом году в Владиславовском зале Пражского Града для бесплатного посещения с 18 по 29 сентября. Темой экспозиции станет их судьба во время Второй мировой войны.

Экспозиция будет носить подзаголовок «Чешские королевские драгоценности: сокровище в темноте» и познакомит посетителей с судьбой королевских регалий во время Второй мировой войны.

Перед войной тогдашний президент Эдвард Бенеш по соображениям безопасности перевез регалии в Словакию и хранил в сейфе филиала Национального банка Чехословакии, но в связи с последующими событиями в Чехии и Словакии было быстро принято решение о их возвращении. В конце войны часть драгоценностей была тайно замурована в романском подземелье Старого королевского дворца на Пражском Граде, где пролежала до октября 1945 года. На выставке будут представлены материалы из фондов и коллекций Архива президентской канцелярии, Управления Пражского Града и Фотоархива ЧТК. Посетители смогут увидеть письменные источники, фотографии того времени и предметы, например, ящик, который использовался для перевозки драгоценностей.

1 октября в Праге открывается галерея SignalSpace 

На площади 2500 м² цифровое искусство, движение, свет и звук будут сочетаться с креативностью и игрой. Проект разработан организаторами фестиваля Signal. 

Пространство галереи разделено на восемь залов с постоянными инсталляциями, кураторскую платформу CzechBox с подборкой современных чешских работ и детскую зону Signal Playground. 

Выставочная программа будет открыта круглый год и будет меняться дважды в год.

Craft Beer Festival
3-4 октября, Manifesto Market Anděl, Прага

Приходите попробовать лучшее из чешского крафтового пивоварения на Craft Beer Festival в Manifesto Market Anděl! Вас ждут два дня, наполненные исключительными сортами пива, вкусной едой и отличной атмосферой прямо в центре Праги.

На фестивале будут представлены пивоварни: Zichovec, Clock, Sibeeria, Muflon, Rudohor и Antoš, а также другие, о которых мы сообщим в ближайшее время. Каждая пивоварня привезет свои лучшие сорта и новые экспериментальные напитки, которые вы не сможете попробовать больше нигде.

Премьера фильма «Во сне ты горько плакал»

6 октября в 19:30, кинотеатр Kino Atlas, Прага

Николай Солодников, журналист, автор проектов «ещенепознер» и «Солодников», представит в Праге свой новый полнометражный художественный фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Картина снята по мотивам рассказов Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Это не экранизация, но, кажется, что фильм и рассказы объединяет между собой нечто большее, чем сюжет. А именно попытка рассказать о тайне детства и неразрывной связи между родителями и ребенком.

В главных ролях: Иван Ургант, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова и Лев Рузанов.

Фильм будет показан на русском языке. После показа у гостей будет возможность задать вопросы и сфотографироваться с Николаем Солодниковым.

Показ фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой
13 октября, Kino Lucerna, Прага

В Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» и дискуссия с его режиссером. Режиссер картины — Рената Литвинова, музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. В фильме снялись Никита Кукушкин, Манана Тотибадзе, Максим Суханов, Светлана Ходченкова и другие.

«Северный ветер» — это волшебная история о времени великого матриархата, когда женщины могущественного клана правили Северными полями, их желания исполнялись, а любовь оставалась самым желанным чудом. Но однажды гармония рухнула, и мир погрузился в хаос. После показа у зрителей будет возможность обсудить картину с Ренатой Литвиновой.

Приглашаем вас на вечер кино и обсуждение 13 октября в Kino Lucerna по адресу Vodičkova 704 /36/110 00, Nové Město, Прага. Сбор гостей с 18:00, начало показа в 19:00.

Фильм будет показан с английскими субтитрами. Встреча пройдет на русском языке. 

Стеклянная галерея современного искусства в Праге

Уникальная галерея современного искусства KodlContemporary открылась в центре Праги на улице Парижской. Она расположена в здании, полностью выполненном из стекла, которое, по словам архитекторов, является связующим звеном между городом и искусством. 

Здание галереи спроектировано архитектором Мареком Тихим из студии TaK Architects и создано в рамках реконструкции отеля Fairmont Golden Prague, бывшего InterContinental.

«Здесь представлены фотография, живопись, скульптура и видеоарт», — рассказал основатель и владелец Kodl Contemporary Якуб Кодл.

В настоящее время в галерее проходит выставка под названием «Точка ноль». На ней представлены работы 36 художников.  Первая выставка продлится до 28 октября. Адрес: Pařížská 30, Praha, вход свободный

Cirque du Soleil
до 12 октября, Летна (Прага)

Cirque du Soleil на Пражской Летне покажет новое шоу Kurios, которое было высоко оценено критиками и зрителями. В нем ярко выражен фирменный стиль цирка: шоу сочетает в себе захватывающие дух акробатические номера с освежающим оттенком поэзии, искусства и юмора. Вы попадете в уникальный мир, где ваши мечты оживут. Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.

Signal festival
16–19 октября, 19:00–23:00, разные локации Праги

С 16 по 19 октября — в Праге снова пройдет Signal Festival. Исторический центр, Карлин и Голешовице станут сценой для 15 захватывающих световых и звуковых инсталляций. Видеомэппинг на старинных зданиях, мультимедийные шоу и цифровое искусство оживят ночной город. Подробная программа на сайте https://protisedi.cz/signal-festival-2025/

Выставка фотографа Роберта Вано
до 21 октября, Танцующий дом (Прага)

В галерее Танцующего дома в Праге до 21.10.2025 проходит выставка легендарного фотографа Роберта Вано. Более чем 150 работ, созданных за многолетнюю карьеру автора, который всегда оставался верен своей эстетике и смелости быть самим собой. На выставке можно также приобрести книги с авторской подписью фотографа. Роберт Вано родился в Чехословакии в 1948 году. После окончания школы эмигрировал в США, где и началась его фотографическая карьера. Сотрудничал с многими модными изданиями в Нью-Йорке, Милане и Париже.  
Подробности на сайте https://www.galerietancicidum.cz/

Выставка тыкв и тыквенных композиций в ботаническом саду Трои 2025

Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя с 10 октября по 2 ноября.


В этом году выставка будет оформлена в жутком стиле и превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями или лабиринт.

Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня: 
11–12 октября – «Игра в тыквы», 
18–19 октября – творческие мастер-классы  
25–26 октября – «Вырезка тыкв».

Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут  насладиться ею в любую погоду.

Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей. Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес». Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00

Выставка окаменелостей австралопитеков Люси и Селама
до 23 октября, Национальный музей Праги

В Национальном музее в Праге продолжается выставка, на которой представлены окаменелости предка человека возрастом более 3,2 млн лет.


Некоторые из самых ценных и древнейших палеоантропологических экспонатов в мире, получившие имена «Люси и Селам», будут экспонироваться в течение 60 дней. Эти раритеты были предоставлены Праге Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе. Экспонаты редко покидают Эфиопию, а в Европе их демонстрируют впервые.

Останки Люси — женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), найденные в 1974 г. в Эфиопии, считаются одним из самых древних и полных скелетов предков человека.


Экспонат «Селам» является фоссилизированным черепом и фрагментами скелета трехлетнего детеныша гоминида женского пола, относящегося к афарским австралопитеком. Находка была сделана в 2000 г. Возраст окаменелости составляет около 3,3 млн лет. Несмотря на то, что «Селам» старше «Люси» примерно на 120 000 лет, «Селам» часто называют «дитём Люси».
выставка Прага кино музей фестиваль концерт Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1033
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАВЕЛ ВЫСТУПИЛ В ГАРВАРДЕ, ГДЕ ПОЛУЧИЛ ФУТБОЛКУ ОТ ЧЕШСКИХ СТУДЕНТОВ
09:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3000
БИЗНЕС
БОЛЬШАЯ СДЕЛКА. ФОНД AURELIA ПОКУПАЕТ ОФИСЫ В ПРАЖСКОМ КАРЛИНЕ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 2 МИЛЛИАРДА КРОН
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
9114
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НЕГАТИВ И СКЕПТИЦИЗМ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2932
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПЕРЕСТАЮТ ПИТЬ. ПОЧЕМУ ЭТО ХОРОШО
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
8023
БИЗНЕС
КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ КОМПАНИЯ В ЧЕХИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2650
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТИ ХОТЯТ ПРАВА НА ВЫБОР ОДЕЖДЫ: КОНФЛИКТ В ЧЕШСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
09:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3432
БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКА FIO ВЫПЛАТИЛИ СЕБЕ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ПО 1,5 МИЛЛИАРДА КРОН КАЖДЫЙ
17:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4721
ЖИЗНЬ
ФИЛЬМ С ЧЕШСКИМ УЧАСТИЕМ О СОПРОТИВЛЕНИИ ПУТИНСКОЙ РОССИИ БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА «ОСКАР»
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
6745
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И РАЙОНА: ПОЧЕМУ ОДНИ ЧЕШСКИЕ ДЕТИ УЧАТСЯ В ВУЗЕ, А ДРУГИЕ НЕТ
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2025
18022
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ: ШНИЦЕЛЬ СТАЛ СЛИШКОМ ДОРОГИМ, ЛУЧШЕ ОНИ БУДУТ ЕСТЬ ЕГО ДОМА
16:20
19 СЕНТЯБРЯ 2025
8824
БИЗНЕС
В 2026 ГОДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ЖДЕТ РЕКОРДНЫЙ РОСТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5063
БИЗНЕС
UNICREDIT BANK ОШТРАФОВАН НА 6 МИЛЛИОНОВ КРОН ЗА НЕВЫГОДНЫЙ КУРС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
10:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5001
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ КАРЛИН ЕДУ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ РОБОТЫ
09:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3159
ЖИЗНЬ
ИСТОРИЯ СМЕРТИ ПОДРОСТКА ИВАНА (15 ЛЕТ) В ЧЕХИИ. «ЛЮДИ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ», — ГОВОРИТ РЕПОРТЕР О ЧЕРНОМ РЫНКЕ ТРУДА
18:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5631
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ ТРЕБУЕТ ОТ AGROFERT ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 7 МЛРД КРОН