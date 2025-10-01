Опрос: 38% молодых людей в Чехии считают, что никогда не смогут приобрести собственное жилье

Финансовая недоступность жилья в Чехии достигает таких масштабов, что для молодых людей она является одним из главных источников стресса и отталкивает их от создания семьи. Скептицизм среди них настолько силен, что, согласно опросу агентства Ipsos, 38 процентов чехов в возрасте от 18 до 29 лет не верят, что когда-нибудь смогут приобрести собственное жилье. Для улучшения ситуации необходимо было бы строить примерно в три раза больше квартир, чем сегодня.