Опрос: 38% молодых людей в Чехии считают, что никогда не смогут приобрести собственное жилье
1 октября 2025
22:00
173
Финансовая недоступность жилья в Чехии достигает таких масштабов, что для молодых людей она является одним из главных источников стресса и отталкивает их от создания семьи. Скептицизм среди них настолько силен, что, согласно опросу агентства Ipsos, 38 процентов чехов в возрасте от 18 до 29 лет не верят, что когда-нибудь смогут приобрести собственное жилье. Для улучшения ситуации необходимо было бы строить примерно в три раза больше квартир, чем сегодня.
Исследование было частью последнего опроса «Индекс процветания и финансового здоровья», проведенного Česká spořitelna. Из него следует, что для приобретения собственной квартиры в Чехии необходимо накопить 13,6 годовых зарплат. Это третий по величине показатель в Европейском союзе.
На доступность влияют не только высокие цены на недвижимость, но и чешские доходы, которые по-прежнему низки по сравнению с европейскими. «Частичное решение проблемы заключается в том, что зарплаты будут быстро расти», — заявил экономист České spořitelna Михал Скоржепа.
Ситуация больше всего затрагивает молодых людей до 30 лет. Они либо еще учатся, либо находятся в начале своей карьеры. Их доходы, как правило, значительно ниже, чем у людей среднего возраста, которые в настоящее время являются наиболее частыми покупателями квартир. Именно поэтому почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет по-прежнему живет с родителями.
При этом неправда, что молодые люди в массовом порядке стремятся жить в арендованном жилье. Его предпочитает только десятая часть респондентов. Большинство по-прежнему хочет купить жилье. Согласно опросу, 33 % из них хотели бы жить в своей квартире, а 57 % опрошенных хотят иметь собственный дом.
Однако реальность противоположна. «Молодые люди часто полностью отказываются от идеи собственного жилья, потому что даже в парах они не могут получить ипотеку. Некоторые пытаются найти жилье за пределами крупных городов, хотя потом им приходится добираться на работу», — сказала Барбора Бирова, директор Платформы социального жилья.
Улучшений не предвидится
Скептицизм молодых людей в отношении жилья существенно влияет на дальнейшие перспективы чешской экономики. Наряду с другими факторами, он способствует текущей очень низкой рождаемости. Более половины опрошенных заявили, что ситуация с жильем отпугивает их от создания семьи.
Улучшения пока не предвидится. Спрос на недвижимость в Чехии остается высоким. В том числе и потому, что люди воспринимают ее как надежную инвестицию. Однако предложение на рынке настолько слабое, что в этом году цены снова растут примерно на десять процентов.
Перед выборами политики обещают, что начнут больше строить. Некоторые партии, во главе с лидером опросов, движением ANO, приводят конкретные цифры. Они хотят, чтобы строительство шло темпами 50 тысяч квартир в год. Однако, по мнению экспертов, этого хватило бы только на восстановление жилищного фонда.
«Чтобы новое строительство повлияло на снижение цен, его объем должен быть в несколько раз выше, чем сегодня. Вместо сегодняшних 30 тысяч квартир, по оценкам, потребуется 90 тысяч, чтобы это действительно оказало существенное влияние на цены. А сегодня это нереально», — описывает текущие ограничения Петр Сунега из Социологического института Академии наук.
По мнению Скорпы, выравниванию спроса и предложения могло бы способствовать, например, повышение налога на недвижимость. В Чехии он низкий по сравнению с остальной Европой. Еще одним решением может быть налогообложение краткосрочной аренды.
