Вспышка гепатита A в Праге: за неделю зафиксировано столько случаев, сколько за три предыдущих года

Столичные случаи составляют более 40 % всех заражений гепатитом A в Чехии. Некоторые пациенты находятся в больницах, десять человек скончались.





В 2024 году в Чехии было выявлено 636 случаев гепатита A (в Праге — 37), в 2023 году — шесть, а в 2022 году — 21. Нынешний рост специалисты называют беспрецедентным.



Врачи напоминают, что основная защита от вируса — гигиена рук и вакцинация. По оценкам Минздрава, большинство людей в стране не имеют антител к вирусу. С начала года вакцинировались более 112 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Однако высокий спрос привёл к временным перебоям с поставками вакцин, особенно для детей.



