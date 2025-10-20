ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Вспышка гепатита A в Праге: за неделю зафиксировано столько случаев, сколько за три предыдущих года
20 октября 2025
18:30
В Праге продолжается стремительное распространение гепатита A. За последнюю неделю медики зарегистрировали 61 новый случай заболевания, сообщает Гигиеническая станция столицы. С начала 2025 года вирусом заразились уже 887 человек, среди них 157 детей. Для сравнения: столько же заболевших, сколько за последнюю неделю, было в Праге суммарно за три предыдущих года.
Столичные случаи составляют более 40 % всех заражений гепатитом A в Чехии. Некоторые пациенты находятся в больницах, десять человек скончались.
В 2024 году в Чехии было выявлено 636 случаев гепатита A (в Праге — 37), в 2023 году — шесть, а в 2022 году — 21. Нынешний рост специалисты называют беспрецедентным.
Врачи напоминают, что основная защита от вируса — гигиена рук и вакцинация. По оценкам Минздрава, большинство людей в стране не имеют антител к вирусу. С начала года вакцинировались более 112 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Однако высокий спрос привёл к временным перебоям с поставками вакцин, особенно для детей.
«Из-за кратного роста интереса к прививкам нельзя исключить локальные и кратковременные перебои с поставками», — сообщил представитель Минздрава Ондржей Якоб. По его словам, сентябрьские поставки уже были увеличены и покрывали бы трёхмесячную потребность при нормальном уровне спроса.
Министерство здравоохранения и Государственный институт по контролю за лекарствами сейчас активно решают вопрос с обеспечением вакцин. Среди возможных шагов — переговоры с производителями и дистрибьюторами о поставках препаратов, которые пока не зарегистрированы в Чехии.
