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Вакансия в Чехии: Корректор на новостной портал

Вакансия в Чехии: Корректор на новостной портал

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anastasiia-kn
23 августа
16:30
517
В команду редакции приглашаем человека, который поможет нам поддерживать и улучшать качество выпускаемых материалов. Оценим вашу внимательность (даже дотошность), скорость работы, позитивное отношение к делу и умение работать в команде.

Вакансия в Чехии: Корректор на новостной портал

Обязанности:

Охранять наших читателей от случайных опечаток, канцеляризмов или непреднамеренной путаницы в переводе. 

  • Редактирование и корректорская вычитка новостей, полезных статей, рекламных материалов. Обеспечение лексического единообразия различных элементов текста, устранение морфологических, синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок, исправление недостатков стилистического характера.

  • Фактчекинг — перепроверка в чешском первоисточнике. Навык поиска достоверной информации в чешских официальных источниках. Умение проверить по первоисточникам правильность написания приводимых цитат и цифровых данных (ссылок).

Требования:

  • Знание чешского на уровне достаточном, чтобы (в случае надобности) понять и перевести новость с чешского языка без cловаря.

  • Желательно профильное образование (филологическое) и опыт выполнения аналогичных задач.

  • Опыт работы с админкой сайта (или способность быстро обучиться — у нас простая CMS, всему научим).

  • Базовая компьютерная грамотность: умение работать в GoogleDocs, нужно быть на связи в мессенджерах.

  • Оперативное реагирование. Мы новостной портал, поэтому чем скорее выйдет новость — тем лучше.

Условия:

  • Вычитка до 16 заметок/полезных материалов в день (большинство небольшие — около 2,5 тыс знаков или меньше).

  • Работа удалённая из любой точки мира. Главное, чтобы вы были на связи, когда работает редакция, и оперативно выполняли задачи.

  • Готовы рассмотреть ваш прайс — присылайте пожелания по зарплате (за 1 тыс зн. бп или за новость или за месяц в целом).

Как откликнуться?

  1. Напишите нам письмо с заголовком «(Ваше имя), корректор»

  2. Прикрепите ваше резюме и примеры работ

  3. Возьмите любую новость на нашем сайте (на ваш выбор) и вычитайте её. Если нашли ошибки, то занесите в GoogleDocs с указанием, какую конкретно статью вы рассматривали, — ссылку на GoogleDocs прикрепите в письме.

Если ошибок не нашли, то так и напишите.

  1. Укажите свои ожидания по зарплате и из какого города работаете.

Письмо отправьте нам на почту [email protected]

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