Вакансия в Чехии: Корректор на новостной портал

Обязанности:
Охранять наших читателей от случайных опечаток, канцеляризмов или непреднамеренной путаницы в переводе.
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Редактирование и корректорская вычитка новостей, полезных статей, рекламных материалов. Обеспечение лексического единообразия различных элементов текста, устранение морфологических, синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок, исправление недостатков стилистического характера.
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Фактчекинг — перепроверка в чешском первоисточнике. Навык поиска достоверной информации в чешских официальных источниках. Умение проверить по первоисточникам правильность написания приводимых цитат и цифровых данных (ссылок).
Требования:
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Знание чешского на уровне достаточном, чтобы (в случае надобности) понять и перевести новость с чешского языка без cловаря.
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Желательно профильное образование (филологическое) и опыт выполнения аналогичных задач.
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Опыт работы с админкой сайта (или способность быстро обучиться — у нас простая CMS, всему научим).
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Базовая компьютерная грамотность: умение работать в GoogleDocs, нужно быть на связи в мессенджерах.
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Оперативное реагирование. Мы новостной портал, поэтому чем скорее выйдет новость — тем лучше.
Условия:
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Вычитка до 16 заметок/полезных материалов в день (большинство небольшие — около 2,5 тыс знаков или меньше).
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Работа удалённая из любой точки мира. Главное, чтобы вы были на связи, когда работает редакция, и оперативно выполняли задачи.
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Готовы рассмотреть ваш прайс — присылайте пожелания по зарплате (за 1 тыс зн. бп или за новость или за месяц в целом).
Как откликнуться?
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Напишите нам письмо с заголовком «(Ваше имя), корректор»
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Прикрепите ваше резюме и примеры работ
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Возьмите любую новость на нашем сайте (на ваш выбор) и вычитайте её. Если нашли ошибки, то занесите в GoogleDocs с указанием, какую конкретно статью вы рассматривали, — ссылку на GoogleDocs прикрепите в письме.
Если ошибок не нашли, то так и напишите.
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Укажите свои ожидания по зарплате и из какого города работаете.
Письмо отправьте нам на почту [email protected]
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