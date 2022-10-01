Бригады и «фушки». Где искать подработку в Чехии

Бригады в Чехии особенно популярны. Главные преимущества понятны: почасовая оплата, гибкий график, совмещение с основной деятельностью, а также отсутствие необходимости получать специальное разрешение на работу. Чаще всего такую занятость ищут студенты чешских вузов или языковых курсов.
Наиболее распространены в Чехии подработки по следующим специальностям:
- официант, бармен или бариста;
- курьер;
- работник склада или грузчик;
- промоутер;
- таксист;
- продавец на фермерском рынке;
- продавец-консультант;
- хостес;
- клининговый специалист;
- разнорабочий.
Оплата всегда почасовая и составляет, как правило, от 100 до 250 крон/час. Рабочий день длится от 4 до 10 часов.
Также можно найти сезонные предложения работы. К примеру, плетение рождественских венков. А из очень интересных предложений отметим участие в съемках фильмов (часто и голливудских) в качестве массовки. За один съемочный день на такой «фушке» можно заработать 800-1500 крон.
В любом случае при приеме даже на временную работу работодатель будет обязан заключить с вами договор. Он может быть двух типов: DPP (dohoda o provedení práce) или DPČ (dohoda o provedenní činnosti). Первый договор позволяет работать всего 300 часов в год, а второй — 20 часов в неделю.
Стоит отметить, что при таком виде занятости у вас не будет больничного или отпуска, так как эта работа временная. Также важно знать, что в месяц на бригадах можно заработать максимум 10 000 крон и не платить налоги, социальную и медицинскую страховку. Такой лимит действует от 2012 года, но с актуальным повышением цен в Чехии правительство планирует в скором времени повысить его до 15 000 крон.
Самые популярные сайты для поиска подработок в Чехии:
- jobs.cz
- prace.cz
- fajn-brigady.cz
- jenprace.cz
- nabrigadu.info
- profesia.cz
- inwork.cz
- cz.indeed.com
- dobraprace.cz
- prace-brigady.cz
- volnamista.cz
- annonce.cz
- easy-prace.cz
- prace.bazos.cz
- hitprace.cz
- cz.jooble.org
- pracomat.cz
- careerjet.cz
Для подачи заявки на подработку через сайт вам необходимо будет отправить свое резюме (CV/životopis). Подготовить резюме правильного образца быстро и бесплатно можно на сайте zivotopisy.cz
Подработки также можно найти прямо на сайтах сетевых заведений и предприятий:
и так далее.
Существуют и специальные агентства по поиску подработок (агентство, как правило, берет комиссию с работодателя за предоставление вакансии):
Также информацию о бригадах для студентов часто размещают на сайтах университетов или на досках объявлений в самих вузах или в общежитиях.
Ну и, конечно, найти подработку можно через социальные группы в Facebook и ВК.
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Предложений бригад и «фушек» действительно очень много, ежедневно появляются десятки новых вакансий. Вы обязательно найдете то, что будет вам по душе. Желаем вам в этом удачи.
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