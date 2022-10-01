Бригады и «фушки». Где искать подработку в Чехии

Бригадами, или «фушками», в Чехии принято называть подработки, то есть одноразовую или временную работу. Такой вид трудовой занятости подходит студентам, мамам в декрете, пенсионерам или тем, кто хочет подзаработать в свободное от основной работы время. Мы собрали список проверенных сайтов, агентств и групп в социальных сетях, где вы сможете найти подработку в Чехии.

Бригады в Чехии особенно популярны. Главные преимущества понятны: почасовая оплата, гибкий график, совмещение с основной деятельностью, а также отсутствие необходимости получать специальное разрешение на работу. Чаще всего такую занятость ищут студенты чешских вузов или языковых курсов.

Наиболее распространены в Чехии подработки по следующим специальностям:

официант, бармен или бариста;

курьер;

работник склада или грузчик;

промоутер;

таксист;

продавец на фермерском рынке;

продавец-консультант;

хостес;

клининговый специалист;

разнорабочий.

Оплата всегда почасовая и составляет, как правило, от 100 до 250 крон/час. Рабочий день длится от 4 до 10 часов.

Также можно найти сезонные предложения работы. К примеру, плетение рождественских венков. А из очень интересных предложений отметим участие в съемках фильмов (часто и голливудских) в качестве массовки. За один съемочный день на такой «фушке» можно заработать 800-1500 крон.

В любом случае при приеме даже на временную работу работодатель будет обязан заключить с вами договор. Он может быть двух типов: DPP (dohoda o provedení práce) или DPČ (dohoda o provedenní činnosti). Первый договор позволяет работать всего 300 часов в год, а второй — 20 часов в неделю.

Стоит отметить, что при таком виде занятости у вас не будет больничного или отпуска, так как эта работа временная. Также важно знать, что в месяц на бригадах можно заработать максимум 10 000 крон и не платить налоги, социальную и медицинскую страховку. Такой лимит действует от 2012 года, но с актуальным повышением цен в Чехии правительство планирует в скором времени повысить его до 15 000 крон.

Самые популярные сайты для поиска подработок в Чехии:

Для подачи заявки на подработку через сайт вам необходимо будет отправить свое резюме (CV/životopis). Подготовить резюме правильного образца быстро и бесплатно можно на сайте zivotopisy.cz

Подработки также можно найти прямо на сайтах сетевых заведений и предприятий:

и так далее.

Существуют и специальные агентства по поиску подработок (агентство, как правило, берет комиссию с работодателя за предоставление вакансии):

Также информацию о бригадах для студентов часто размещают на сайтах университетов или на досках объявлений в самих вузах или в общежитиях.

Ну и, конечно, найти подработку можно через социальные группы в Facebook и ВК.

Facebook

ВКонтакте​

Предложений бригад и «фушек» действительно очень много, ежедневно появляются десятки новых вакансий. Вы обязательно найдете то, что будет вам по душе. Желаем вам в этом удачи.

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