ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Пражский рынок в Голешовице приглашает на мексиканский праздник Día de los Muertos

Новости и статьи
28 октября 2025
18:00
276
30 октября на рынке в пражском районе Голешовице состоится яркое событие — мексиканский праздник Día de los Muertos, известный как День мертвых. Мероприятие обещает погрузить гостей в атмосферу традиций Мексики с живой музыкой, национальной кухней и культурными активностями.
В центре празднования будет мексиканский алтарь Офренда, предоставленный посольством Мексики. Посетители смогут узнать о символике этого обряда, вспомнить своих близких и посмотреть выставку с 25 по 30 октября. На главной площади с 11:00 до 22:00 будет работать гастрономическая зона с традиционными тако, кесадильями и сладкими чуррос.

Внутри рынка гостям предложат мастер-классы, лекции и показы анимационного фильма о Дне мертвых. Для детей подготовлен отдельный креативный и познавательный уголок с играми, танцами и художественными занятиями, включая возможность нарисовать мексиканскую собаку породы ксолоитцкуинтли.

Также можно будет сделать традиционный мексиканский макияж.

Закроет событие музыкальное выступление группы Mariachi Azteca de Praga и диджей-сет DJ Gadjo, создающие атмосферу настоящего мексиканского праздника. Любители смогут продолжить веселье на тематической вечеринке.

Мероприятие организовано с уважением к мексиканским традициям и открыто для всех желающих.

Подробности
культура праздники Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
372
ТЕХНОЛОГИИ
CLAUDE ОТ ANTHROPIC: АЛЬТЕРНАТИВА CHATGPT ДЛЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ
13:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1378
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ КАК ИСТОЧНИК ДЕЗИНФОРМАЦИИ: КАЖДОЕ ВТОРОЕ НОВОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1770
ТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ ПРАЖСКИХ УЛИЦ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1821
КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА «ЛЮСИ И СЕЛАМ» ПОБИЛА РЕКОРД: 200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1162
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ТЮРЬМА? СУДЬБУ БЕГЛЕЦА ИЗ БОГНИЦЕ РЕШИТ ЭКСПЕРТИЗА
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1975
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА: ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1963
ЗДОРОВЬЕ
РЕКОРДНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ БОРРЕЛИОЗА В ЧЕХИИ
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1029
ЕДА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? ЧЕХИ НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПЕЧЕНЬЯ
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1540
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ВРАЧИ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ЭКГ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1894
КУЛЬТУРА
ТЕ, КТО ИМЕЕТ СТАТУС ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ДО 90 000 КРОН
10:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1054
КУЛЬТУРА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПРАГИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ТЫКВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1841
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ПОДРОСТКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ПСИХИАТРОВ
17:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1335
ЗДОРОВЬЕ
ПРОБИОТИКИ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МАРКЕТИНГ?
11:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
2490
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ УХУДШАЕТСЯ СИТУАЦИЯ С ГЕПАТИТОМ А: ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ К ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1610
ЗДОРОВЬЕ
ТРИ ПОБЕГА ЗА МЕСЯЦ? ПРАЖСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ