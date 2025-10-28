Пражский рынок в Голешовице приглашает на мексиканский праздник Día de los Muertos
28 октября 2025
18:00
276
30 октября на рынке в пражском районе Голешовице состоится яркое событие — мексиканский праздник Día de los Muertos, известный как День мертвых. Мероприятие обещает погрузить гостей в атмосферу традиций Мексики с живой музыкой, национальной кухней и культурными активностями.
В центре празднования будет мексиканский алтарь Офренда, предоставленный посольством Мексики. Посетители смогут узнать о символике этого обряда, вспомнить своих близких и посмотреть выставку с 25 по 30 октября. На главной площади с 11:00 до 22:00 будет работать гастрономическая зона с традиционными тако, кесадильями и сладкими чуррос.
Внутри рынка гостям предложат мастер-классы, лекции и показы анимационного фильма о Дне мертвых. Для детей подготовлен отдельный креативный и познавательный уголок с играми, танцами и художественными занятиями, включая возможность нарисовать мексиканскую собаку породы ксолоитцкуинтли.
Также можно будет сделать традиционный мексиканский макияж.
Закроет событие музыкальное выступление группы Mariachi Azteca de Praga и диджей-сет DJ Gadjo, создающие атмосферу настоящего мексиканского праздника. Любители смогут продолжить веселье на тематической вечеринке.
Мероприятие организовано с уважением к мексиканским традициям и открыто для всех желающих.
