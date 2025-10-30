ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

30 октября можно полюбоваться торжественным освещением Вртбовского сада в Праге

Новости 420on
30 октября 2025
11:00
323
В четверг, 30 октября, можно увидеть Вртбовский сад в торжественном освещении по стандартной цене 150 крон. Такая возможность появляется всего два раза в год: на открытие и закрытие сезона✨️
«Приезжайте и посмотрите на сад таким, каким вы его еще не видели. Вы сможете полюбоваться подсвеченными скульптурами, фресками и необыкновенными видами Праги, от которых захватывает дух», — сказал Владимир Длоуги, председатель совета директоров компании, управляющей Вртбовским садом. «Вас также ждут глинтвейн и другие деликатесы», — добавил он.

Вртбовский сад освещается только два раза в год, в начале и конце сезона. Это делается для того, чтобы посетители могли наслаждаться видами Праги после захода солнца. 

30 октября сад будет открыт до 21:00, освещение включится в 17:00✨️

Адрес: Vrtbovská zahrada
Karmelitská 25, Praha, Malá Strana 
Чехия Прага
