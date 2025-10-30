30 октября можно полюбоваться торжественным освещением Вртбовского сада в Праге
30 октября 2025
11:00
323
В четверг, 30 октября, можно увидеть Вртбовский сад в торжественном освещении по стандартной цене 150 крон. Такая возможность появляется всего два раза в год: на открытие и закрытие сезона✨️
«Приезжайте и посмотрите на сад таким, каким вы его еще не видели. Вы сможете полюбоваться подсвеченными скульптурами, фресками и необыкновенными видами Праги, от которых захватывает дух», — сказал Владимир Длоуги, председатель совета директоров компании, управляющей Вртбовским садом. «Вас также ждут глинтвейн и другие деликатесы», — добавил он.
Адрес: Vrtbovská zahrada
Karmelitská 25, Praha, Malá Strana
