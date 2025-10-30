30 октября можно полюбоваться торжественным освещением Вртбовского сада в Праге

В четверг, 30 октября, можно увидеть Вртбовский сад в торжественном освещении по стандартной цене 150 крон. Такая возможность появляется всего два раза в год: на открытие и закрытие сезона✨️