ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Обещания новой власти? Планируется повышение зарплат в сфере культуры

Новости и статьи
3 ноября 2025
17:00
442
Формирующаяся в Чехии коалиция намерена значительно повысить оплату труда работников сферы культуры. Соответствующее положение включено в проект правительственной программы. Также новое правительство планирует возобновить сотрудничество с профессиональными союзами в этой области.
Оценка профсоюзов
Представители профсоюзов восприняли эти заявления обнадеживающе. Президент Чешского союза оркестровых музыкантов Йиржи Докоупил отметил, что реальным испытанием для намерений властей станет бюджет на 2026 год. По его словам, ситуация с доходами сотрудников культурных учреждений за последние годы стала критической и требует системного решения. 

Проект бюджета Министерства культуры на 2026 год, после небольшого увеличения, включает 18,78 миллиарда крон, что на 2,74 миллиарда крон меньше, чем в этом году. По словам министра Мартина Баксы (ODS), рассчитывать на деньги из Национального плана обновления не приходится.




культура Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
2 НОЯБРЯ 2025
1793
КУЛЬТУРА
ПРАЗДНИК СВЯТОГО МАРТИНА И ЖАРЕНЫЙ ГУСЬ В ПРАГЕ: ВИНО, МУЗЫКА И ТРАДИЦИИ
19:00
1 НОЯБРЯ 2025
3462
ЕДА
ЧЕХИ ТРЕБУЮТ КАЧЕСТВА В РЕСТОРАНАХ, НО НЕ ГОТОВЫ ЗА НЕГО ДОПЛАЧИВАТЬ
13:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1430
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ОБХОДИТСЯ ЧЕХИИ ПОЧТИ В 95 МИЛЛИАРДОВ КРОН В ГОД
11:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1139
КУЛЬТУРА
30 ОКТЯБРЯ МОЖНО ПОЛЮБОВАТЬСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ВРТБОВСКОГО САДА В ПРАГЕ
17:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1175
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКИЕ КЛАДБИЩА ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
14:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1764
ТЕХНОЛОГИИ
НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ ЧЕШСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПЕРЕБОИ С EDOKLADY
13:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1077
КУЛЬТУРА
СВЯТОЙ МАРТИН НА БЕЛОМ КОНЕ ПРОЕДЕТ ПО КАРЛОВУ МОСТУ
18:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1959
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКИЙ РЫНОК В ГОЛЕШОВИЦЕ ПРИГЛАШАЕТ НА МЕКСИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК DÍA DE LOS MUERTOS
16:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1120
ТЕХНОЛОГИИ
CLAUDE ОТ ANTHROPIC: АЛЬТЕРНАТИВА CHATGPT ДЛЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ
13:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1593
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ КАК ИСТОЧНИК ДЕЗИНФОРМАЦИИ: КАЖДОЕ ВТОРОЕ НОВОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1974
ТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ ПРАЖСКИХ УЛИЦ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2382
КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА «ЛЮСИ И СЕЛАМ» ПОБИЛА РЕКОРД: 200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1347
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ТЮРЬМА? СУДЬБУ БЕГЛЕЦА ИЗ БОГНИЦЕ РЕШИТ ЭКСПЕРТИЗА
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2196
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА: ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2192
ЗДОРОВЬЕ
РЕКОРДНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ БОРРЕЛИОЗА В ЧЕХИИ