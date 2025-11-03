Обещания новой власти? Планируется повышение зарплат в сфере культуры
3 ноября 2025
17:00
442
Формирующаяся в Чехии коалиция намерена значительно повысить оплату труда работников сферы культуры. Соответствующее положение включено в проект правительственной программы. Также новое правительство планирует возобновить сотрудничество с профессиональными союзами в этой области.
Оценка профсоюзов
Представители профсоюзов восприняли эти заявления обнадеживающе. Президент Чешского союза оркестровых музыкантов Йиржи Докоупил отметил, что реальным испытанием для намерений властей станет бюджет на 2026 год. По его словам, ситуация с доходами сотрудников культурных учреждений за последние годы стала критической и требует системного решения.
Представители профсоюзов восприняли эти заявления обнадеживающе. Президент Чешского союза оркестровых музыкантов Йиржи Докоупил отметил, что реальным испытанием для намерений властей станет бюджет на 2026 год. По его словам, ситуация с доходами сотрудников культурных учреждений за последние годы стала критической и требует системного решения.
Проект бюджета Министерства культуры на 2026 год, после небольшого увеличения, включает 18,78 миллиарда крон, что на 2,74 миллиарда крон меньше, чем в этом году. По словам министра Мартина Баксы (ODS), рассчитывать на деньги из Национального плана обновления не приходится.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
2 НОЯБРЯ 2025
1793
19:00
1 НОЯБРЯ 2025
3462
13:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1430
11:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1139
17:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1175
14:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1764
13:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1077
18:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1959
16:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1120
13:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1593
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1974
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2382
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1347
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2196
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2192