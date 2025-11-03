Обещания новой власти? Планируется повышение зарплат в сфере культуры

Формирующаяся в Чехии коалиция намерена значительно повысить оплату труда работников сферы культуры. Соответствующее положение включено в проект правительственной программы. Также новое правительство планирует возобновить сотрудничество с профессиональными союзами в этой области.