Советы специалистов клиники "Алтос". Лазерная шлифовка: до и после

Обновить клетки кожи, удалить пигментацию, морщины, язвы после акне и продлить эффект омоложения – все это лазерная шлифовка, или ресурфейсинг. Подробнее о данной процедуре нам рассказали в пражской лазерно-дерматологической клинике "Алтос".

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Мы решили узнать о самых востребованных и популярных на данной момент в клинике “Алтос” процедурах. И одна из них – это лазерный ресурфейсинг, или, иными словами, лазерная шлифовка.

Главная цель косметологической процедуры: устранение ороговевших клеток верхнего слоя кожи.

Показания: рубцы после акне, проблемы с пигментацией, нарушения структуры кожи и морщины, признаки старения кожи после загара.

Оборудование: лазерную шлифовку в клинике “Алтос” проводят с помощью углекислотного лазера СО2 итальянского производителя DEKA.

Эффект: клетки кожи обновлены, удалена пигментация, значительно уменьшились морщины, не видно язв после акне, виден значительный эффект омоложения.

К каждому клиенту – индивидуальный подход. Ведь лазер позволяет менять настройки и контролировать ход процедуры в течение всего сеанса. Как происходит действие лазера? Световая энергия лазерного луча превращается в тепловую, после чего происходит нагревание слоев ткани в сформировавшейся микрозоне. В результате в местах своего повреждения клетки разрушаются, и начинается процесс образования нового коллагена, необходимого для поддержания упругости кожи. Кроме того, под воздействием лазера запускаются репаративные процессы в клетках, восстанавливается их способность ликвидировать химические повреждения в своей структуре. Ткань между участками теплового повреждения не затрагивается, поэтому процесс регенерации клеток и восстановления кожного покрова проходит относительно быстро.

Длительность процедуры: 15 – 60 минут (может изменяться в зависимости от степени тяжести проблемы и от величины обрабатываемой области).

Восстановительный период: менее одной недели.

Осложнения: отсутствуют.

Стоит обратить внимание на то, что возможны небольшие покраснения и отек. Но не переживайте, они исчезают в течение нескольких дней.

Видимый эффект наблюдается у пациентов спустя две–четыре недели. Заметно улучшаются состояние и текстура кожи.

Сопутствующий эффект происходит в течение полугода после проведения лазерной шлифовки. Увеличивается упругость тканей, уменьшается количество рубцов и дефектов дермы.

Продолжительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей кожи, но, как правило, результат сохраняется на протяжении нескольких лет.

Отдельное внимание стоит уделить лазерному ресурфейсингу век. Ведь это самый безопасный и эффективный способ борьбы с морщинами. Кожа на данных участках максимально тонкая, а эта процедура непосредственно служит повышению ее упругости и прочности. Процедуру проводят с местной анестезией. Возможно образование гематом, отеков и покраснений. Использование декоративной косметики после процедуры допускается.

Если вы уже знакомы с данной процедурой, то рекомендуем ознакомиться с тем, какие процедуры специалисты клиники “Алтос” советуют делать в зимний период.