Пять эффективных процедур для тела

В отпуске хочется выглядеть безупречно. Позаботившись о лице, стоит уделить внимание и телу. Специалисты лазерно-дерматологической клиники «Алтос» рассказывают, на какие процедуры эстетической медицины для тела обратить внимание прежде всего.

Лечение целлюлита на аппарате TriActive+

С целлюлитом знакома почти каждая женщина. Он начинается с повреждения капилляров и ухудшения лимфооттока, которые приводят к отекам и накоплению в тканях продуктов метаболизма. «Апельсиновая корка» чаще всего возникает на ягодицах и бедрах, но может появиться и на животе, руках или спине. Целлюлиту подвержены даже очень стройные женщины, занимающиеся спортом и соблюдающие режим питания. Современные косметические средства, к сожалению, в противостоянии с ним дают лишь кратковременный визуальный результат, в отличие от аппаратного лечения, проводимого в клинике «Алтос» на современном оборудовании TriActive+.

Показания для аппаратного лечения целлюлита:

– «апельсиновая корка»;

– локальные жировые отложения;

– дряблость кожи;

– нарушения циркуляции лимфы.

Оборудование

Платформу TriActive+ разработала компания DEKA, лидер в области термодинамического метода, комбинирующего воздействие лазера и лимфатического дренажа при одновременном охлаждении кожи.

Как это работает

Эффект достигается за счет комбинации ультразвука и радиочастотного лифтинга. Тепло приводит к образованию нового коллагена и эластина в глубоких слоях кожи. Радиочастотный лифтинг подтягивает, разглаживает и укрепляет кожу, радикально сокращая проявления целлюлита. Охлаждение способствует регенерации и делает процедуру комфортной и безболезненной.

Когда будет виден результат

Обычно для достижения полного эффекта необходимо провести 6-8 процедур с интервалом в неделю, но положительные изменения видны уже после первой из них. Лечение не накладывает каких-либо ограничений и не требует восстановления.

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Прессотерапия

Эта процедура позволяет избавиться от отеков, уменьшить проявления целлюлита и объемы тела. Также она является отличным средством профилактики варикоза.

Вам рекомендуется пройти курс прессотерапии, если у вас есть:

– лишний вес;

– отечность;

– легкая стадия варикозного расширения вен;

– недостаточная упругость кожи;

– целлюлит.

Как это работает

На пациента надевают специальный многокамерный корсет — лимфоштаны, в который дозами нагнетается сжатый воздух, в результате чего оказывается воздействие на лимфатическую систему. Прессотерапия напоминает массаж, но гораздо эффективнее: одна процедура заменяет 20-30 сеансов массажа.

Когда будет виден результат

Обычно хватает 10 сеансов по 30 минут каждый с интервалом в 2-3 дня. Максимальный эффект сохраняется 5-6 месяцев, после чего курс можно повторить.

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Инъекционный липолиз

Этот метод помогает без хирургического вмешательства, с помощью инъекций, справиться с локальными жировыми отложениями. Курс процедур стоит начинать, если до отпуска еще осталось время: хотя жестких ограничений нет, после инъекций не рекомендуются физические нагрузки и длительное пребывание на солнце.

Вам показан инъекционный липолиз, если вы хотите:

– избавиться от жировых отложений в проблемных местах;

– уменьшить объемы тела;

– повысить упругость кожи;

– усилить эффект от естественного похудения, занятий спортом или хирургической липосакции.

Как это работает

С помощью сверхтонкой иглы в места скопления жира на глубину около 12 мм вводится липолиптик фосфатилдихолин, растворяющий отложения там, где с ними не способны справиться диеты и упражнения. Расщепленный жир потом выводится через лимфатическую систему. Процедура длится всего 20-30 минут, абсолютно безболезненна, легко переносится пациентами и сочетается с другими способами похудения. Покраснения и небольшие отеки, которые могут возникнуть в местах проколов, проходят через два-три дня.

Когда будет виден результат

Процесс запускается уже после первого сеанса, но заметных изменений обычно стоит ждать после третьего. Для наилучшего эффекта рекомендовано пройти 5-7 процедур с интервалом 2-3 недели и через полгода повторить курс для закрепления результата.

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Мезотерапия

Мы уже рассказывали об эффективности мезотерапии для лица, но эта популярная процедура, основанная на неглубоких инъекциях с помощью тонких и коротких игл, незаменима и для тела, прежде всего для зоны декольте, но может использоваться и для борьбы с целлюлитом в зонах, наиболее подверженных этому недостатку — бедрах и ягодицах.

Обратите внимание на мезотерапию, если у вас есть одна или несколько из этих проблем:

– возрастные изменения кожи тела;

– чрезмерная жирность кожи;

– купероз;

– пигментация;

– шрамы или растяжки;

– целлюлит.

Как это работает

В дерму на глубину от 1,5 до 6 мм вводится специальный коктейль, состав которого зависит от конкретных задач, целей и желаемого результата. Например, в него может входить гиалуроновая кислота, аминокислоты, микроэлементы, липолиптики и так далее. Препараты производятся научно-исследовательскими косметологическими институтами в Швейцарии, Франции, Италии и Испании. В результате инъекции возникает микротравма, которая активизирует кровообращение, обмен веществ и регенерацию клеток. Процедура практически безболезненна, но по желанию пациента может производиться под местной анестезией.

Когда будет виден результат

Он проявится уже после 2-3 процедур и сохранится продолжительное время. Между инъекциями рекомендовано выдерживать интервал в 7-10 дней.

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Специальный Altos массаж

Клиника предлагает большой выбор видов массажа от классического расслабляющего и восстанавливающего до антицеллюлитного, лимфатического и психосоматического. Специальный массаж Altos восстанавливает баланс и гармонию всех систем в организме и позитивно влияет на состояние человека в физиологической, эмоциональной, ментальной и энергетической сферах, а это именно то, что нужно большинству из нас после года напряженной работы и накануне заслуженного отпуска.

Вам поможет специальный массаж Altos, если вы хотите улучшить состояние:

– кожи;

– нервной и иммунной системы;

– сердечно-сосудистой системы;

– лимфатической системы;

– мышц;

– суставов и сухожилий;

– органов дыхания;

– внутренних органов и обмена веществ.

Как это работает

Массаж воздействует не только на мышцы и кожу, но и на весь организм в целом на системном уровне, с учетом потребностей конкретного пациента.

Когда будет виден результат

Вы почувствуете общее улучшение самочувствия и эмоциональный подъем уже после первого 80-минутного сеанса. Чтобы добиться максимального эффекта, массаж рекомендуется делать курсами, продолжительность которых рассчитывается индивидуально. Однако пользу (и удовольствие) от нерегулярных процедур тоже не стоит недооценивать.

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Подробная информация — на официальном сайте www.altos-klinika.cz

Клиника расположена в самом центре Праги по адресу:

Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2.

+420 222 561 750, +420 731 800 259, +420 731 472 021

e-mail: info@altos-klinika.cz

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