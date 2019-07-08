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Тесты чешской воды в бутылках и из-под крана: какую пить безопаснее

Тесты чешской воды в бутылках и из-под крана: какую пить безопаснее

Yana Khilay 2161 0
Чешский Forbes опубликовал результаты исследования питьевой воды в Праге и Карловых Варах. Издание протестировало водопроводную и бутилированную воду в пражской лаборатории VZlab, которая специализируется на проверке воды, экологическом и промышленном мониторинге.
Тесты чешской воды в бутылках и из-под крана: какую пить безопаснее

Материалом для исследования стала вода, набранная из-под крана в пражском районе Либень и в Карловых Варах, а также бутилированные Dobrá voda и Saguaro (продается в немецкой сети супермаркетов Lidl). Из заключения лаборатории следует, что водопроводная вода в Праге и Карловых Варах соответствует всем установленным нормам. В ней не были найдены тяжелые металлы, токсичные элементы или бактерии.

Анализы бутилированной воды удивили журналистов. Forbes предполагал, что худшие показатели окажутся у Saguaro (цена — около 4,5 кроны за 2 литра), так как производитель не указывает месторождение, но она показала превосходный результат. Dobrá voda тоже прошла тестирование и оказалась более мягкой, с меньшим содержанием магния и кальция.

Наконец, специалисты проверили воду из Влтавы, набранную в районе Голешовице. Для питья она непригодна, хоть и не содержит токсичных веществ (только остатки фекальных нечистот), но купаться в ней безопасно.

Таким образом, бутилированная и водопроводная вода одинаково пригодны для питья, никаких посторонних примесей и бактерий, вредных для человека, найдено не было. Однако водопроводная вода выигрывает с точки зрения экологичности: пластиковая бутылка используются один раз, а разлагается 450 лет, плюс к тому в бутилированной воде, не выпитой вскоре после открытия, могут завестись опасные бактерии.

В январе 2019 года портал Arecenze тоже провел исследование бутилированной питьевой воды. Лучшие результаты тогда показала минеральная Magnesia. В воде марок Toma Natura, Evian, Nartes были обнаружены органотрофные бактерии. Clever (Billa) и Tesco Value Aqua Bella продемонстрировали неплохие результаты, но содержат меньше минеральных веществ, чем заявлено на упаковке.

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Темы
вода Прага Карловы Вары Forbes
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