Чешские врачи предупреждают: таблетки от головной боли могут быть опасны

Как это ни парадоксально, но если принимать слишком много таблеток «от головы», то можно все ухудшить. Такая проблема есть, например, у пациентов с мигренью — об этом в пресс-релизе регистра пациентов с мигренью RegMig заявил невролог из Центрального военного госпиталя Томаш Нежадал, который является председателем секции диагностики и лечения головной боли Чешского неврологического общества Чешского университета Яна Евангелисты Пуркине.

«Чрезмерное употребление лекарств, таких как анальгетики или триптаны, парадоксальным образом приводит к головным болям, и люди оказываются в замкнутом круге, когда принимают слишком много лекарства, чем сами же эти боли и провоцируют», — пояснил Томаш Неждал.

Именно пароксизмальная пульсирующая головная боль является основным симптомом этого неврологического заболевания. Мигрень также может проявляться тошнотой, чувствительностью к свету или звукам, быстрой утомляемостью и рвотой. По оценкам врачей, в Чехии с мигренью живет до миллиона человек, у трети из которых в течение месяца случается четыре приступа. Около 40 процентов из них не подозревают, что их проблемы являются последствиями мигрени. «Приступ мигрени может полностью вывести человека из строя. Невозможно работать, учиться, заниматься повседневными делами, иногда даже по несколько дней подряд», — добавил он.

Многие люди скрывают свою болезнь от окружающих, боятся обесценивания или насмешек. «Очень неприятно слышать в свой адрес, что вы преувеличиваете или даже симулируете свою болезнь. И это все еще происходит с людьми, страдающими мигренью», — объяснила психолог Тереза ​​Блажейовска из Национального института психического здоровья (NÚDZ).

По данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень является третьим по распространенности заболеванием в мире. В основном это касается людей трудоспособного возраста. Впервые мигрень обычно проявляется в подростковом возрасте и исчезает примерно к шестидесяти годам, но некоторые борются с ней всю жизнь.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день