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Нехватка доноров крови в Чехии: особый спад наблюдается в летнее время

Нехватка доноров крови в Чехии: особый спад наблюдается в летнее время

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 июля
09:00
208
Кровь от одного донора, а это 450 миллилитров, может спасти до четырех жизней. В Чехии насчитывается около четверти миллиона доноров, но на случай непредвиденных обстоятельств не хватает еще 40 000. Это следует из информации, опубликованной страховыми компаниями, Чешским Красным Крестом (ČČK) и Государственным институтом здоровья (SZÚ).

Нехватка доноров крови в Чехии: особый спад наблюдается в летнее время

Донорская кровь используется не только для переливания, но и при тяжелых травмах, ряде операций, при лечении людей со злокачественными новообразованиями крови, для производства лекарств, а также при лечении ожогов.

«По мнению специалистов, общее количество доноров крови должно быть не менее 300 000, а количество новых доноров – около 35 000 в год, чтобы покрыть естественное убывание (в связи с возрастом или болезнью) и пополнить общее количество доноров», — сказал президент ČČK Марек Юкл. По его словам, сегодняшнего количества доноров достаточно для текущих нужд пациентов, но резервов на экстренные случаи нет. 

«Мы ничем не можем заменить человеческую кровь в медицине — ее нельзя получить иначе, как от добровольных доноров», — сказала Кристина Славикова, врач VoZP. 

В связи с летним периодом сейчас в больницах испытывают нехватку доноров. Из-за поездок за границу или укуса клеща некоторые люди какой-то период кровь сдавать не могут. Хранится кровь может храниться максимально 42 дня. Женщины могут сдавать кровь раз в четыре месяца, мужчины – раз в три месяца. После сбора проводится подробный анализ крови для выявления желтухи типа B или C, сифилиса или СПИДа. Также исследуются резус-фактор и группа крови. «В случае, если находятся отклонения донор впоследствии информируется и мы рекомендуем ему, какие дальнейшие действия стоит предпринять», — сказала Виктория Пливова, пресс-секретарь VZP.
 

Источник: novinky.cz

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