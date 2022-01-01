Чешские специалисты говорят: нарушения сна после ковида сохраняются в течение месяцев и даже лет

Нарушения сна сохраняются в течение месяцев и даже лет после ковида, как показали исследования ученых из Национального института психического здоровья (NUDZ). К ним относятся бессонница, ночные кошмары, лунатизм и чрезмерно правдоподобные сны.

Более 30 процентов респондентов видели чрезмерно яркие сны после того, как переболели ковидом, более 17 процентов участников исследования страдают от ночных кошмаров. Самая распространенная проблема — бессонница, заявил представитель NUDZ Ян Червенка. Пока точно неизвестно, как возникают нарушения сна в связи с covid-19, некоторые гипотезы указывают на возможное поражение нервной системы либо непосредственно вирусом, либо вторично в результате иммунного ответа организма.

«Самая распространенная проблема — бессонница, которая может проявляться трудностями с засыпанием, нарушением непрерывности сна или, наоборот, пробуждением в ранние утренние часы. Об этой проблеме сообщают более 60 процентов участников нашего исследования, независимо от тяжести острого течения болезни covid-19. Если она продолжается длительное время, бессонница влияет на общее качество жизни, умственную и физическую работоспособность», — описала доктор Тереза ​​Дворжакова. Ученые из NUDZ уделяют основное внимание так называемым парасомниям, представляющим собой группу заболеваний, проявляющихся ненормальным поведением или переживаниями во время сна. «В связи с перенесенной коронавирусной инфекцией возникают, например, лунатизм, ночные кошмары или симптомы, свидетельствующие о так называемом RBD (нарушение cна во время быстрой фазы), когда больные физически реагируют на свои сновидения в течение ночи. Люди могут говорить, кричать, жестикулировать, пинаться или, может быть, даже падать с кровати», — описала Дворжакова. Некоторые пациенты узнают о проблеме со слов своего партнера или когда роняют предметы с прикроватной тумбочки и травмируются ночью. Иногда, по словам Дворжаковой, это может быть первым признаком более серьезного неврологического заболевания, поэтому в этом случае уместно обследование в лаборатории сна у специалистов.

«Если вы страдаете от ночных кошмаров, чрезмерно ярких сновидений или аномального поведения во сне после болезни, вы можете обратиться напрямую в наш офис и принять участие в проводимом исследовании. Обследование в лаборатории сна поможет установить четкий диагноз и подобрать адекватное лечение. Принять участие можно заполнив анкету на сайте www.neurocovid.cz», — добавила Дворжакова.

Первым шагом к избавлению от нарушений сна является регулярный режим и строгое соблюдение правил гигиены сна, в том числе обеспечение подходящей среды для сна и ограничение употребления кофеина, алкоголя и никотина в ранние и вечерние часы. Если проблема сохраняется, желательно обратиться к врачу. Иногда решить проблему может врач общей практики или же он может направить пациента к специалисту, в зависимости от состояния, к этому добавляют медикаментозное лечение и психотерапию.

Источник: ceskenoviny.cz

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