Устали от надоедливых волосков? Избавьтесь от них раз и навсегда!

Хотите, наконец, насладиться теплым временем года без необходимости брить ноги, подмышки и другие части тела через день? Выберите эпиляцию, которая имеет гораздо более длительный эффект. Кроме того, лазер навсегда избавит вас от волос. Как это сделать — рассказывает доктор Оксана Коломиец из клиники Медиэстетик. В настоящее время скидка на эту процеуру составляет 30% по промокоду. Вы можете получить дополнительную скидку 10%, используя код 420on.

Лазерная эпиляция — одна из самых востребованных и прогрессивных косметологических процедур, которая помогает избавиться от нежелательных волос на разных участках тела, включая интимные зоны.

Главное отличие лазерной эпиляции от других современных методик состоит в том, что под воздействием лазерного излучения волосок разрушается вместе с фолликулом. Это дает возможность всего за несколько сеансов навсегда избавиться от нежелательного роста волос.

Лазерная эпиляция для женщин и мужчин

Эта процедура подходит как женщинам, так и мужчинам. Для женщин лазерная эпиляция — это идеальное решение, чтобы избавиться от нежелательных волосков на самых чувствительных участках тела. К примеру, для устранения пушка над верхней губой или волосков на подбородке крайне не рекомендуется использовать бритву, воск или делать шугаринг. Ведь подобные способы не только доставляют сильнейший дискомфорт, но и не дают длительного эффекта.

Мужчины также нередко прибегают к данной процедуре. Ежедневное бритье бороды и усов не только отнимает много времени, но и не решает кардинально проблему. То же касается подмышек и интимной зоны. А с помощью лазера, всего за несколько сеансов,можно, забыть о бритье на длительный срок.

Проведение процедуры

Перед эпиляцией необходимо соблюдать несколько несложных правил:

Две недели до и после не рекомендуется загорать на солнце и посещать солярий.

За несколько дней до эпиляции стоит ограничить использование косметических средств, в состав которых входит спирт.

В течение трех недель до начала курса для удаления волосков пользоваться только бритвой, исключая применение кремов-депиляторов, восковых и сахарных составов.

Получить предварительную консультацию у косметолога, если на данный момент вы принимаете какие-либо медицинские препараты.

Лучший результат достигается при использовании александритового лазера при удалении темных волос на светлой коже. Для удаления темных волос на загорелой коже используется диодный лазер, который считается традиционным в области лазерной косметологии.

Процедура проходит бесконтактно, поэтому не требует предварительной подготовки кожи. Все, что необходимо — это надеть защитные очки для глаз, расслабиться и полностью довериться косметологу.

Специалист при помощи аппарата с лазерным лучом обрабатывает выбранную зону. Энергия луча нагревает волосок, который затем ослабевает и выпадает. Эпиляция лазером безболезненна и не приносит никакого дискомфорта, поскольку аппарат оснащен беспрерывной системой охлаждения, благодаря которой исключаются любые неприятные ощущения. В зависимости от площади обрабатываемой зоны весь сеанс длится от 10 до 100 минут.

Результат и длительность курса

Чтобы навсегда попрощаться с нежелательными волосами, потребуется пройти курс, состоящий из 4-8 сеансов (для мужчин длительность курса может достигать 10 процедур). Количество сеансов определяется индивидуально, с учетом особенностей организма, степени выраженности проблемы и состояния кожи.

На протяжении нескольких месяцев после эпиляции лазером кожа будет оставаться гладкой, без раздражений и воспалений. Исключается и врастание волосков, которое нередко возникает после бритья.

Candela GentleLASE — лазерный аппарат нового поколения

В клинике Медиэстетик лазерная эпиляция проводится на аппарате Candela GentleLASE. Это американское оборудование нового поколения, которое признано косметологами всего мира.

Эпиляция александритовым лазером Candela эффективна, безопасна и безболезненна. Во время работы аппарат покрывает криогеном верхний слой кожи, охлаждая ее до оптимальной температуры. Благодаря этому пациент не чувствует ни боли, ни дискомфорта.