15 онлайн-аптек в Чехии. Где заказывать лекарства на дом?

Онлайн-аптеки — это быстро и практично, к тому же дешевле и более информативно в плане выбора, сообщили постоянные клиенты чешских онлайн-аптек в ходе опроса компании STEM/MARK и журнала Pharma Profit.

Вот почему более 90% людей в возрасте от 15 до 59 лет хоть иногда покупают там лекарства, которые отпускаются без рецепта. Ориентировочно годовой оборот таких аптек составляет около 3 млрд крон.

По данным того же опроса, противникам онлайн-покупок лекарств не хватает консультации фармацевта и возможности лично осмотреть лекарства. Кроме того, они подчеркивают, что лекарства по рецепту все равно приходится покупать лично в аптеке.

Редакция чешского издания MF DNES провела небольшое исследование, чтобы выяснить, есть ли смысл покупать медицинские препараты в Интернете. Действительно ли это безопасно, быстро и дешево?



Онлайн-аптеки, прошедшие проверку:

— возможность отслеживать статус заказа на сайте;

— быстрый ответ от онлайн-консультанта;

— выбранное лекарство отсутствовало на сайте.

— собственная торговая марка продукции;

— большое количество отделений;

— программа лояльности;

— мобильное приложение;

— не пришел ответ от консультанта;

— выбранное лекарство отсутствовало.

— возможность резервировать рецептурные препараты в отделении;

— бесплатный самовывоз возможен только в Остраве;

— высокая сумма покупки для бесплатной доставки (2500 чешских крон).

— программа лояльности;

— мобильное приложение;

— ответа от онлайн-консультанта не поступило;

— доставка посылок на машине по Праге.

— больше филиалов в Восточной Чехии;

— бесплатный самовывоз только в филиалах в Восточной Чехии.

— бесплатная доставка в Оломоуце;

— быстрая помощь в онлайн-чате;

— небольшой подарок к посылке;

— некоторые товары можно найти только через поиск;

— ограниченный график работы инфолинии и чата.

— бесплатная доставка в Годонине;

— ограниченная работа информационной линии;

— продают также гомеопатические средства.

— возможность резервировать рецептурные препараты в филиале;

— больше количество филиалов;

— программа лояльности;

— мобильное приложение.

— много филиалов в Праге;

— на информационной линии никто не ответил.

— на вопрос с электронной почты не ответили;

— доставка только Чешской почтой, PPL или Zásilkovna;

— бесплатный cамовывоз возможен только в Простеёве.

— возможность заказать товары, которых нет на сайте, по телефону или электронной почте;

— бесплатный самовывоз только в Карловых Варах и Тоужими;

— сложно ориентироваться на сайте.

— нет возможности консультации онлайн;

— неработающая горячая линия;

— ограниченный выбор доставки (Чешcкая почта, DPD);

— нет оплаты картой.

— 9 отделений для самовывоза;

— ограниченное предложение товаров;

— за самовывоз и оплату наличными просят доплату в размере 30 крон;

— онлайн-консультант не ответил на вопрос.

— широкий ассортимент товаров, в т.ч. препараты традиционной китайской медицины;

— бонусная система при регистрации;

— консультант не брал трубку;

— на электронное письмо не пришел ответ;

— доплата в размере 20 крон за самовывоз;

— большая сумма покупки для бесплатной доставки.

— широкий ассортимент товаров, в том числе гомеопатических препаратов;

— не было ответа от консультанта;

— ограниченный выбор доставки (GLS, Zásilkovna) и оплаты;

— бесплатный самовывоз возможен только в Праге 10.

Что стоит знать про онлайн-аптеки в Чехии?

Консультант при онлайн-аптеке

«В каждой такой аптеке должен быть фармацевт или помощник фармацевта, который отвечает за эту услугу. Клиент должен иметь возможность поговорить со специалистом или написать ему и проконсультироваться с ним о влиянии безрецептурных лекарств и пищевых добавок», — объясняет президент Чешской палаты фармацевтов Любомир Чудоба.

Лекарства привезут домой в срок до трех дней

Конечно, есть и другие обязательства, которые должны выполнять аптеки. Знаете ли вы, например, что заказанные товары должны быть отправлены покупателю не позднее чем через 48 часов после получения заказа, чтобы клиент получил их не более чем через три дня?

Конечно, отсюда следует, что нет смысла покупать в Интернете одну коробку аспирина и сироп от кашля при острой ангине, быстрее и экономичнее пойти в аптеку на углу. Тем не менее для покупок по акции, объемных посылок или товаров деликатного характера (например, иногда предлагается бесплатная доставка в конфиденциальном режиме) онлайн-аптека является идеальным решением.

Пока без рецепта

Основным законодательным ограничением, которое, по мнению владельцев аптек, препятствует росту их бизнеса, остается невозможность заказа рецептурных препаратов, даже если пациент забирает их в аптеке лично. Единственная выгода, которую фармацевты могут предложить людям, — это онлайн-бронирование лекарств, отпускаемых по рецепту.

Тем не менее, по данным Чешской палаты фармацевтов, возможности для развития интернет-услуг есть. «В будущем создание выездной службы фармацевта может стать подходящим вариантом для маломобильных пациентов. У этих пациентов нет других возможностей забрать свои лекарства», — считает Любомир Чудоба.



Источник: akcniceny.cz

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