Одни из самых толстых европейцев. Какое у чехов здоровье, согласно последним данным?

Согласно Индексу благосостояния Чешской Республики, проекту сбора данных от Česká spořitelna и аналитического портала Europe in Data, Чешская Республика занимает пятое место в Европейском союзе по доступности здравоохранения. Только 0,3% населения не могут позволить себе медицинское обслуживание из-за финансового положения, однако здоровье населения Чехии оставляет желать лучшего.
«Чешская система здравоохранения предоставляет гражданам относительно широкий спектр профилактических осмотров и обследований, который полностью покрывается государственной медицинской страховкой, а это означает, что вы как пациент ничего не платите. Это не совсем обычное явление в странах ЕС. Тем не менее чешские пациенты недостаточно используют эти возможности», — говорит директор cтраховой компании VZP Зденек Кабатек.
Помимо финансового аспекта, общая оценка доступности медицинской помощи по индексу благосостояния также включает среднее расстояние до врача и время ожидания осмотров или медицинских процедур.
С этим в стране ситуация значительно хуже. Из-за чрезмерного расстояния до 5,1% чехов не посещают врача даже при необходимости, что соответствует пятому худшему результату в ЕС.
В небольших селах просто нет врачей, и людям приходится ездить на осмотр очень далеко.
«VZP давно следит за доступностью медицинской помощи. Наши данные показывают, что проблемы касаются в основном небольших муниципалитетов и приграничных районов, агломераций с более низкой плотностью населения и покупательной способностью, которые, вероятно, кажутся менее привлекательными для врачей», — подтверждает Зденек Кабатек.
Приходится долго ждать осмотра
Однако самая большая проблема с доступностью медуслуг во всем ЕС — это длительный период ожидания. В Чешской Республике более 14% населения не обращаются из-за этого за медицинской помощью. Этот показатель немного выше среднего по сравнению с остальной Европой.
Также Чехия занимает пятое место по статистике младенческой смертности.
Чехи страдают ожирением и ведут нездоровый образ жизни
При доступности системы здравоохранения выше среднего по ЕС удивляет неудовлетворительное состояние здоровья чехов. С точки зрения реальной ожидаемой продолжительности жизни при хорошем здоровье Чехия находится на среднем уровне по Европе. Прежде чем возникают серьезные проблемы со здоровьем, средний чех проживает 62 года в добром здравии.
Количество здоровых лет жизни
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|
Место
|
Страна
|
Кол-во здоровых лет жизни
|
1.
|
Швеция
|
73,3
|
2.
|
Мальта
|
73,2
|
3.
|
Испания
|
69,9
|
4.
|
Ирландия
|
69,6
|
5.
|
Италия
|
68,3
|
6.
|
Болгария
|
66,3
|
7.
|
Германия
|
66,3
|
8.
|
Греция
|
66
|
9.
|
Франция
|
64,1
|
10.
|
Люксембург
|
62,6
|
11.
|
Кипр
|
62,5
|
12.
|
Польша
|
62,5
|
13.
|
Бельгия
|
62,4
|
14.
|
Чехия
|
62
|
15.
|
Венгрия
|
61,7
|
16.
|
Нидерланды
|
61
|
17.
|
Словения
|
60,9
|
18.
|
Румыния
|
60,2
|
19.
|
Португалия
|
59,2
|
20.
|
Дания
|
58,9
|
21.
|
Литва
|
57,5
|
22.
|
Хорватия
|
57,4
|
23.
|
Австрия
|
57,3
|
24.
|
Финляндия
|
56,4
|
25.
|
Словакия
|
56,2
|
26.
|
Эстония
|
55,8
|
27.
|
Латвия
|
53,1
«Количество лет, проведенных в здоровом состоянии, гораздо важнее для качества жизни человека, чем абсолютная продолжительность жизни. Однако в Чешской Республике, к сожалению, последняя пятая часть жизни проходит в постоянном дискомфорте — психическом, физическом и часто и в том, и в другом», — отмечает хирург и член организации «Врачи без границ» Томаш Шебек.
Ожирение — это проблема, которая уже давно преследует Чешскую Республику. Более 58% населения страны имеют избыточный вес, и это, безусловно, приводит к ряду осложнений со здоровьем, таким как метаболические, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный риск возникновения опухолей, психических расстройств или перегрузок опорно-двигательного аппарата.
Доля населения с избыточным весом
«Рост ожирения в Чешской Республике отражает глобальную тенденцию, особенно в тех странах с развитой экономикой, где избыток ресурсов не отражается на инвестиции в здоровое питание, компенсации сидячей работы физическими упражнениями или достаточном количестве сна», — объясняет Томаш Шебек.
Источник: seznamzpravy.cz
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