Одни из самых толстых европейцев. Какое у чехов здоровье, согласно последним данным?

Система здравоохранения в Чешской Республике в целом хорошо доступна обычным гражданам. Тем не менее чехов нельзя назвать здоровыми. Более того, они являются одними из самых толстых европейцев — медики во всем винят образ жизни.

Согласно Индексу благосостояния Чешской Республики, проекту сбора данных от Česká spořitelna и аналитического портала Europe in Data, Чешская Республика занимает пятое место в Европейском союзе по доступности здравоохранения. Только 0,3% населения не могут позволить себе медицинское обслуживание из-за финансового положения, однако здоровье населения Чехии оставляет желать лучшего.

«Чешская система здравоохранения предоставляет гражданам относительно широкий спектр профилактических осмотров и обследований, который полностью покрывается государственной медицинской страховкой, а это означает, что вы как пациент ничего не платите. Это не совсем обычное явление в странах ЕС. Тем не менее чешские пациенты недостаточно используют эти возможности», — говорит директор cтраховой компании VZP Зденек Кабатек.

Помимо финансового аспекта, общая оценка доступности медицинской помощи по индексу благосостояния также включает среднее расстояние до врача и время ожидания осмотров или медицинских процедур.

С этим в стране ситуация значительно хуже. Из-за чрезмерного расстояния до 5,1% чехов не посещают врача даже при необходимости, что соответствует пятому худшему результату в ЕС.

В небольших селах просто нет врачей, и людям приходится ездить на осмотр очень далеко.

«VZP давно следит за доступностью медицинской помощи. Наши данные показывают, что проблемы касаются в основном небольших муниципалитетов и приграничных районов, агломераций с более низкой плотностью населения и покупательной способностью, которые, вероятно, кажутся менее привлекательными для врачей», — подтверждает Зденек Кабатек.

Приходится долго ждать осмотра

Однако самая большая проблема с доступностью медуслуг во всем ЕС — это длительный период ожидания. В Чешской Республике более 14% населения не обращаются из-за этого за медицинской помощью. Этот показатель немного выше среднего по сравнению с остальной Европой.

Также Чехия занимает пятое место по статистике младенческой смертности.

Чехи страдают ожирением и ведут нездоровый образ жизни

При доступности системы здравоохранения выше среднего по ЕС удивляет неудовлетворительное состояние здоровья чехов. С точки зрения реальной ожидаемой продолжительности жизни при хорошем здоровье Чехия находится на среднем уровне по Европе. Прежде чем возникают серьезные проблемы со здоровьем, средний чех проживает 62 года в добром здравии.

Количество здоровых лет жизни

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Место Страна Кол-во здоровых лет жизни 1. Швеция 73,3 2. Мальта 73,2 3. Испания 69,9 4. Ирландия 69,6 5. Италия 68,3 6. Болгария 66,3 7. Германия 66,3 8. Греция 66 9. Франция 64,1 10. Люксембург 62,6 11. Кипр 62,5 12. Польша 62,5 13. Бельгия 62,4 14. Чехия 62

15. Венгрия 61,7 16. Нидерланды 61 17. Словения 60,9 18. Румыния 60,2 19. Португалия 59,2 20. Дания 58,9 21. Литва 57,5 22. Хорватия 57,4 23. Австрия 57,3 24. Финляндия 56,4 25. Словакия 56,2 26. Эстония 55,8 27. Латвия 53,1

«Количество лет, проведенных в здоровом состоянии, гораздо важнее для качества жизни человека, чем абсолютная продолжительность жизни. Однако в Чешской Республике, к сожалению, последняя пятая часть жизни проходит в постоянном дискомфорте — психическом, физическом и часто и в том, и в другом», — отмечает хирург и член организации «Врачи без границ» Томаш Шебек.

Ожирение — это проблема, которая уже давно преследует Чешскую Республику. Более 58% населения страны имеют избыточный вес, и это, безусловно, приводит к ряду осложнений со здоровьем, таким как метаболические, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный риск возникновения опухолей, психических расстройств или перегрузок опорно-двигательного аппарата.

Доля населения с избыточным весом

«Рост ожирения в Чешской Республике отражает глобальную тенденцию, особенно в тех странах с развитой экономикой, где избыток ресурсов не отражается на инвестиции в здоровое питание, компенсации сидячей работы физическими упражнениями или достаточном количестве сна», — объясняет Томаш Шебек.

Источник: seznamzpravy.cz

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