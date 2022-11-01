Скандал в чешской больнице. Сотрудник без образования притворялся медбратом в детском отделении

С прошлой недели Университетская клиника в Мотоле (FNM) и две организации по предоставлению скорой помощи оказались втянуты в крупный скандал, связанный с сотрудником, который работал у них, предъявив поддельные документы об образовании. В пражском Мотоле он работал медбратом в детском отделении анестезиологии и реаниматологии.

Он был вынужден уволиться со всех мест работы, а руководства служб скорой помощи подали на него в суд. По словам пресс-секретаря Павлины Данковой, Мотол также подает заявление о возбуждении уголовного дела.

Не медбрат, а зубной техник

Мужчина по имени Норберт, которому еще нет и 30, почти три года проработал в детском отделении анестезиологии и реаниматологии крупнейшей чешской больницы.

Более двух лет он пробыл медработником Спасательно-медицинской службы Ассоциации самаритян Чешской Республики (ZZS ASČR) в Кралупи-над-Влтавой. Еще восемь месяцев он работал в частной спасательной службе DavepoMedevac в Рудне-у-Праги.

Он представил как минимум двум чешским работодателям свой аттестат медбрата.

В ходе расследования выяснилось, что образование у него действительно есть, но совсем другого направления — помощник зубного техника». Свой аттестат Норберт, по всей видимости, подделал.

Кроме того, он убеждал коллег, что водит машину скорой помощи в Германии, и хвастался своим образованием в немецком университете.

«Пациенты не пострадали, жалоб во время его работы не поступало, — написала пресс-секретарь больницы Мотол Данкова. — Мы были не в силах выявить такую совершенную подделку. Трудовые отношения были расторгнуты, и мы подаем заявление о возбуждении уголовного дела».

Подделку раскрыла скорая помощь

Вопросы насчет образования Норберта возникли у Давида Веселего, директора скорой помощи DavepoMedevac. Молодой человек устроился к ним на работу этой весной. Он предоставил документы о получении чешского медицинского образования, а также немецкого университетского образования.

Кроме того, он показал подтверждение и трудовые договоры, в которых говорилось, что он работает фельдшером в ZZS ASČR в полевой группе в Кралупи-над-Влтавой, а также около трех лет трудится фельдшером в детском отделении при больнице Мотол.

«На основании этих документов, в которых у нас не было сомнений, мы его приняли. (...) В процессе обучения он работал по договору и ездил раз или два в месяц», — сказал Веселы.

Затем начальство услышало о сомнениях относительно образования Норберта, после чего директор связался с Остравской средней медицинской школой, которую предположительно окончил молодой человек.

«Мы отправили им документ, который он нам предоставил, и они ответили, что в аттестате об окончании учебного заведения есть расхождения, которых оказалось восемь. В то же время они заявили, что он учился у них, но, вероятно, на другой специальности», — сказал Веселы.

На основании этого заявления он немедленно сообщил в Мотолскую больницу и ZZS ASČR о возможных поддельных документах.

14 октября Норберту пришлось немедленно уволиться. Находясь в процессе адаптации к рабочим обязанностям, он ни разу не выехал на вызов как самостоятельный врач. Директор рад, что обман успели раскрыть раньше, чем кто-либо пострадал.

Информацию о поддельном документе Норберта об образовании подтвердила и заместитель директора Остравской средней медицинской школы Ева Шичелова.

Директор станции скорой помощи в Кралупи-над-Влтавой Томаш Моуха также почувствовал себя обманутым.

«В свое время его приняла старшая медсестра, которая уже полгода не работает с нами, но одновременно является старшей медсестрой в Мотоле. (...) Никто не подумал, что его документы подделка. Он работал на должном уровне», — объяснил Моуха.

Мужчина признался в мошенничестве

«На прошлой неделе мы получили уведомление от другого его работодателя о том, что что-то не так, и начали разбираться. Мы попросили его представить оригиналы документов, чего он не сделал. Своему второму работодателю он признался в обмане. Потом он рассказал правду в Мотоле, и на основании этого мы сразу же расторгли с ним трудовые отношения», — отметил глава Кралупской спасательной службы. Против Норберта возбудили уголовное дело.

«Невероятная и возмутительная наглость. Этот человек должен был думать о возможных последствиях своих действий. Он обманул всю скорую помощь, всех своих коллег, которые ему доверяли», — не скрывал возмущения Моуха, которому даже страшно предположить, какая опасность могла грозить жизни и здоровью пациентов.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день