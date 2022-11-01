Стресс и некачественная еда: кардиологи предупреждают о последствиях кризиса для Чехии

​Кардиологи в Чехии опасаются роста «эпидемии» сердечной недостаточности. Новые данные показывают, что число больных с заболеваниями системы кровообращения увеличивается. Большему риску подвергаются те, кто попал в тяжелое финансовое положение из-за кризиса.

Употребление дешевой некачественной пищи, сильный стресс, вызванный сложившейся ситуацией дома и в мире, и попытки компенсировать это алкоголем или курением. По мнению кардиологов, это факторы, которые вместе со снижением спортивно-оздоровительной активности ускорят рост сердечно-сосудистых заболеваний.

Председатель Чешского кардиологического общества Алеш Линхарт отметил, что пандемия коронавируса уже сказалась на пациентах с больным сердцем и сосудами: ухудшились показатели при контроле артериального давления, холестерина и диабета.

А нынешний экономический и энергетический кризис таит в себе еще один риск. «Любое ухудшение социально-экономических условий тесно связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, — сказал во вторник кардиолог. — Это неоднократно происходило в прошлом, и очень вероятно, что мы увидим это сейчас».

Частота сердечно-сосудистых заболеваний также зависит от того, где вы живете. «Существуют огромные различия между регионами Чешской Республики, и они в основном соответствуют их социально-экономическому уровню», — пояснил Линхарт.

«Есть регионы, где люди живут хорошо, это, как правило большие города, будь то в Южноморавском крае, Среднечешском крае или Прага. А есть регионы, где мы наблюдаем на десятки процентов больше сердечно-сосудистых заболеваний, например в Устецком крае или Северо-Моравском крае», — сказал он.

В странах Западной Европы, США и Канаде фиксируется рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению кардиологов, аналогичная тенденция ожидает и Чехию.

Те, чей уровень жизни снизился, больше всего подвержены риску заболеваний. По словам Линхарта, ответственность не должна лежать только на плечах врачей, ситуация должна рассматриваться как социальная проблема.

«Мы знаем, например, что безработица приводит к тому, что люди потребляют больше алкоголя, больше курят, меньше занимаются спортом и едят некачественную пищу», — добавил он.

Врачи также опасаются, что из-за роста цен на продукты люди будут чаще тянуться к нездоровым заменителям пищи и некачественным блюдам, что усугубит проблемы с ожирением и заболеваниями системы кровообращения.

Стресс также играет отрицательную роль. «Стресс связан с повышенным потреблением алкоголя и сигарет, с помощью которых люди пытаются справиться с кризисом. В то же время ограничение употребления алкоголя и курения в трудные времена может принести долгожданную экономию», — сказал Филип Малек, председатель Чешской ассоциации сердечной недостаточности.

Сердечный приступ в трудоспособном возрасте

Данные уже носят тревожный характер. Согласно последней информации Общества кардиологов за прошлый год, в Чешской Республике проживает 2 912 942 человека с тем или иным кардиологическим диагнозом. Это примерно на 364 000 больше, чем 10 лет назад.

Средний возраст пациентов с сердечным приступом составляет 65 лет для мужчин и примерно на пять лет старше для женщин. «Эта цифра не менялась в последние годы. Но это не очень хорошая новость. Это грустно. Если подумать, половина наших мужчин перенесет инфаркт в трудоспособном возрасте, когда они должны быть экономически активными», — отметил Алеш Линхарт.

Что касается смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то в Чешской Республике она пока не увеличилась. Однако врачи опасаются, что и здесь начнется тенденция, видимая в ряде других развитых стран. В США, Канаде и странах Западной Европы отмечается рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в возрастной группе от 35 до 74 лет.

Например, в Чехии немедленная смертность от инфаркта миокарда сейчас находится на уровне 5,6%, а 30-дневная смертность составляет 8,7%, что, по мнению специалистов, является крайне благоприятными цифрами в мировом контексте.

Однако число случаев сердечной недостаточности увеличивается. В прошлом году этот диагноз был у 122 068 человек, в 2011 году — только у 96 668. В Чешской Республике около 10% больных достигают поздней стадии сердечной недостаточности.

«Основной решающий фактор — биологический возраст. Пожилым людям, у которых в основном тяжелая сердечная недостаточность, мы стараемся обеспечить достойную продолжительность жизни с помощью паллиативной помощи», — добавил Линхарт.

Источник: seznamzpravy.cz

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