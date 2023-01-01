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«У меня нет никаких проблем со здоровьем» — чехи пренебрегают профилактическими осмотрами

«У меня нет никаких проблем со здоровьем» — чехи пренебрегают профилактическими осмотрами

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
09 февраля
19:19
103
​Только 50% чехов регулярно посещают профилактические осмотры, которые позволяют выявить опасные заболевания. Многие даже не подозревают об их важности. Ряд данных указывает на тревожную тенденцию.

«У меня нет никаких проблем со здоровьем» — чехи пренебрегают профилактическими осмотрами

По данным Ассоциации компаний медицинского страхования, только около 32% чехов проходят базовые профилактические осмотры с рекомендованной частотой. Люди посещают стоматологов немного чаще, примерно 50% населения регулярно проходят стоматологические осмотры.

«Если болезнь выявлена на ранней стадии, больше шансов на быстрое, эффективное и часто более легкое лечение пациента. Как правило, это касается рака, который является наиболее частым предметом специализированных профилактических осмотров, а также выявления высокого кровяного давления, которое может указывать на другие проблемы», — говорит Ладислав Фридрих, президент ассоциации.

Компания PAQ Research также недавно подробно изучила ситуацию, проанализировав частоту посещения врачей и причины, по которым люди пренебрегают профилактикой рака. Данные показывают, что даже рак, который является одной из самых распространенных причин смерти среди населения Чехии, не побуждает людей к регулярным.

До половины населения Чехии недостаточно часто проходит профилактическое обследование на онкологические заболевания.

Данные вызывают тревогу. Например, по данным Института рака имени Масарика, до 2015 года Чешская Республика даже занимала первое место в мире по количеству случаев колоректальных онкологических заболеваний. В настоящее время заболеваемость ими несколько снижается, однако каждый год по-прежнему диагностируется около 4 500 новых случаев.

Люди старше 50 лет должны регулярно проходить скрининг на это заболевание. Однако только 46% сделали это за последние два года. Еще 20% ни разу не проходили скрининг.

Не меньшее внимание уделяется и профилактике рака шейки матки. Как показали данные, в прошлом году проверку прошли только 44% женщин. Еще 23% признались, что никогда не ходили на обследование, а 17% не знают или не хотят отвечать. По статистике, каждый день в Чешской Республике от рака шейки матки умирает одна женщина.

Сочетание скрининга и вакцинации против вирусов папилломы человека могло бы практически искоренить это заболевание.

«У меня нет никаких симптомов»

Интересны причины, по которым люди не посещают профилактические осмотры. В случае с колоректальным раком 52% респондентов заявили, что не обращаются за профилактикой, потому что не наблюдают «никаких проблем или симптомов».

В отношении рака молочной железы эту причину назвали 38% респондентов, а в отношении профилактики рака шейки матки — 41%. Такое мышление прямо противоречит принципу профилактических осмотров. Они проводятся, чтобы выявить проблемы до того, как появятся какие-либо симптомы.

Часто люди сообщали, что не получали приглашения или направления на профилактику. Во время пандемии люди также боялись заразиться ковидом в кабинетах врачей общей практики. Многие пренебрегали профилактикой из-за страха перед процессом обследования. Незнание тоже часто играло свою роль: опрошенные сообщали, что не знали, что в их возрасте необходимо пройти определенное обследование.

Ненужные смерти и расходы

Пренебрежение профилактическими осмотрами и связанное с этим отсутствие раннего выявления проблем имеют очевидные последствия: они приводят к ненужным смертям. Эксперты говорят, что это также влияет на систему здравоохранения и общество в целом.

«Чешская система здравоохранения перегружена хроническими заболеваниями, на которые приходится около трех четвертей ее расходов. Это связано с нездоровым образом жизни и неадекватной профилактикой. Исследования показывают, что большая часть экономии в здравоохранении может быть достигнута за счет профилактики», — говорит Элишка Дворжакова, соавтор анализа.

Годы жизни, потерянные из-за неправильного выбора образа жизни и ограниченных профилактических мер, приведут к тому, что к 2040 году экономический ущерб составит до 700 млрд, говорится в исследовании McKinsey в Чешской Республике.

«Профилактика — это наиболее эффективный подход к предотвращению заболеваний, улучшению качества жизни и укреплению здоровья наших граждан. Именно поддержка этой до сих пор игнорируемой области призвана вывести качество здоровья чешских пожилых людей на тот же уровень, что и в развитых странах Европейского союза», — говорится в декларации правительства.

Однако исправить удручающую статистику нелегко, и превратить обещания в реальность пока не удается. По данным Министерства здравоохранения, планы все еще прорабатываются. В последние месяцы глава министерства Властимил Валек из TOP 09, например, наметил систему бонусов, которые будут начисляться тем, кто регулярно посещает профилактические мероприятия.

«Я приведу вам пример: когда пожилой человек хочет получить водительские права, с определенного возраста он должен заплатить за специальный осмотр у врача. Теперь он может пройти его бесплатно, если будет регулярно проходить профилактические осмотры. Точно так же это будет работать и с другими специальными сертификатами, за которые сегодня нужно платить. Либо мы отменим их совсем, либо они будут бесплатными для тех, кто ходит на регулярные обследования», — сказал Валек, добавив, что представит предложение не позднее начала 2024 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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