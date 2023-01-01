«У меня нет никаких проблем со здоровьем» — чехи пренебрегают профилактическими осмотрами

​Только 50% чехов регулярно посещают профилактические осмотры, которые позволяют выявить опасные заболевания. Многие даже не подозревают об их важности. Ряд данных указывает на тревожную тенденцию.

По данным Ассоциации компаний медицинского страхования, только около 32% чехов проходят базовые профилактические осмотры с рекомендованной частотой. Люди посещают стоматологов немного чаще, примерно 50% населения регулярно проходят стоматологические осмотры.

«Если болезнь выявлена на ранней стадии, больше шансов на быстрое, эффективное и часто более легкое лечение пациента. Как правило, это касается рака, который является наиболее частым предметом специализированных профилактических осмотров, а также выявления высокого кровяного давления, которое может указывать на другие проблемы», — говорит Ладислав Фридрих, президент ассоциации.

Компания PAQ Research также недавно подробно изучила ситуацию, проанализировав частоту посещения врачей и причины, по которым люди пренебрегают профилактикой рака. Данные показывают, что даже рак, который является одной из самых распространенных причин смерти среди населения Чехии, не побуждает людей к регулярным.

До половины населения Чехии недостаточно часто проходит профилактическое обследование на онкологические заболевания.

Данные вызывают тревогу. Например, по данным Института рака имени Масарика, до 2015 года Чешская Республика даже занимала первое место в мире по количеству случаев колоректальных онкологических заболеваний. В настоящее время заболеваемость ими несколько снижается, однако каждый год по-прежнему диагностируется около 4 500 новых случаев.

Люди старше 50 лет должны регулярно проходить скрининг на это заболевание. Однако только 46% сделали это за последние два года. Еще 20% ни разу не проходили скрининг.

Не меньшее внимание уделяется и профилактике рака шейки матки. Как показали данные, в прошлом году проверку прошли только 44% женщин. Еще 23% признались, что никогда не ходили на обследование, а 17% не знают или не хотят отвечать. По статистике, каждый день в Чешской Республике от рака шейки матки умирает одна женщина.

Сочетание скрининга и вакцинации против вирусов папилломы человека могло бы практически искоренить это заболевание.

«У меня нет никаких симптомов»

Интересны причины, по которым люди не посещают профилактические осмотры. В случае с колоректальным раком 52% респондентов заявили, что не обращаются за профилактикой, потому что не наблюдают «никаких проблем или симптомов».

В отношении рака молочной железы эту причину назвали 38% респондентов, а в отношении профилактики рака шейки матки — 41%. Такое мышление прямо противоречит принципу профилактических осмотров. Они проводятся, чтобы выявить проблемы до того, как появятся какие-либо симптомы.

Часто люди сообщали, что не получали приглашения или направления на профилактику. Во время пандемии люди также боялись заразиться ковидом в кабинетах врачей общей практики. Многие пренебрегали профилактикой из-за страха перед процессом обследования. Незнание тоже часто играло свою роль: опрошенные сообщали, что не знали, что в их возрасте необходимо пройти определенное обследование.

Ненужные смерти и расходы

Пренебрежение профилактическими осмотрами и связанное с этим отсутствие раннего выявления проблем имеют очевидные последствия: они приводят к ненужным смертям. Эксперты говорят, что это также влияет на систему здравоохранения и общество в целом.

«Чешская система здравоохранения перегружена хроническими заболеваниями, на которые приходится около трех четвертей ее расходов. Это связано с нездоровым образом жизни и неадекватной профилактикой. Исследования показывают, что большая часть экономии в здравоохранении может быть достигнута за счет профилактики», — говорит Элишка Дворжакова, соавтор анализа.

Годы жизни, потерянные из-за неправильного выбора образа жизни и ограниченных профилактических мер, приведут к тому, что к 2040 году экономический ущерб составит до 700 млрд, говорится в исследовании McKinsey в Чешской Республике.

«Профилактика — это наиболее эффективный подход к предотвращению заболеваний, улучшению качества жизни и укреплению здоровья наших граждан. Именно поддержка этой до сих пор игнорируемой области призвана вывести качество здоровья чешских пожилых людей на тот же уровень, что и в развитых странах Европейского союза», — говорится в декларации правительства.

Однако исправить удручающую статистику нелегко, и превратить обещания в реальность пока не удается. По данным Министерства здравоохранения, планы все еще прорабатываются. В последние месяцы глава министерства Властимил Валек из TOP 09, например, наметил систему бонусов, которые будут начисляться тем, кто регулярно посещает профилактические мероприятия.

«Я приведу вам пример: когда пожилой человек хочет получить водительские права, с определенного возраста он должен заплатить за специальный осмотр у врача. Теперь он может пройти его бесплатно, если будет регулярно проходить профилактические осмотры. Точно так же это будет работать и с другими специальными сертификатами, за которые сегодня нужно платить. Либо мы отменим их совсем, либо они будут бесплатными для тех, кто ходит на регулярные обследования», — сказал Валек, добавив, что представит предложение не позднее начала 2024 года.

Источник: seznamzpravy.cz