По словам министра здравоохранения Чехии Властимила Валка (TOP 09), потребление антибиотиков в Чехии выросло на 300 000 упаковок по сравнению с прошлым годом — или на 47%. По словам министра, увеличение потребления является одним из факторов, повлиявших на доступность некоторых лекарств.

По словам Валка, причин отсутствия лекарств несколько. Он упомянул о недостаточном производстве лекарств и компонентов в Китае, об измененных планах производителей, пострадавших от эпидемии ковида, о войне в Украине, где производится ряд препаратов, а также о сильной эпидемии гриппа.

«Даже если у производителей были препараты, им не хватало упаковки, а спрос еще больше возрастал», — резюмировал министр происхождение проблем. При этом он извинился за отсутствие некоторых лекарств.

В прошлом году в период эпидемии ОРЗ и РС-вирусов остро ощущалась нехватка жаропонижающих средств для самых маленьких детей. В этом году есть проблемы с доступностью некоторых антибиотиков и других препаратов.

По словам депутата Якуба Дворжачека, нехватка антибиотиков в таблетках уже устранена, некоторые антибиотики в форме суспензии все еще отсутствуют. По его словам, к концу февраля ситуация должна стабилизироваться.

Валек отверг предположения о том, что нехватка некоторых лекарств каким-либо образом связана с поставками лекарств в Украину. С февраля в Украину направлялся совершенно иной сегмент лекарств, т.е. препаратов для военной медицины, чем те, которых не было в аптеках, особенно в конце прошлого года.

Ряд европейских стран борются с недоступностью лекарств. По данным министерства, это вызвано рядом факторов: значительно более высокой заболеваемостью граждан, чем в последние годы, производственными причинами и недостаточным планированием со стороны производителей.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.