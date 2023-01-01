Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Здоровье
В Чехии резко выросло потребление антибиотиков — это вызвало их нехватку

В Чехии резко выросло потребление антибиотиков — это вызвало их нехватку

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
10 февраля
13:57
131
По словам министра здравоохранения Чехии Властимила Валка (TOP 09), потребление антибиотиков в Чехии выросло на 300 000 упаковок по сравнению с прошлым годом — или на 47%. По словам министра, увеличение потребления является одним из факторов, повлиявших на доступность некоторых лекарств.

В Чехии резко выросло потребление антибиотиков — это вызвало их нехватку

По словам Валка, причин отсутствия лекарств несколько. Он упомянул о недостаточном производстве лекарств и компонентов в Китае, об измененных планах производителей, пострадавших от эпидемии ковида, о войне в Украине, где производится ряд препаратов, а также о сильной эпидемии гриппа.

«Даже если у производителей были препараты, им не хватало упаковки, а спрос еще больше возрастал», — резюмировал министр происхождение проблем. При этом он извинился за отсутствие некоторых лекарств.

В прошлом году в период эпидемии ОРЗ и РС-вирусов остро ощущалась нехватка жаропонижающих средств для самых маленьких детей. В этом году есть проблемы с доступностью некоторых антибиотиков и других препаратов.

По словам депутата Якуба Дворжачека, нехватка антибиотиков в таблетках уже устранена, некоторые антибиотики в форме суспензии все еще отсутствуют. По его словам, к концу февраля ситуация должна стабилизироваться.

Валек отверг предположения о том, что нехватка некоторых лекарств каким-либо образом связана с поставками лекарств в Украину. С февраля в Украину направлялся совершенно иной сегмент лекарств, т.е. препаратов для военной медицины, чем те, которых не было в аптеках, особенно в конце прошлого года.

Ряд европейских стран борются с недоступностью лекарств. По данным министерства, это вызвано рядом факторов: значительно более высокой заболеваемостью граждан, чем в последние годы, производственными причинами и недостаточным планированием со стороны производителей.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
07 февраля
12:21
6609
Здоровье
Как это по-чешски: аналоги лекарств в Чехии
Assets
18 января
12:53
1645
Общество
Глава Минздрава Чехии: лекарств хватит для всех, детский сироп Nurofen уже поступил в продажу
Assets
16 января
15:18
12581
Здоровье
15 проверенных онлайн-аптек в Чехии. На что обратить внимание?
Assets
30 декабря
08:46
2818
Коронавирус
Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января
Последние новости:
Assets
10 февраля
12:56
473
Общество
МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию
Assets
10 февраля
11:38
465
Общество
Бухгалтера школы в Чехии осудили за растрату: она поверила интернет-мошеннику и послала ему почти 15 миллионов крон
Assets
10 февраля
09:58
445
Экономика
Инфляция в Чехии в январе выросла до 17,5%
Assets
10 февраля
08:54
513
Экономика
ČEZ требует от «Газпрома» выплатить 1 млрд крон за убытки из-за сокращения поставок газа
Assets
09 февраля
16:42
1287
Экономика
Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий
Assets
09 февраля
14:15
1007
Экономика
Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка
Assets
09 февраля
12:52
859
Общество
Среди жертв землетрясения в Турции есть гражданка Чехии
Assets
09 февраля
12:00
1156
Общество
Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии
Assets
09 февраля
10:20
1616
Общество
Таксист в Праге взял с растерянного иностранца 1 550 крон за путь длиной в 300 метров
Assets
08 февраля
20:22
1819
Общество
Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес