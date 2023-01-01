Чехи часто совершают ошибку и лечат вирусы антибиотиками. К чему это ведет?

Назначение антибиотиков часто бывает совершенно излишним. Милан Троянек, инфекционист, отмечает, что некоторые врачи назначают антибиотики при вирусных заболеваниях из излишних опасений или из-за неправильной оценки анализов, хотя пенициллин помогает только против бактерий.

«Сегодня и вообще каждый день я консультирую тех, кто приходит с ребенком по поводу температуры. Они делают анализ на C-реактивный белок (чтобы определить, является ли инфекция бактериальной или вирусной), который оказывается немного повышенным, что очень характерно для вирусных инфекций. Однако первое, что делают в скорой помощи, — это выписывают рецепт на антибиотики, а это неправильно», — сказал Троянек, добавляя, что бывает, что врачи прибегают к антибиотикам слишком часто.

Потом лекарства пропадают из аптек

Это обстоятельство способствует повышению спроса на эти препараты. Особенно в то время, когда общество сражается с эпидемией. С конца прошлого года в Чешской Республике наблюдается эпидемия респираторных инфекций, в основном гриппа, РС-вирусов, ковида и риновирусов. Впрочем, она постепенно отступает.

Инфекционист Троянек говорит, что это отчасти способствует острой нехватке лекарств, хотя основная проблема связана с производством в Азии и ростом заболеваемости людей после двухлетней пандемии ковида. Однако Троянек отмечает, что повсеместный дефицит лекарств ощущают люди во всем мире. Например, сиропы с антибиотиками для детей, которые являются дефицитом в Чешской Республике, также являются дефицитными в Соединенных Штатах.

Фармацевты говорят, что трудно найти подходящую альтернативу. Часто приходится консультироваться с врачом, назначившим лечение, по телефону.

«До многих из них невозможно дозвониться, поэтому родителям приходится обходить другие аптеки или лично обращаться к врачу, что увеличивает время от начала лечения», — сказал Лукаш Малы, председатель организации «Молодые фармацевты». «Если врач что-то прописал, а я не могу достать это во второй или третьей аптеке, нет смысла ходить по другим близлежащим аптекам, а лучше связаться с врачом и попытаться решить проблему иным способом».

Йозеф Неедлы, фармацевт и руководитель в аптеках Hytych в Южно-Моравском крае, предлагает аналогичный способ решения проблемы.

«Мы договариваемся с врачом либо о выдаче нового электронного рецепта с препаратом из той же группы лекарств, либо о том, чтобы вновь отправить пациента в кабинет врача», — пояснил он.

Некоторые антибиотики и детские лекарства от жара и для снятия боли, в основном сиропы и свечи, по-прежнему недоступны. Хотя в последние недели в Чехию были ввезены сотни тысяч упаковок нурофена, они расходятся по всей стране и быстро исчезают с прилавков.

Для взрослых выбор больше

Инфекционист Троянек отмечает, что даже в нынешней ситуации врачам не обязательно сразу же обращаться к щадящим антибиотикам, которые бы нагружали организм больше, чем нужно.

Наблюдается тенденция к более точечному назначению антибиотиков для лечения конкретной инфекции, в то время как от антибиотиков широкого спектра действия отказываются.

«Но дело не в том, что есть один хороший антибиотик и 20 плохих. Если у меня нет конкретного антибиотика, это не означает, что я должен автоматически обратиться к антибиотику широкого спектра действия. Существуют и более щадящие альтернативы, хотя с некоторыми из них мы работаем нечасто», — говорит Троянек.

Для детей возможности также более ограничены, поскольку таблетки не подходят для малышей, и врачи полагаются на сиропы или суппозитории.



Источник: novinky.cz









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