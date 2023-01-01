Больных чесоткой в Чехии все больше. Не подозревая, они заражают других

Люди думают, что это «просто крапивница», и ничего не предпринимают. Однако чесотка — это очень заразное заболевание, поражающее кожу. «Чесоточный клещ зарывается в кожу своего хозяина в течение 2-3 минут», — отмечает Катерина Фабианова, эпидемиолог из Государственного института здравоохранения. Паразит создает под кожей «чесоточный ход» длиной около сантиметра, на конце которого может появиться прыщ.

В марте в Чешской Республике выросло число людей, зараженных чесоткой. Если в феврале, по данным Государственного института здравоохранения, было зарегистрировано 1 486 случаев заболевания, то в этом месяце уже 2 020 случаев. Если люди не обращаются к врачу для постановки диагноза чесотки, они становятся ее «скрытыми» распространителями.

Чесотка — это очень заразное заболевание, поражающее кожу. Чаще всего паразит, которым является чесоточный клещ, поселяется на нежной, тонкой коже и питается ею. Поэтому он может поражать, например, внутреннюю поверхность бедер, кожу вокруг талии и подмышек, грудь, гениталии, коленные и локтевые впадины или межъягодичную область.

«Чесоточный клещ зарывается в кожу своего хозяина в течение 2-3 минут», — отмечает Катерина Фабианова, эпидемиолог из Государственного института здравоохранения. Паразит создает под кожей ход длиной около сантиметра, на конце которых может появиться прыщ. Поэтому зараженный человек страдает от сильного зуда, который усиливается, например, во время занятий спортом или ночью. Почесывая зудящие места, больной распространяет болячку по всему телу.

Фабианова также указывает на другие возможные проявления болезни. «Может вызвать аллергическую реакцию со значительным опуханием лимфатических узлов, которое может сохраняться в течение нескольких месяцев после излечения», — описывает она.

Чесотку нелегко распознать

Люди всех возрастов могут заразиться чесоткой через прямой контакт с больным человеком, а также через зараженные предметы. По словам Фабиановой, наиболее восприимчивыми являются дети в возрасте до 14 лет. «У них это заболевание быстро распространяется», - пояснила она. У взрослых людей болезнь может передаваться через сексуальную активность. Чесотка также занимает одно из первых мест в списке профессиональных заболеваний — наиболее распространена среди людей, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Если человек обнаруживает на своем теле крошечные прыщики, это не обязательно будет чесотка. Однако бывает, что люди, думая, что у них крапивница, которую они пытаются лечить, не обращаясь к врачу, распространяют чесотку вокруг себя.

Лечение длится долго

Для лечения чесотки используются специальные мази и кремы.

«Препараты необходимо многократно и тщательно наносить на все тело, от шеи вниз. В местах, куда мазь не наносится, клещи могут выжить, поэтому необходимо, чтобы препарат наносился таким образом, чтобы он действовал на клещей непосредственно, контактно»,— объясняет Фабианова.

Таким образом, болезнь и ее лечение могут быть длительными. Даже вылеченные пациенты могут чувствовать зуд в течение нескольких недель после заживления кожных проявлений. Больные же люди могут страдать от чесотки месяцами и даже годами.

Почему эта болезнь до сих пор не искоренена во всем мире, не совсем понятно. Фабианова считает, что в ее рецидивах виновата коллективная гиперчувствительность и снижение иммунитета населения. Рост заболеваемости чесоткой может быть также связан с ухудшением социальных и гигиенических стандартов, вызванным массовой миграцией населения. «По оценкам, ежегодно в мире от чесотки страдают от 200 до 300 миллионов человек. Для предотвращения распространения заболевания очень важно раннее обследование и лечение пациентов с зудящим дерматозом у врача»,— добавила Фабианова.



Источник: echo24.cz

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