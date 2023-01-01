Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Здоровье
Больных чесоткой в Чехии все больше. Не подозревая, они заражают других

Больных чесоткой в Чехии все больше. Не подозревая, они заражают других

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 марта
14:13
109
Люди думают, что это «просто крапивница», и ничего не предпринимают. Однако чесотка — это очень заразное заболевание, поражающее кожу. «Чесоточный клещ зарывается в кожу своего хозяина в течение 2-3 минут», — отмечает Катерина Фабианова, эпидемиолог из Государственного института здравоохранения. Паразит создает под кожей «чесоточный ход» длиной около сантиметра, на конце которого может появиться прыщ.

Больных чесоткой в Чехии все больше. Не подозревая, они заражают других

В марте в Чешской Республике выросло число людей, зараженных чесоткой. Если в феврале, по данным Государственного института здравоохранения, было зарегистрировано 1 486 случаев заболевания, то в этом месяце уже 2 020 случаев. Если люди не обращаются к врачу для постановки диагноза чесотки, они становятся ее «скрытыми» распространителями. 

Чесотка — это очень заразное заболевание, поражающее кожу. Чаще всего паразит, которым является чесоточный клещ, поселяется на нежной, тонкой коже и питается ею. Поэтому он может поражать, например, внутреннюю поверхность бедер, кожу вокруг талии и подмышек, грудь, гениталии, коленные и локтевые впадины или межъягодичную область. 

«Чесоточный клещ зарывается в кожу своего хозяина в течение 2-3 минут», — отмечает Катерина Фабианова, эпидемиолог из Государственного института здравоохранения. Паразит создает под кожей ход длиной около сантиметра, на конце которых может появиться прыщ. Поэтому зараженный человек страдает от сильного зуда, который усиливается, например, во время занятий спортом или ночью. Почесывая зудящие места, больной распространяет болячку по всему телу.

Фабианова также указывает на другие возможные проявления болезни. «Может вызвать аллергическую реакцию со значительным опуханием лимфатических узлов, которое может сохраняться в течение нескольких месяцев после излечения», — описывает она.

 

Чесотку нелегко распознать

Люди всех возрастов могут заразиться чесоткой через прямой контакт с больным человеком, а также через зараженные предметы. По словам Фабиановой, наиболее восприимчивыми являются дети в возрасте до 14 лет. «У них это заболевание быстро распространяется», - пояснила она. У взрослых людей болезнь может передаваться через сексуальную активность. Чесотка также занимает одно из первых мест в списке профессиональных заболеваний — наиболее распространена среди людей, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Если человек обнаруживает на своем теле крошечные прыщики, это не обязательно будет чесотка. Однако бывает, что люди, думая, что у них крапивница, которую они пытаются лечить, не обращаясь к врачу, распространяют чесотку вокруг себя. 

 

Лечение длится долго

Для лечения чесотки используются специальные мази и кремы. 

«Препараты необходимо многократно и тщательно наносить на все тело, от шеи вниз. В местах, куда мазь не наносится, клещи могут выжить, поэтому необходимо, чтобы препарат наносился таким образом, чтобы он действовал на клещей непосредственно, контактно»,— объясняет Фабианова. 

Таким образом, болезнь и ее лечение могут быть длительными. Даже вылеченные пациенты могут чувствовать зуд в течение нескольких недель после заживления кожных проявлений. Больные же люди могут страдать от чесотки месяцами и даже годами.

Почему эта болезнь до сих пор не искоренена во всем мире, не совсем понятно. Фабианова считает, что в ее рецидивах виновата коллективная гиперчувствительность и снижение иммунитета населения. Рост заболеваемости чесоткой может быть также связан с ухудшением социальных и гигиенических стандартов, вызванным массовой миграцией населения. «По оценкам, ежегодно в мире от чесотки страдают от 200 до 300 миллионов человек. Для предотвращения распространения заболевания очень важно раннее обследование и лечение пациентов с зудящим дерматозом у врача»,— добавила Фабианова.
 

Источник: echo24.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
22 марта
13:08
1835
Жизнь
От чего чаще всего умирают жители Чехии?
Assets
20 марта
09:14
4118
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся
Assets
16 марта
16:20
1933
Общество
Заболеваемость туберкулезом в прошлом году в Чехии выросла. Четверть зараженных — украинцы
Assets
12 марта
18:14
3069
Общество
В Чехии резко выросло количество случаев заболевания чесоткой
Последние новости:
Assets
24 марта
13:17
225
Общество
Паломник в Чехии прозевал свой «транспорт» — угадайте, в какую страну забрела лошадь?
Assets
24 марта
12:07
425
Политика
Чешские СМИ: Лучше танк из музея, чем никакой. Путин выкручивается из последних сил
Assets
23 марта
20:25
3453
Экономика
Президент Чехии подписал закон об изменении условий выплаты пособий беженцам
Assets
23 марта
18:28
2246
Общество
Словаки считают, что украинские беженцы наносят ущерб экономике страны
Assets
23 марта
14:58
2068
Политика
Чешские СМИ: РФ грозит войной ЮАР, если там схватят Путина. Тяжелый выбор
Assets
23 марта
13:30
2359
Общество
Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег
Assets
23 марта
13:27
3956
Общество
Мало денег и не знают историю. Туристы-чехи возмущены, почему их не пускают в Мексику
Assets
23 марта
12:04
1078
Общество
ВИДЕО: Перевозил наркотики в нижнем белье, но пражская полиция по делам иностранцев все нашла
Assets
23 марта
11:30
884
Общество
Некоторым семьям Прага выделит по 3 000 крон на энергосбережение. Есть условия
Assets
23 марта
10:31
910
Общество
Чешская почта уволит 2 000 человек. Грозит забастовка


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес