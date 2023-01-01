В Остраве запустили пилотный проект «Школьники к стоматологу»

«Сегодня прибыли первые 40 детей из двух начальных школ: из Стонавы и Доубравы. Я считаю, что мы будем мотивировать другие школы и стоматологов также внедрять профилактические стоматологические осмотры», — надеется врач.

Автобус с 40 школьниками отправился утром 22 марта из двух начальных школ в Карвинске в Остраву к стоматологу. Стоматологическая клиника AJNA запустила пилотный проект, в рамках которого хочет вернуть профилактические стоматологические осмотры в школы. Состояние зубов школьников и дошкольников вызывает тревогу, кроме того, в Моравско-Силезском крае ощущается большая нехватка стоматологов.

«В Остраве у нас работает служба неотложной помощи, где мы лечим до 2000 пациентов в месяц. Большинство обращаются в отделение неотложной помощи, потому что у них нет своего стоматолога. Тревожным фактом является то, что треть из них — это дети в возрасте до 15 лет, некоторых из которых родители впервые в жизни привели к стоматологу», — сказал Любомир Беран, стоматолог и владелец остравской клиники AJNA.

Именно поэтому в сотрудничестве с сенатором от Карвины Ондржеем Фебером и Všeobecna zdravotni pojišťovna был запущен пилотный проект «Школьники к стоматологу».

«Сегодня (пятница) прибыли первые 40 детей из двух начальных школ: из Стонавы и Доубравы. Я считаю, что это первый признак того, что мы будем мотивировать другие школы и стоматологов также внедрять профилактические стоматологические осмотры», — надеется врач.

«Когда-то в нашей республике была отличная профилактическая стоматологическая помощь школьникам. Жалко, что забросили. Люди из Карвинска обращаются в мой сенатский офис и говорят, что им почти невозможно найти дантиста, который принимает новых пациентов, особенно детей. Поэтому я и начал заниматься этой темой», — сказал сенатор Фебер, добавив, что в пятницу в клинике у школьников осмотрели зубы и провели несложные процедуры. Более сложные вещи будут делаться индивидуально.

«Родители и дети приедут в клинику в оговоренное время. Они ничего не будут платить, все покрывают медицинские страховые компании», — отметил стоматолог Беран.

При осмотре первого школьника он обнаружил шесть кариозных полостей на постоянных зубах. «Это еще не так серьезно, есть случаи и похуже. С этим мальчиком мы справимся», — рассказал стоматолог.

Экспансия в другие города

«Ну, у меня иногда болят зубы, особенно когда я ем. Я пока только один раз был у стоматолога, моя мама беспокоилась, но не могла найти другого", - рассказал один из учеников, приехавший из школы в Стонаве.

«У меня здесь 18 детей из первого и второго класса. Я тоже ходил к стоматологу в школе в детстве, и это сработало. Я бы хотела, чтобы осмотры вернулись», — ответила воспитатель Зденька Зеткова, сопровождавшая детей.

По словам сенатора, сейчас предложением воспользовались около 12% школьников.

"Это тестовый этап. Некоторые родители ждут, что получится, оплачено что-то или нет. Думаю, в будущем интерес будет гораздо больше. Мы хотим расширить программу на другие муниципалитеты и города», — резюмировал Фебер.

Источник: novinky.cz

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